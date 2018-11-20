25 år med hardingfelespilling i Bærum

Bærum spellemannslag har kanskje en del gjennomtrekk, men samler fortsatt folkemusikkinteresserte i Oslo-området.

Bærum spellemannslag fyller 25 år. Spellemannslaget ble stiftet av hardingefelespiller og plateprodusent Hallvard Kvåle (1941-2006) fra Voss. Han ledet også spellemannslaget i en årrekke.

Men Bærum er jo gjerne ikke det første stedet folk tenker på når folkemusikk nevnes. Ballade spurte derfor styremedlem Nils Øyvind Bergset hva som holder liv i laget?

– Mange som er interessert i folkemusikk flytter til Osloområdet, og da har Bærum spellemannslag vært det eneste tilbudet for dem som har lyst til å være med i et lag og spille hardingfele, sier Bergset.

Han trekker også frem at det i området finnes en del folkemusikkinteresserte foreldre som sendt barna sine til spellemannslaget for å bli lært opp.

– Og så har du dem som i utgangspunktet ikke kjenner folkemusikken men som tilfeldigvis får kontakt, gjennom spellemannslagets aktiviteter og som blir helt hekta. Alle disse ulike bakgrunnene, gir oss et bredt rekrutteringsgrunnlag. Og så har vi hatt dyktige instruktører, i de siste årene med utdanning fra Norges musikkhøgskole, som gjør det attraktivt å være med.

Varierende medlemstall

Ved oppstarten i 1993 var det ni medlemmer i laget. Dette tallet økte jevnt frem til midten av 2000-tallet, da det kom en liten nedgang fra 47 stykker i 2006 til 35 i 2009. Toppåret var 2014 da spellemannslaget huset hele 62 medlemmer.

– Det året flyttet mange av de unge voksne ut, og laget mistet dermed mange medlemmer, sier Bergset, som nå kan notere en svak oppgang igjen:

– På øvingene kan oppmøte variere noe, men rekordoppslutning på øving høsten 2018, er 19 felespillere med stort og smått.

På spørsmålet om hvem det typiske medlemmer er viser han til jubileumsheftet skrevet av Johanne Flottorp:

Bærum spellemannslag har sidan oppstarten i 1993 samla gamle feletravarar, nyfikne vaksne, ferske rekruttar, studentar og alt imellom som alle har eit felles ønske: Å få vere del av eit hardingfelemiljø i nærheita av storbyen, med rom til å lære og dyrke interessa for slåttar og samspel. Heilt sidan den første øvinga ein februarkveld for 25 år sidan, har Bærum spellemannslag vore eit vitalt hardingfelelag med stor oppslutning.

– I heftet står det også at laget vektlegger det tradisjonelle, men med rom for eksperimentering; hvordan løser dere dette i praksis?

– På øvingene lærer alle slåttene på gamlemåten og «riktig». Men så lages det arrangement som fyller ut og hvor det kan være rom for eksperimentering. De som ønsker det har kunne eksperimentere fram arrangement selv, sier Bergset.

– Hvordan skiller dere dere fra spellemannslag ellers i landet og Osloregionen?

– Vi skiller oss vel ikke så mye fra andre spellemannslag, men det er nok en tendens til at vi har større gjennomtrekk fordi folk studerer eller jobber her i en periode, og så flytter de andre steder.

Bærum spellemannslag er for øvrig det eneste spellemannslaget i Oslo-regionen som har hardingfeleopplæring. Hvorfor det er slik forklarer Bergset med stifterens bakgrunn som nettopp felespiller.

Førstkommende helg feirer laget på Riksscenen i Oslo. Her skal blant annet Valkyrien opptre. Erik Sollid og Tuva Syvertsen i bandet lærte begge å spille hardingfele i spellemannslaget.