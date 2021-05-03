Only Connect 2021: – Å insistere på at kunst betyr noe

– I dag opplevast det meir nødvendig enn nokon gang å insistere på at kunst betyr noe. Å sikre at det blir skapt nye opplevingar, sjøl om verda tilsynelatande må stå stille til stormen er over. Derfor har vi aldri gitt opp planen med å arrangere festival i ein eller annan form.

Sitatet er fra Bjørnar Habbestad, leder av nyMusikk, noen dager før festivalen Only Connect ble gjennomført i Trondheim denne helgen. Only Connect er nyMusikks årlige, internasjonale festival for samtidsmusikk, eksperimentell musikk og lydkunst, og i år ble den arrangert for tiende gang.

Programmet bestod av fysiske konserter på en rekke arenaer i Trondheim, i Vår Frue kirke og Rosendal Teater, på Moskus og Dokkhuset, i Gymsalen i Lademoen Kunstnerverksteder og i leiligheter på Svartlamon. Festivalen hadde også en digital programdel, som er tilgjengelig på festivalens hjemmesider frem til midten av mai.

På nettsidene forteller nyMusikk at programmet ville by på «musikalske kofferter, sjømonstre og broer, et rekviem for døde kvinnelige operakarakterer, orgelklanger i tomme kirkerom, lydinstallasjoner, studentorkestre, støvsugere som musikkinstrument og mye mer», med en lang rekke utøvere og komponister fra inn- og utland. På det digitale programmet var også panelsamtalen «Tre blikk på musikk & pandemi» mellom Bjørnar Habbestad, daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, forbundsleder Hans Ole Rian i Creo og daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Å gjennomføre en fysisk festival er krevende, og spesielt under en pandemi med alle restriksjoner og retningslinjer som skal ivaretas. Men det å utvikle kunst og å bevare arenaene å formidle den på er arbeid som er svært viktig å synliggjøre, mener nyMusikk-leder Bjørnar Habbestad.

– Å sjå faktiske møtepunkt mellom publikum og kunstnarar, for første gang på over eit halvt år, er sterk kost for oss som har hatt tilhald i Oslo i det siste, kommenterte han til Ballade på e-post i helgen.

– Trondheim sitt musikk- og kunstmiljø har jobba for fullt for å realisere det som må seiast å vera eit ambisiøst program. Nettopp dette arbeidet – alt som må skje før publikum få oppleve noko som helst – har blitt heilt usynlig under nedstenginga. Når kulturfeltet mistar arenaene for å vise kunsten, er det altså ikkje bare billettinntekter som blir borte eller konsertopplevelsar som uteblir. Heile motoren i det å utvikle nye ting går tom. Derfor er me svært fornøyde med å ikkje ha gitt etter for fristelsen med å utsette eller avlyse.

I talen Habbestad holdt før åpningskonserten i Vår Frue kirke torsdag 29. april fokuserte han på nettopp det, på hvorfor det er viktig å lage festival:

For kvifor ta seg bryet med å lage ein festival? Kvifor skal nyMusikk sitt vesle Oslo-kontor bry trønderane med samtidsmusikken? Her har ein jo spelt konsertar gjennom heile pandemien for små men lydhøre publikum.

Men å laga ein festival er ikkje å laga ein konsert. Det er heller ikkje å lage ei rekke med konsertar. Det ikkje telt, øl, kø, arena eller stadion.

Å lage ein festival, for oss, er å føre enormt mange samtalar. Å spørra, foreslå, undersøka, korleis, kor, og kvifor me brukar lyd for å lage møteplassar for folk. Å spørre kordan tanke, folk, rom og lydbølger kan kombinerast på nye måtar.

Å lage Only Connect betyr vanlegvis å krasjlande vårt internasjonale nettverk, våre kunstnarar og vårt produksjonsteam i en ny by, for so å sjå kva som skjer. Dette eksperimentet er tidkrevjande, nervepirrande og utfordrande i seg sjølv, men i år har det fått ein ekstra dimensjon. Først for 14 dagar sidan kunne me bestemme oss for plan A – med fysiske møter mellom kunstnarar og publikum. Dette er ein festivalform me har tvilt oss fram til. Men me har aldri vore noko anna enn heilt sikre på at det skal lagast festival. Come what may. Like sikre har me vore på at Trondheim sin musikk- og kunstscene er kjernen som denne festivalen skal spinnast rundt.

Når pandemien er over kan vi evaluere korvidt dette var klokt eller uklokt, men i dag kjennes det meir nødvendig enn nokon gong å insistere på at kunst betyr noe. At det er viktig å lage samlingspunkt. Å sikre at det blir skapt nye opplevelsar, sjølv om verden tilsynelatande må stå stille til stormen er over. Derfor skrider me til verket, til arbeidet og til lyden.

Derfor lagar me festival.

Her har vi satt sammen et utvalg bilder fra Only Connect-festivalens tre dager, alle bilder tatt av fotograf Thor Egil Leirtrø og gjengitt her med tillatelse fra nyMusikk. Se også fyldige fotoalbum fra alle festivaldagene på Ny musikks Facebookside.