Bransjen

110 TONO-millioner til musikkskapere

Publisert
10.10.2014
Skrevet av
- Red.

Årets tredje kvartalsavregning er tradisjonelt den største.

Fra avregningen på 110,6 millioner går 65,5 millioner til rettighetshavere i Norge som var på turne i 2013 og/eller ble spilt på radio fra januar. 41,1 millioner kroner går til utenlandske komponister, tekstforfattere og musikkforlag, mens 3,9 millioner er reservert uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, samt omtvistede rettigheter.

Områdene som avregnes er konserter i 2013, radio og tv i første kvartal 2014, kinofilm i 2013, privatkopieringsvederlag for 2012, utlandsavregning, VGTV i 2013 for 2. halvår og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

Et stort beløp, totalt 60,9 millioner kroner er avregnet fra konsertområdet. 26,4 millioner kommer fra musikkbruk i radio og TV, mens 13,1 millioner kroner for bruk av TONO-repertoaret i utlandet. For musikk brukt i filmer på norske kinoer i 2013 avregnes totalt 6,5 millioner kroner. Hele 5,3 millioner av dette går til utenlandske komponister, noe som gjenspeiler overvekten av utenlandske filmer på norske kinoer.

Ifølge TONO avregnes kun mindre summer innen onlineområdet dette kvartalet. Fra TONOs datterselskap NCB, som lisensierer mekaniske rettigheter (fysiske formater, samt en andel av online) avregnes det i tillegg 3,3 millioner kroner.

Don Martin

Tett på låtskriverne

Under tittelen Tono Sessions presenteres dybdeintervjuer med 10 norske låtskrivere og komponister.

Cato Strøm

2013 ble rekordår for TONO

Både online- og konsertinntektene gikk opp og TONO omsatte for det høyeste tallet organisasjonens historie.

TONO logo fremhevet 700×441

Tono tar i bruk nytt verksregister

Systemet skal bidra til å sikre kvaliteten i TONOs tjenester i årene fremover, men vil i implementeringsfasen medføre at medlemmenes...

Forsvaret

Musikk som manipulasjon

Ny masteroppgave mener det er vanskelig å skille fiksjon og virkelighet i militærvideoer på nett. – Vi er opptatt av...

Vanlig da – forbudt i år. Tons of Rock er blant arrangørene som har søkt om millionstøtte

Konsertarrangører kan nå melde seg på i konkurransen om Arrangørprisene for 2018

Prisene deles ut under by:Larm.

Solistkoret og Noregs ungdomskor

Alt henger sammen med alt!

Skal vi løfte korfeltet er helhetsforståelsen svært viktig, skriver Koralliansen, som er uenig med Cecilie Welle i at profesjonelle kor...