Bransjen

Tono tar i bruk nytt verksregister

Publisert
26.08.2015
Skrevet av
- Red.

Systemet skal bidra til å sikre kvaliteten i TONOs tjenester i årene fremover, men vil i implementeringsfasen medføre at medlemmenes webregistreringsverktøy ”Mitt TONO” i en periode vil ha redusert funksjonalitet.

Overgangen til nytt system for verksregistrering i oktober medfører at TONOs medlemmer ikke kan registrere nye verk eller konsertfremføringer i webtjenesten ”Mitt TONO” i perioden fra 16. september til midten av oktober.

Samtidig vil medlemmer heller ikke kunne se ny informasjon om sine verk og konsertfremføringer registrert i perioden fra 28. august til etter det nye systemet er tatt i bruk. Som en følge av dette utsetter TONO fristen for rapportering av konserter fra første halvår 2015 fra 1. oktober til 1. november.

”Back office”-system 

TONO tar i bruk det nye verksregistersystemet fordi det skal være større og mer robust enn eksisterende system. Det er et såkalt ”back office”-system, som betyr at det er et internt system i TONO. Medlemmene trenger med andre ord ikke å lære seg å bruke et nytt webregistreringsverktøy. ”Mitt TONO” (innlogging via tono.no), vil videreføres.

Internasjonalt samarbeid 

TONO gjør overgangen til det nye systemet i fellesskap med sine nordiske søsterselskaper KODA (Danmark) og Teosto (Finland). Søsterselskapene PRS for Music (Storbritannia), GEMA (Tyskland), Buma/Stemra (Nederland) og STIM (Sverige) har allerede tatt systemet i bruk. Samarbeidet med disse selskapene innebærer ikke at selskapene forener sine repertoarer.

TONO vil gå ut med informasjon nettsidene, samt infomail til medlemmer når systemet er ferdig implementert og ”Mitt TONO” igjen kan brukes som normalt. TONO beklager i en melding det bryderi implementeringen av det nye systemet eventuelt ville måtte medføre for medlemmene.

