Trondheim Calling fra utsatt til avlyst

31.05.2021
Siri Narverud Moen

Neste uke skulle den utsatte festivalen gå av stabelen i Trondheim. Nå er Trondheim Calling 2021 avlyst, tross gjenåpningsplaner.

De skryter sjøl av å årlig vise fram et stort antall nye norske artister på vei mot et gjennombrudd. I dag skriver showcasefestivalen at
– Det er med tungt hjerte at vi må meddele at Trondheim Calling 2021 med tilhørende arrangement avlyses. Der store deler av Norge nå åpner gradvis opp har vi for tiden et lokalt smitteutbrudd i Trondheim, og lokale smittevernsforskrifter som forbud mot arrangementer og skjenkestopp som gjør det umulig å arrangere både fysisk og digitalt. Dette er forferdelig trist, skriver arrangørene på facebook og andre kanaler i dag.
– Vi har jobbet 14 måneder med å lage en festival som kunne la seg gjennomføre selv med strenge restriksjoner, men nå blir vi stoppet av et lokalt smitteutbrudd. Festivalsjef Thomas Ryjord forteller til Ballade.no at fram til i forrige uke trodde han det skulle være mulig å gjennomføre hele eller deler.

Thomas Ryjord, festivalsjef i Trondheim Calling (Foto: Kristin Slotterøy)

– Men smitteutviklingen og de lokale forskriftene i Trondheim satte en endelig stopper for det. Vi hadde planlagt et arrangement som egentlig traff bra på den nasjonale gjenåpningsplanen sitt andre trinn hvor vi kunne samle 200 delegater innendørs, og ha separate kohorter på utendørs festivalområde for både lokalt publikum og delegater.
Slik gikk det altså ikke. Arrangørene, som hadde sluppet et fagprogram som både skulle være tilgjengelig digitalt og fysisk – samt en del showcasespillende artister, skriver at de fokuserer seg mot den nye helga de planlegger for, nemlig 3.–5. februar 2022.
– Vi gleder oss enormt til vi kan sees igjen – sett av datoen, hold dere trygge og ta godt vare på hverandre, skriver Trondheim Calling, samtidig som de sender ut refusjonsinformasjon til publikum.

Les også:– Vi får håpe at det også blir et rush av små konsertsteder og publikum som vil ta igjen det de tapte i 2020. Festivalsjef Thomas Ryjord uttalte seg til Ballade.no om «ketchupeffekten» som kan komme etter pandemien.
– Det finnes en mulig sluttregning der som til slutt kan havne hos artistene som ikke allerede hadde en markedsandel før kulturlivet stengte ned. At det hverken finnes plass eller kapital i nær fremtid for at de skal få kommet seg ut på veien igjen. Slik beskreiv Ryjord én mulig hverdag for arrangører og spillelystne artister i nær framtid, da Ballade intervjua ham i vinter.

