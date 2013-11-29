Tono er 85 år

29.11.2013
- Red.

Onsdag 27. november var det 85 år siden TONO så dagens lys.

27. november 1928 ble organisasjonen etablert, under navnet «Norsk Komponistforenings internasjonale musikkbyrå – TONO». Navnet betyr «Jeg klinger» på latin, men er også en forkortelse for «Norske Tonediktere», med stavelsene stokket om.

TONO er en non-profit samvirkeorganisasjon, eid og styrt av komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag, og siden starten har den vokst seg stadig større.

Per november 2013 jobber TONOs 68 ansatte for å forvalte materalet til mer enn 24 000 musikkskrivende nordmenn, og i TONOs databaser ligger per 27. nov 2013 458 031 musikkverk hvor minst én TONO-opphavsmann er rettighetshaver. TONO representerer også rettighetene til ca 2,5 millioner utenlandske rettighetshavere.

TONO i dag er et av de ledende forvaltningsselskapene for musikkverk i verden. Selskapet har gode internasjonale relasjoner, en stor medlems- og kundemasse og er aktiv samarbeidspartner med tilbydere av musikk på Internett, hvor musikkonsum i stadig sterkere grad foregår.

Nylig inngikk de en om vederlag for bruken av det TONO-repertoaret det er satt reklame på.

