NY JOBB: Trondheim kaller på Guro

Guro Furunes Pettersen entra ny jobb i Trondheim Calling akkurat i da festivalen IKKE ble noe av. – Det føles risikabelt å si at det kun kan gå oppover nå, men jeg håper vi kan samles på konserter og festivaler i 2021.

Showcasekonserter, ny lyd og bransjeprat skulle samla festivalpublikum på Trondheim Calling. Sånn ble det ikke. Guro Furunes Pettersen starta nettopp i ny jobb i festivalen som faglig ansvarlig – på toppen av jobben som bookingsjef i fjellfestivalen Vinjerock. Fra Jotunheim til Trondheim, altså.

Gratulerer med ny jobb, Guro! Hva blir dine oppgaver?

– Tusen takk! Mine oppgaver fremover blir å programmere og booke et spennende og variert konferanseprogram for en musikkbransje med ulike behov men også en del fellesnevner. Det blir å løfte frem problemstillinger næringen står ovenfor samt å styrke det profesjonelle musikklivet i Norge.

Hva er det med Trondheim Calling som tiltrakk deg?

– For meg har Trondheim Calling vært et høydepunkt hvert år siden jeg flyttet til Trondheim i 2014. Og kanskje i endra større grad etter at jeg flyttet til Oslo i 2018, da det har vært en god grunn til å komme hjem til Trøndelag. Jeg har alltid opplevd festivalen som stor nok til at den holder et høyt faglig nivå, samtidig som den er liten nok til at du faktisk møter bransjen og får snakket med kollegaer du ellers ikke møter like hyppig. Men først og fremst synes jeg det er utrolig spennende å få bidra til å lage en plattform for utvikling av bransjen sammen med dyktige folk og da er jo Trondheim Calling en drømmejobb.

Hvordan ser du rollene til disse relativt nye, regionale musikkbransjefestivalene? De har jo vokst fram litt sånn i vaket etter at Bylarm bestemte seg for å være fast på ett sted?

– De regionale showcase- og musikkbransjefestivalene har en viktig funksjon for å løfte frem og lage en plattform for lokalt talent og musikknæring. Jeg tror vi i år, mer enn noen gang, har kjent på behovet for å møtes og dele erfaringer på kryss og tvers – da er akkurat disse aktørene en avgjørende brikke. I tillegg bidrar de til å sikre et mangfold og tilstrømningen av ulike kunstneriske uttrykk fra hele landet som beriker norsk musikkbransje.

Hva tar du med deg fra din forrige jobb som du ser på som nyttig i den nye?

– De siste årene har jeg hatt mange ulike stillinger i blant annet Kulturrom, Oslo World, Norske Konsertarrangører og Vinjerock. Vi er tross alt en bransje preget av få faste stillinger, noe som har gitt meg muligheten til å få en ganske bred erfaring og forståelse av feltet. Denne bredden tar jeg med meg inn i arbeidet med å lage en konferanse som skal treffe en hel næring.

2021 – yay or nay?

– Det varierer enormt mellom yay og nay – ofte innenfor samme uke, men absolutt mest yay. Det føles litt risikabelt å si at det kun kan gå oppover nå, men jeg håper og at vi kan samles på konserter og festivaler i 2021. Det er iallfall en opptur jeg trenger, det er tross alt en grense for hvor mange gensere man kan strikke i løpet av ett år.

Trondheim Calling skulle vært arrangert på nyåret, men er flytta til 10.–12. juni. Artister som Mall Girl, plateaktuelle Heave Blood & Die og flere navn er klare.