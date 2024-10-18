Ballade video: Bergen kaller

Vi har BIFF på menyen, og gir deg ti smakebiter fra kampen om å bli kåret til som Årets musikkvideo.

– I samarbeid med Vill Vill Vest ønsker BIFF velkommen til en visning med kule, gode og fine musikkvideoer på stort lerret.

Det begynner å bli noe av en tradisjon, dette. Dette er nemlig fjerde året på rad vi i Ballade presenterer noen av de utvalgte norske musikkvideoene til Bergen Internasjonale Filmfestival.

BIFF presenterer årlig over 150 dokumentar- og fiksjonsfilmer, og skal med dette omfanget være den største filmfestivalen i Norge.

Kort sagt: God fornøyelse!

MARIE SAHBA: A Billion Years Too Soon

Regissør: Çağla Çağlar, Emre Köktaş | Produsent: Marie Sahba

Bergen internasjonale filmfestival ble arrangert første gang i år 2000 i anledning Bergens status som Europeisk kulturhovedstad. Det betyr at festivalen kan feire 25-årsjubileum i år. BIFF ønsker i den anledning publikum, venner og samarbeidspartnere velkommen til Lillesalen i Kulturhuset i kveld.

Årets festival startet alt på onsdag, og skal gå frem til og med torsdag 24. oktober.

SLOMOSA: Battling Guns

Regissør: Yorick S. Gontarek | Produsent: Front film, Benjamin Berdous

I kveld er det duket for den årlige musikkvideokvelden, der arrangørene viser frem noen av de beste norske musikkvideoene fra året som har gått. Det er i alt 16 videoer som har kommet seg gjennom nåløyet, og kjemper om tittelen som Årets musikkvideo.



MACHO: Clyde & Bonnie

Regissør & produsent: Hans Olav R. Grove | Jonas Gripsrud, Full Effect Records

Årets program har en varighet på en time og åtte minutter. Utvalget dekker et bredt spekter, både visuelt og musikalsk. Visningen tar til klokken 20, med innslipp en halv time før.

En del av videoene har vi i Ballade video vist før. Det kan du lese mer om mot slutten av teksten.



TURBO: Fort som faen

Regissør: Thomas Andal | Produsent: Thomas Stenerud, Brusjan

Under festivalen blir det også en utstilling med norsk og internasjonal AI-kunst. Den skal undersøke påvirkningen KI (kunstig intelligens) har på kreativitet, narrativ og kunstnerisk innovasjon.

– Vi gjør dette fra et kritisk engasjert perspektiv, som både feirer potensialet i KI for kunst og litteratur, samtidig som vi vurderer noen av de betydelige utfordringene KI utgjør for kultur og samfunn.



DAGNY: Hate Being Alone

Regissør: Sigurd Fossen | Produsent: Christer Dyngeland, Sølvrev

Vi skal ellers sette et kryss i taket for konkurransen Norske dokumentarer, der vi finner et par musikkrelaterte filmer. En av dem er Brev til Håkon Banken, omtalt som en dokumentar om «musikeren, lyrikeren, pioneren og kultfiguren» som i mange år slet psykisk.

Denne filmen er regissert av Sven Arild Storberget og Martin A. Walther. Storberget sto i 2021 også for Min plass – en konsertdokumentar med Frida Ånnevik.



NIX & THE NOTHINGS: I Believe In Lies

Regissør: Nicolai Olsen, Daniel Rognes | Produsent: Nicolai Olsen, Lauris Greidans

En annen musikkdokumentar er Innerst i tonen. Den handler om rockegitaristen Jørgen som har mistet troen på seg selv, og føler at livet smuldrer opp. Så møter han den eksentriske gitarreparatøren Ove, som også har møtt motgang i livet.

Innerst i tonen beskrives som en dypt fascinerende og humanistisk film, der musikknerding tilbyr en vei ut av en tilsynelatende uløselig livskrise. Regissør Torstein Grude debuterte i 1999 med «Satan rir media», som blant annet handler om Burzum og den tidlige norske black metal-scenen.



JONAS BENYOUB FT. MOLLY HAMMAR: Over mitt lik

Regissør: Erik Carswell | Produsent: Ask Sunde | Huge

Musikkvideokonkurransen skjer i samarbeid med Vill Vill Vest – en nasjonal musikk- og bransjefestival som arrangeres i Bergen hver høst. I år arrangeres Vill Vill Vest fra 7. til 9. november, med besøk av hele 50 band og artister.

I tillegg til showcase-konsertene arrangeres det også en konferanse, som tar opp aktuelle problemstillinger, muligheter og utfordringer for musikkbransjen. Denne skjer i samarbeid med Musikkontoret Brak. Vill Vill Vest ble arrangert for første gang i 2016.



LILLE VENN: over/under

Regissør & produsent: Justin Bellucci

De siste årene har musikkvideokonkurransen hatt følgende vinnere: I 2020 gikk prisen til The Musical Slave og Kristin Vollset for videoen til «They Can’t Stop You». I 2021 ble Ane Brun vinneren med «Crumbs» —regissert av Stian Andersen.

Vinneren av årets beste norske musikkvideo på BIFF 2022 var «Golden» av regissør Fredrik Harper for Gundelach. I fjor ble det Rick Grove og regissør Elliot Houwing-Endresen som gikk av med seieren for videoen til «Blur».



LILLE PABLO (FT. MALIK): Sår

Regissør: Felix Campagne | Produsent: Victor Helin

En av musikvideoene må du faktisk til Bergen for å se. Det dreier seg om «Network Of Desire» med Terminal, som hadde premiere på Kortfilmfestivalen i Grimstad i april. Den er regissert av Anika Miara, og er foreløpig ikke lagt ut digitalt. Det skyldes at den antagelig skal vises på en filmfestival eller to.

Terminal, som omtaler musikken sin som dark sounds from Oslo, spiller industriell og elektronisk farget rock. Bandet har hatt litt endringer i medlemmene, og skiftet sist vår navn til Teknolog. Det svært bra albumet R.A.T.S. kom ut i fjor.



UNDERGRUNN: Schnogodidougudugidoubudibow

Regissør: Peder Opland | Produsent: Agri Soltanpanah, Dag Skorstøl, FRKVNS

I tillegg til videoene vi viser her i dag, er følgende videoer også tatt med i programmet: «Avanti» med Honningbarna, «Aldri følt det samme» med Einar Aas og GKR, «Limmo» med Dirty Oppland, «Motorbåt» med Ævestaden og «Wet Summer» med Mörmaid.

Alle disse finner du i det store arkivet vårt. Der finner du også grundig informasjon om hver enkelt produksjon.

Vi ønsker BIFF, Vill Vill Vest og videomakerne masse lykke til i kveld, og kommer ellers tilbake til vinneren neste uke.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 244 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

