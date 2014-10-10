110 TONO-millioner til musikkskapere

Årets tredje kvartalsavregning er tradisjonelt den største.

Fra avregningen på 110,6 millioner går 65,5 millioner til rettighetshavere i Norge som var på turne i 2013 og/eller ble spilt på radio fra januar. 41,1 millioner kroner går til utenlandske komponister, tekstforfattere og musikkforlag, mens 3,9 millioner er reservert uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, samt omtvistede rettigheter.

Områdene som avregnes er konserter i 2013, radio og tv i første kvartal 2014, kinofilm i 2013, privatkopieringsvederlag for 2012, utlandsavregning, VGTV i 2013 for 2. halvår og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

Et stort beløp, totalt 60,9 millioner kroner er avregnet fra konsertområdet. 26,4 millioner kommer fra musikkbruk i radio og TV, mens 13,1 millioner kroner for bruk av TONO-repertoaret i utlandet. For musikk brukt i filmer på norske kinoer i 2013 avregnes totalt 6,5 millioner kroner. Hele 5,3 millioner av dette går til utenlandske komponister, noe som gjenspeiler overvekten av utenlandske filmer på norske kinoer.

Ifølge TONO avregnes kun mindre summer innen onlineområdet dette kvartalet. Fra TONOs datterselskap NCB, som lisensierer mekaniske rettigheter (fysiske formater, samt en andel av online) avregnes det i tillegg 3,3 millioner kroner.