Vederlag fra YouTube

I februar 2013 lanserte Google en norsk YouTube-tjeneste. Fra november har TONO kunnet kreve inn vederlag for bruken av TONO-repertoaret det er satt reklame på i tjenesten, basert på en gitt prosent av YouTubes reklameinntekter.

Som første land i Norden gjorde TONO i februar en avtale med YouTube. Denne muliggjorde en lansering av youtube.no i ordnede former. Avtalen gir nemlig komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag en ny mulighet til å få betalt for bruken av åndsverk.

Da avtalen ble inngått i februar ble Google og TONO enige om å bruke tid på å forhandle om en god rapporteringsløsning for bruken av TONO-repertoaret.

— Dette er et komplekst arbeid, hvor TONO har samarbeidet med sine søsterselskaper i de andre nordiske landene. Det skulle vise seg at tok litt mer enn et halvt år å få løsningen på plass, forteller kommunikasjonssjef Willy Martinsen i TONO.

— Hva har tatt tid?

— Det handler først og fremst om at forhandlingsarbeid generelt tar tid. Google er stort, det er mange møter og mange involverte. Særlig i dette tilfellet hvor det parallelt har vært forhandlet i hele Europa. Med tanke på at denne løsningen er satt i gang samtidig i Norge, Sverige, Danmark og Finland, har prosessen i grunnen ikke tatt spesielt lang tid, svarer Martinsen.

Tar ansvar

Martinsen understreker at det er velvilje fra alle parter, og at avtalen er et gledelig steg i riktig retning for TONO.

— Google er av den oppfatning at ecom-direktivet i EU og tilsvarende amerikansk lovgivning fritar dem for ansvar for innhold lastet opp av andre på deres tjeneste. TONO mener at bruk av vårt repertoar skal rapporteres og godtgjøres i henhold til åndsverksloven. Derfor er det gledelig at Google velger ser at det er i deres interesse å ta ansvar for musikkinnholdet, og at avtalen som er på plass gir opphavspersoner mulighet til å få betalt fra YouTube, sier han.

Siden 1. november har TONO kunnet kreve inn vederlag for bruken av TONO-repertoar i tjenesten. I praksis er det kun musikk med reklame på som får betalt.

— Hvordan beregnes inntektene?

— Inntektene kommer fra reklame på utvalgt innhold på Youtubes tjeneste. YouTubes annonsører vil betale per visning av deres reklame. Jo mer en video vises, jo dyrere blir det for annonsøren. Midlene som går til TONO, utgjør en viss prosentandel av YouTubes inntekter, og vil altså danne grunnlaget for vederlag til rettighetshavere som avregnes via TONO/NCB, forklarer Martinsen.

Han kan ikke gå ut med nøyaktig hvor stor prosentandelen er, men forklarer at rapporteringen vil skje gjennom utveksling av data.

— For at vi skal kunne avregne til medlemmene våre må vi vite hva som er vist og hvor, og YouTube rapporterer altså til oss hva som er brukt, sier Martinsen.

Også TONOs avdelingsdirektør for Online Media, Inger Elise Mey, er glad for utviklingen. Hun peker på at en avtale med Google er del av et større bilde.

— Videodelingstjenester som YouTube ser i dag ut til å være gode plattformer i et større bilde, hvor deltakelse i mange ulike typer kanaler, både videodelingsplattformer, streaming, nedlastingstjenester som iTunes, platebutikker og så videre samlet sett vil kunne gi gode inntekter for mange av våre medlemmer, sier Mey.

