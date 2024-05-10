Guro Furunes Pettersen ny leder i Trondheim Calling

Slutter som festivalsjef i Vinjerock og går (tilbake) til Trondheim Calling.

Guro Furunes Pettersen var nemlig tidligere ansatt som faglig ansvarlig i bransjefestivalen Trondheim Calling.

– Etter å ha heiet stort fra utsiden i noen år kjenner jeg på en enorm glede over å komme tilbake til Trondheim for å ta over som daglig leder i Trondheim Calling, forteller hun.

– Å få lov til å styre skuta til en av landets største showcasefestivaler, skape det beste visningsrommet for Midt-Norsk musikkliv og ikke minst jobbe med en aktør som brenner for utviklingen av musikknæringen er jeg ekstremt stolt av. Med en uhyre kompetent og dyktig organisasjon i ryggen gleder jeg meg til vi skal videreutvikle og løfte både festivalen og næringen til nye høyder. En unik mulighet man rett og slett ikke kan takke nei til.

Styreleder i Trondheim Calling, Kristoffer Lo, sier at de er «overlykkelige over at Guro har takket ja til lede festivalen vår videre»:

– Med Guro sin fartstid i musikk-Norge, kombinert med bakgrunnen i Trondheim Calling, er hun den perfekte personen til stillingen. Guro har et meget godt rykte i hele bransjen, har hatt sentrale verv i musikk-Norge og deler visjonen som styret har for festivalen framover. Nå gleder vi oss til å ta festivalen videre og levere en bedre festival enn noensinne i 2025.

Guro Furunes Pettersen starter i stillingen 1. oktober.