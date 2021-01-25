Teknologien spiller en viktig rolle som støtte til levende konserter etter korona

INNLEGG: Festspilldirektør Anders Beyer begynner en god og viktig diskusjon om hvordan kulturlivet skal se ut etter pandemien. Vi i Live Klassisk mener vi har én av løsningene, skriver grunnleggerne Daniel Lyngstad og Erik Danciu.

Denne teksten er et innlegg i diskusjonen om kulturlivet etter pandemien, med en konkret henvisning til Festspillene i Bergens direktør, Anders Beyers, innlegg om samme tematikk, først publisert i Bergens Tidende 18. januar 2021. Beyers innlegg, «Hvordan ser kulturlivet ut etter pandemien?» kan leses i sin helhet på Festspillenes egne nettsider.

Av Daniel Lyngstad og Erik Danciu, grunnleggere av Live Klassisk

Det er viktig å reflektere over hvordan konsertvaner forandres og hvordan den pågående situasjonen påvirker et fremtidig kulturliv. Ikke minst har denne tiden gjort det klart hvordan kulturen er nødt til å spille på lag med det digitale, om vi skal sikre overlevelsen til kunstformene vi elsker.

Festspillene, Oslo-Filharmonien, Operaen og mange andre aktører på det klassiske musikkfeltet har gjort en formidabel jobb i denne tiden, og har opplevd rekordhøye publikumstall. På nett.

Det er helt strålende, men samtidig vet vi som er glade i klassisk musikk at ingen teknologi noensinne kan yte rettferdighet til opplevelsen som formidles direkte mellom musiker og publikum.

Lyden av orkesteret som stemmer, den øredøvende stillheten etter siste akkord, den omsvøpende klangen i salen og den altoppslukende følelsen av at dette skjer her og nå, vil aldri en høyttaler eller skjerm kunne gjenskape. Er det lov å si at vi begynner å gå lei av streaming-æraen? At de fleste av oss bruker nok timer foran skjermer uansett? Vi gleder oss, som så mange andre, til at konsertsalene åpnes igjen og at vi kan oppleve musikken live – der det skjer. Nye konsertformer, operasang i Fortnite og digitale konserthus er spennende, men den digitale utviklingen må først og fremst støtte opp om den levende formidlingen, og aldri skje på bekostning av fysiske konserter.

Anders Beyer appellerer til at vi må stå sammen i kulturfeltet, og dette er helt vesentlig. Det er også derfor vi, med støtte fra Kulturrådet/ Kreativt Norge, har iverksatt Live Klassisk – den samlende digitale plattformen for klassisk musikk i hele Skandinavia. Plattformen fungerer som bindeleddet mellom det digitale og den levende musikken, og gjør både fysiske og digitale konserter lett tilgjengelig – til glede for musikere, institusjoner, kjernepublikummet og nye publikummere. Vi har allerede sparket i gang den digitale utviklingen, der orkestre, festivaler, publikum og arrangører i Norge, Danmark og Sverige alle er med og uttrykker stor begeistring for prosjektet.

Vi tar jobben med å samle den digitale tilstedeværelsen for et rikt klassisk konsertliv, og står klare til å ta utfordringen med å tette igjen noe av det digitale gapet mellom den klassiske musikkbransjen og andre fagfelt.

Mulighetene er endeløse i en digital tidsalder, og vi i Live Klassisk har sterk tro på at ved å stå sammen, ha tro på den levende musikkens kraft og jobbe for en digital tilstedeværelse kan vi sikre den klassiske musikken og levende, fysiske konserter – også etter pandemien.