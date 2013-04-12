Rekordstor stipendpott

Mandag 15. april var søknadsfrist for TONO-stipendet som er større enn noensinne.

TONO øker potten i TONO-stipendet til TONO-medlemmer fra 7 til 9,8 millioner kroner.

— Bakgrunnen for økningen er at stipendet er et viktig virkemiddel for å bidra til å stimulere til skaping av musikk og musikklyrikk. Styret har derfor ønsket å gi stipendet en størrelse man mener er riktigere på sikt, sier komponist og styreleder i TONO, Ragnar Bjerkreim.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ingen begrensninger på hva man kan søke støtte til, så lenge søknaden er relatert til søkerens skapende virksomhet. De viktigste kriteriene er TONO-medlemskap, og en gjennomsnittlig utbetalt avregning fra TONO på kr. 5000,- årlig de siste tre årene.

Stipendstørrelse og -antall varierer. I 2012 fikk seks personer 100 000 kroner, tjuefire fikk 50 000 kroner og 239 fikk 20 000 kroner.

Unge talenter

Komponister og sangtekstforfattere som er 21 år eller yngre, og har forvaltningskontrakt med TONO, kan søke på stipendet «Unge talenter». Stipendet får sine midler fra TONOs gruppeforeninger NOPA og NKF, og deles ut til unge søkere uten hensyn til minsteinntjening eller medlemstid i TONO.

Stipendkomiteen

TONOs stipendkomité består i år av Synne Skouen (NKF), Kristin Asbjørnsen (NOPA), Marte Heggelund (Fri plass), Jan Stefan Bengtsson (NMFF), Bjørn Eidsvåg (NOPA) og Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF). Sistnevnte er vara for Bjørn Andor Drage, som har meldt forfall.

