Ny leder for Trondheim Calling

Eirik Brevik tar over ledelsen av bransjefestivalen etter årets arrangement. – Det var på Trondheim Calling jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med.

Bransjefestivalen Trondheim Calling ble etablert i 2011. Siden den gang har den vært ledet av Thomas Ryjord, som i fjor høst annonserte at han går av etter årets festival. Nå er det klart at Eirik Brevik tar over stillingen.

32-åringen fra Hasselvika på Indre Fosen utenfor Trondheim forteller at hans første møte med Trondheim Calling var som publikum på den første festivalen. Opplevelsen var en åpenbaring for en ung kar fra bygda, sier han:

– Jeg fikk billett i julegave av storesøstera mi, og det var på festivalen jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med, også i Trøndelag.

Siden den gang har Brevik fulgt festivalen tett, både som publikummer, delegat og DJ. Brevik har bakgrunn fra kulturprosjektledelse, og har de siste årene jobbet i Eventselskapet og for festivalen Festningen. Han har også tatt med seg musikken til hjemgården i Hasselvika, der han etablerte klubbkonseptet Freek i natt og Heim Festival.

– Vi er veldig fornøyd med at Eirik takket ja til jobben. Han har både hodet og hjertet på den rette plassen, og er helt rett person for å lede Trondheim Calling inn i fremtiden, sier avtroppende daglig leder Thomas Ryjord i en kommentar.

Trondheim Calling skjer fra 9.-11. februar, og gjennomføres i fullskala for første gang på tre år etter pandemi-avlysninger.