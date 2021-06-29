Nytt styre ved Musikkhøgskolen henta frå bank, sport, metal og akademia

Astrid Kvalbein skal leie eit styre med Inga Bostad, Stein Bjelland, Svein Tore Samdal – og Monica Larsson og Ivar S. Peersen.

Norges musikkhøgskole (NMH) har det største fagmiljøet i landet i musikk. Kunnskapsdepartementet har nå utpeikt nye styremedlem for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025. Astrid Kvalbein er nyvald rektor og styreleiar.

– Astrid Kvalbein overtar som rektor og styreleiar ved NMH, og eg ser fram til å følgje musikkhøgskolen under hennar leiing. Eg trur det nye styret vil bidra til å styrke NMHs rolle som ein viktig institusjon i spenningsfeltet mellom konservatorietradisjonen og framtidas musikkarbeidsmarknad, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Inga Bostad, Stein Bjelland, Cecilie Ohm og Svein Tore Samdal blir styremedlem ved Norges musikkhøgskole i neste periode, med varamedlem Monica Larsson og Ivar S. Peersen.

Astrid Kvalbein frå Oslo er songar, musikkpedagog og journalist med utdanning frå Norges musikkhøgskole. Kvalbein går frå stillinga som forskar og prosjektleiar for NMHs historieprosjekt, til rolla som rektor og styreleiar.

Inga Bostad (Oslo) er professor ved Universitetet i Oslo og har brei leiar- og styreerfaring frå humaniora-feltet og leiing av akademiske miljø.

Stein Bjelland (Stavanger) er sjølvstendig næringsdrivande i musikk og kultur, og har brei styre- og leiarerfaring frå musikkbransjen. Bjelland er kopla til akademia gjennom ei bistilling på Universitetet i Stavanger.

Cecilie Ohm (Bergen) er prosjektleiar ved Universitetet i Bergen, og har brei erfaring frå ulike administrative leiarstillingar i akademia. Ohm er noverande styremedlem ved NMH, og har også styreerfaring frå Simula og Uninett.

Svein Tore Samdal (Trondheim) er administrerande direktør i BN Bank ASA. Samdal har lang erfaring frå finansielt næringsliv i Midt-Noreg og styreerfaring frå Rosenberg Sport og Rosenborg fotball. Han er tidlegare sjef for kvinnelandslaget i langrenn.

Varaer:

Monica Larsson (Nesodden) er prosjektleiar for kulturøkonomi i Kulturrådet. Larsson er også styreleiar i Bylarm, og har ei rekkje andre styreverv.

Ivar S. Peersen (Bønes) – kjend frå metalbandet Enslaved – er komponist med lang erfaring som musikar. I seinare år har han arbeidd mykje med kommersialisering av musikk. Peersen har også brei styreerfaring, skriv departementet, og er mellom anna styreleiar i interesseorganisasjonen GramArt.

Dei tilsette og studentane ved NMH vel resten av dei 11 styremedlemma.

Dei nye styremedlemma erstatter Stein Olav Henrichsen (Munchmuseet), Kaarlo Hildén (Sibelius-akademiet), Paula Crabtree (Stockholms konstnärliga högskola) og varamedlem Ingvild Aass (Molde kulturskole) og Alexander Refsum Jensenius (Institutt for musikkvitenskap, UiO).