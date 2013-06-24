Ny styreleder i TONO

24.06.2013
- Red.

18. juni ble Bendik Hofseth valgt som organisasjonens nye styreleder.

— Jeg er veldig takknemlig for det arbeidet andre har lagt ned i TONO før meg. Jeg har bred erfaring fra å bygge opp nye ting fra grunnen av, og kommer her inn i en etablert og veldrevet organisasjon hvor mye i utgangspunktet kan videreføres. Det sentrale i årene fremover for TONO er å være offensive og våkne. Det internasjonale bildet endrer seg raskt, både når gjelder forretningsmodeller og samarbeidspartnere, sier Hofseth i en pressemelding.

Hofseth er musiker og opphavsmann, og har politisk og organisatorisk ledererfaring som styremedlem i TONO, leder i Phonofile, NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), verdensorganisasjonen for komponister (CIAM), og styreleder for utviklingen av et internasjonalt musikkregister i regi av FN samt nestleder i verdensorganisasjonen av rettighetsorganisasjoner (CISAC).

Hofseth var nominert til ledervervet da TONOs nye styre ble valgt ved TONOs årsmøte 30. mai, men valget av leder ble først formelt avgjort under det nye styrets første møte 18. juni.

TONOs nye styre
Det nye styret består av representanter fra ulike gruppeforeninger i TONO, og som er valgt for ulike perioder:

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA): Ragnar Bjerkreim (1 år) og Bjørn Eidsvåg (2 år)
Norsk Komponistforening (NKF) : Åse Hedstrøm (2 år) og Bjørn Bolstad Skjelbred (1 år)
Norsk Musikkforleggerforening (NMFF): Philip Kruse (2 år) og Unni Boretti (1 år)
Frie plasser: Bendik Hofseth (NOPA, 2 år), Rita Engedalen (1 år) og Ine Kristine Hoem (2 år)
Ansattrepresentanter: Håvard Offer-Ohlsen og Torunn Elstein.

Hofseth overtar styrevervet etter komponist Ragnar Bjerkreim.

