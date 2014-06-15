Bransjen

2013 ble rekordår for TONO

15.06.2014
- Red.

Både online- og konsertinntektene gikk opp og TONO omsatte for det høyeste tallet organisasjonens historie.

TONO omsatte i 2013 for 469 millioner kroner. Tallet er en økning fra 2012 på 7,48 prosent. .

Inntektene fra salg over internett har vært i omfattende vekst de siste årene. I 2008 var TONOs onlineinntekter 822 000 kroner, mens de i 2013 var på 74 millioner kroner. Bare fra 2012 har tallet økt med 47 prosent. Det er særlig avtalene med Spotify og WiMP som gir de største inntektene, men det er også god vekst i nyere tjenester i markedet, eksempelvis «video on demand»-tjenester, med Netflix som den største, forklarer TONO v/ administrerende direktør Cato Strøm,i en pressemelding.

TONOs konsertinntekter var også gode, og hadde i 2013 en vekst på 23 prosent sammenliknet med året før. TONO oppgir en god sommmer med godt besøkte festivaler som en sentral årsak, samt at det ble holdt flere megakonserter med internasjonale stjerner, som Justin Bieber.

TONO mottok også en høyere sum fra utlandet. Totalt ble det bokført 30,2 millioner fra TONOs utenlandske søsterselskaper, mot 27,9 millioner kroner året før. Den største summen, 7,1 millioner kroner kom fra danske KODA, mens 6,4 millioner kom fra svenske STIM og 3,6 millioner fra tyske GEMA.

I 2013 inngikk TONO 1552 nye forvaltningskontrakter, fem av dem med musikkforlag.

 

BransjeEksportrapporttono

