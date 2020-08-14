Ny nettside for klassiske konserter i Skandinavia

Den digitale plattformen Live Klassisk holder oversikt over klassiske konserter og aktører på feltet i hele Skandinavia. – Live Klassisk skal gjøre klassiske konserter lettere å oppdage og mer tilgjengelig, både for den garvede konsertgjenger og en klassisk nybegynner, sier grunnleggerne.

– Live Klassisk er en digital konsertkalender for klassisk musikk i Skandinavia, og vår visjon er å gjøre klassisk musikk mer tilgjengelig. Vi vil gjøre konsertene, festivalene, orkestrene, ensemblene og konsertsalene mer synlige – og hørbare – for alle, sier de to grunnleggerne av tjenesten, Erik Danciu og Daniel Lyngstad.

Formålet med plattformen er ifølge grunnleggerne å gjøre det lett for publikum å navigere i det store utvalget av klassiske konserter, og hjelpe flere i Norge, Danmark og Sverige med å finne frem til og oppleve klassiske konserter.

Alle musikere og arrangører som holder konserter med profesjonelle klassiske musikere kan registrere seg på siden og legge inn sine konserter fra 12. august, sier Danciu og Lyngstad. Det er allerede lagt inn opp mot 1000 klassiske konserter på plattformen, selv i vår pandemirammede høstsesong. Live Klassisk finnes i en svensk og en dansk versjon i tillegg til den norske. Nettsiden er gratis å bruke for publikum.

Har vært savnet

– Hva slags tilbakemeldinger har dere har fått på nettsiden, også nå etter gårsdagens lansering?

– Det oppleves som at en slik plattform er noe folk både foran, bak og på scenen virkelig har savnet!, svarer Daniel Lyngstad når Ballade tar kontakt.

Responsen fra klassiske musikkaktører og institusjonene rundt om i Skandinavia styrket troen at en slik plattform var nødvendig, og har vært en viktig pådriver, forteller Erik Danciu og Daniel Lyngstad.

– Publikumsresponsen har vært overveldende positiv etter lansering, der mange uttrykker stor takknemlighet for tilbudet. De største symfoniorkestrene, flere profilerte solister, festivaler, ensembler og arrangører i hele Skandinavia har alle vært veldig begeistret for ideen og utformingen av siden.

Lettere å oppdage, lettere tilgjengelig

– Kan dere fortelle litt om veien fra idé til lansering av siden?

– Erik fikk ideen for snart fem år siden – en idé han har hatt i bakhodet siden, forteller Daniel Lyngstad.

– Vi hadde tidligere studert sammen i København, og for ca et og et halvt år siden tok Erik kontakt igjen for å høre om vi kunne gjøre dette sammen som et skandinavisk prosjekt. Etter dette har vi jobbet tett sammen, og takket være støtte fra Kulturrådet fikk vi muligheten til å realisere plattformen. Vi engasjerte det danske, digitale utviklerbyrået Kvalifik, som deretter har bygget plattformen med oss. Det har vært en stor jobb, men et givende prosjekt som vi føler virkelig kan gi noe tilbake til det klassiske musikklivet.

– Dere skriver at dere vil gjøre klassisk musikk mer tilgjengelig. Kan dere fortelle mer om hva dere legger i det?

– Vi er begge klassiske musikere, og har kjent til miljøet i over 20 år – likevel har vi ikke visst hvor vi kunne få med oss hva som skjer av klassiske konserter. Vi har gått glipp av konserter vi gjerne skulle vært på, og når nysgjerrige venner utenfor miljøet har spurt hvor de kan finne klassiske konserter, har vi aldri hatt noen gode svar. Live Klassisk gjør klassiske konserter – helt konkret – lettere å oppdage og dermed mer tilgjengelig, både for den garvede konsertgjenger og en klassisk nybegynner.

