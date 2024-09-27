Ballade video: Fugler i bur 

Møt Mörmaid, Fredriks Saroea med BIT20 Ensemble, Aron Dahl, Angelina Jordan, Elin Iren, Now We’ve Got Members, Simon Moholt og Utan Dom.

Velkommen til utgave 241 av Ballade video. Tre av videoene vi presenterer denne gangen har en nokså direkte forbindelse til USA, som verdens øyne hviler på i forbindelse med presidentvalget i november. Både Aron Dahl og Angelina Jordan bor og jobber i USA, mens Fredriks Saroea fra Datarock er blant de mange norske artistene som har funnet et publikum der borte.

Vi setter et ekstra kryss i taket for Mörmaid, som nå har levert to oppsiktsvekkende musikkvideoer på rad. Også denne gang samarbeider hun med de svenske regissørene Anna Katrin Karlsson og Alam Ali, med et visuelt resultat som kan lede tankene til både Matthew Barney og Roy Andersson.

Ellers er det mye fint med Elin Iren, Now We’ve Got Members, Simon Moholt og Utan Dom. også.

Kort sagt: God fornøyelse!

MÖRMAID: Bury All

Den forrige sangen og videoen til Mörmaid var «Wet Summer», som besto av mer enn 2000 genererte bilder. Mange lot seg fascinere av den lett foruroligende AI-verdenen som regissørene Anna Katrin Karlsson og Alam Ali åpenbarte. I løpet av et halvt år har nærmere en kvart million mennesker sett den på YouTube.

Nå er oppfølgeren her. Denne gangen er ikke videoen AI-generert, men vi snakker fremdeles et svært stilsikkert og estetisk bildespråk. «Bury All» er nærmest en fire minutters intens kunstfilm.

– «Bury All» er et innblikk inn i det komplekse båndet mellom to mennesker i en familierelasjon, der fortidens smerte og stilltiende kamper til slutt finner en forløsning, sier Mörmaid.

– Gjennom en kaleidoskopisk linse observerer vi øyeblikk hvor maktforholdet mellom de to glir sakte, men sikkert fra den ene til den andre, og hvor de til slutt møter hverandre som likestilte. Det er ikke bare en historie om tilgivelse, men om å finne aksept i hverandres feil og å anerkjenne sårbarhet uten frykt.

Videoen er som «Wet Summer» regissert, produsert og klippet av Anna Katrin Karlsson og Alam Ali.

– Vi synes at tematikken var spennende og et godt utgangspunkt for å visualisere denne fantastiske låta. Vi ønsket å utforske dynamikken i maktforholdet gjennom den visuelle historiefortellingen, og har i tillegg fokusert på detaljer i bruken av bilder, symbolikk og farger.

«Bury All» er ute nå på det London-baserte Beat Palace Records. Musikken er skrevet, produsert og mikset av Mörmaid. Sporet kan også høres på det ti spors albumet Pearlescent Dark, som kom ut rett før sommeren.

FREDRIK SAROEA: Hotel Chelsea

Fredrik Saroea fra Datarock har her med seg BIT20 Ensemble, og leverer en flott hyllest til Hotel Chelsea i New York. Det var i sin tid et legendarisk tilholdssted for kunstnere og musikere, der blant annet Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix og Patti Smitrh var innom. Det er også et sted som mange har sunget om – ikke minst mannen som for tiden har sin egen TV-serie på NRK: Leonard Cohen.

– Datarock har spilt omkring 20 store og små konserter i New York, byen som har inspirert alt vi har gitt ut av musikk siden starten av 2000-tallet, sier Fredrik Saroea. – Favoritthotellet vårt der var så klart Hotel Chelsea.

– I starten kunne vi fremdeles leie en gigantisk suite med plass til hele gjengen vår for en slikk og ingenting, men ting endrer seg. I september 2023 skulle jeg møte pressen med det nye Datarock-albumet Media Consumption Pyramid. Da hadde bygget blitt totalrenovert til et luksushotell få eller ingen av typene som gjorde stedet legendarisk ville hatt råd til.

– Selv gode gamle Chelsea har altså gått inn i en ny tid. Så på den første singelen fra albumet Lucid Dream drømmer jeg meg tilbake til årene da gjengen vår fikk oppleve kanskje siste del av byens historie, da alternative, skapende mennesker uten særlig inntekt fremdeles hadde råd til å bo på Manhattan og i Brooklyn – og bidra til en kreativ gryte det føltes som hele verden kretset rundt.

– Those were the days.

Fredrik Saroea med BIT20 Ensemble slipper albumet Lucid Dream 25. oktober.

ARON DAHL: Losing You

«Losing You» er den tredje singelen fra skeive og transkjønnede Aron Dahls kommende album Moth/Flame. Siden artisten ga ut debutalbumet Loosening Orion’s Belt i 2018 – kåret til årets beste album av Statens Kunstfond i Danmark – har mye skjedd.

Musikkvideoen til sangen er et samarbeid med canadiske Ali Vanderkuyrk, som tidligere har jobbet med blant annet FKA Twigs, Charlotte Cornfield, Le Ren og Maddee Ritter.

– Teksten til «Losing You» var den første jeg skrev til albumet, men det tok nesten to år før det ble en sang. Først var det en tekst, så voice-over i en kortfilm, og så ble det en monolog i avgangsfilmen min fra CalArts. Og helt til slutt «Losing You».

– Jeg skrev teksten i en limbo-tilstand mens jeg og eksen min slo opp – midt i alle de kompliserte følelsene og all logistikken med å flytte fra hverandre. Teksten handler om bevegelsen fra nærhet til avstand: Å gå fra å ha noen helt tett på, fysisk og emosjonelt, til å gi slipp på dem.

– Det er en linje i sangen «With my hands/ I have felt your heart / from the inside of your body». En venn av meg fortalte han brukte den setningen til å beskrive meg til andre mennesker: en håpløs romantiker som kommer frem på uvanlige og tidvis grenseoverskridende områder.

Aron Dahl er komponist, sangskriver og filmskaper. De siste årene har han reist mellom Oslo, Los Angeles og København. Han har studert komposisjon med bla. Christian Wolff og Michael Pisaro, og skrevet for Athleas Sinfonietta, Rolf-Erik Nystrøm og Aksiom. Musikken hans er fremført på Ultima, Nordic Music Days, Klang Festival og Borealis.

Han har spilt frijazz med Paul Lovens, spilt live-tekno i nonnekostyme med Mija Milovic og turnert i Europa og Asia med noise-trioen Tigers Mind. Her hører vi også Lily Maase på gitar, mens Anders Bach og Aron Dahl har samarbeidet om produksjonen.

ANGELINA JORDAN: Bad Valentine

Angelina Jordan blir stadig litt mer voksen for hver gang vi ser henne. Hun er nå 18 år gammel, og har tilbragt de siste årene i USA. Siden 2020 har hun hatt kontrakt med Republic Records, som er et underselskap av Universal Music. Dette var også året hun opptrådte på America´s Got Talent, foran millioner av TV-tittere. Også den norske artisten Dagny er tilknyttet Republic.

Flere av hennes egne videoer er sett mer enn 10 millioner ganger på YouTube. Her hjemme er hun vel stadig mest kjent for å ha vunnet talentkonkurransen Norske talenter på TV 2, bråmoden og bare åtte år gammel.

«Bad Valentine» er skrevet av Angelina Jordan, Charlotte Jane og Toby Gad. Den sistnavnte er en låtskribent og produsent fra Tyskland, som har blitt kåret til en av USAs ledende låtskrivere. Han har selv filmet, regissert og produsert videoen til sangen, mens Alanna Quiton står for fargegradering og klipp.

– Angelina Jordan er en helt utrolig sanger, sa Gad nylig i et intervju med Earmilk.com.

– Uttrykket hennes blir sammenlignet med Amy Winehouse, og jeg tror nok hun har lyttet mye til Winehouse, Etta James og de andre store sangerne fra gamle dager. Hun har også den type tilstedeværelse på scenen.

ELIN IREN: Bird In A Cage

– Jeg heter Elin Iren, og er en singer-songwriter som bruker musikk til å dele tanker om mental helse, personlige kamper og vekst.

– Musikken min er en måte å uttrykke følelser på som ord alene ikke kan fange. Dette er min femte singel siden 2021, og jeg gleder meg til å dele denne reisen med dere alle.

Elin Iren Storvolleng er fra Mo i Rana, og er bosatt i Skaun i Trøndelag. Til denne låten er det produsert en visuelt forseggjort kortfilm som viser Fosen fra sin beste side. Det er fotograf Rune Røstadraf Rune Røstad og Hyl Production som står bak videoen.

For første gang spiller Elin Iren også gitar på innspillingen, som er gjort av Erlend Elvesveen. Sangen kommer også ut på dagen 20 år etter at hun brått mistet faren sin. Selv omtaler hun seg selv som en ufiltrert nordlending som skriver musikk.

– «Bird In A Cage» har en dyp personlig mening, og utforsker følelsen av å være fanget, fortapt og drukne under vekten av livets press. Undervannsscenene symboliserer kampen for å komme seg løs, mens man føler seg overveldet og kvalt.

– Denne sangen er tilegnet alle som noen gang har følt seg fanget, fortapt eller som en fugl uten vei ut. Du er ikke alene.

NOW WE’VE GOT MEMBERS: Did You Know?

– Hør for dere et svensk-bulgarsk dansband som bonder med en gresk rockabilly-gjeng, deler en elektrisk brunost og avslutter kvelden på Platons grotterave.

Det sier Jørgen «Sissyfuss» Skjulstad om den nye platen til Now We´ve Got Members, der han selv synger og spiller gitar og MIDI-gitar. Det nye albumet heter Shadow Of The Object, og byr på ni låter, mikset og mastret av Marius Ergo.

Albumet skal slippes 25. oktober på Metronomicon Audio og Diger, og kommer både i en LP- og en strømmeutgave. Bandet har tidligere gitt ut to EP’er og syv langspillere, som i likhet med Shadow Of The Object er utgitt av Metronomicon Audio.

Now We’ve Got Members har vært kjent for å blande prog med folkemusikk fra alle verdensdeler, og har ved flere anledninger opptrådt med Balkansemblet.

– Men hvordan høres egentlig folkrock ut på 2020-tallet? Denne gangen har vi i hvert fall kjørt til Tønsberg og kjøpt en båndopptaker. Musikken er ikke spesielt retro, men en blanding av gammelt og nytt, sier Skjulstad.

Bandet består i dag av Christian Stouff (bass), Magnus G. Nielsen (trommer), Dag Stiberg (saxofon), Marius Ergo (bouzouki, piano, perkusjon), Thomas Meidell (keyboards, kor) og Jørgen Skjulstad.

Videoen til «Did You Know?» er filmet på VHS på Galleri 69 på Grünerløkka Lufthavn av Kristoffer Lislegaard, og er klippet av Skjulstad.

SIMON MOHOLT: Fra Midnatt til 0 til 100 (Dark version)

Dette er «dark version» av sangen «Fra Midnatt til 0 til 100», hentet fra albumet Simba som Moholt ga ut i fjor. Det kom ut på Cult Kaos, som er Moholts egen paraply-organisasjon for kunstnerisk virksomhet av forskjellig slag.

Dette er en litt annerledes versjon enn videoen vi presenterte i sommer. Begge variantene er lagd av Tomas «Isbjørn» Liberg, og er klippet av Simon Moholt, mens Mathias Vartdal har bidratt med effekter på den nye utgaven.

Simon Moholt har markert seg som en nokså annerledes hip hop-artist, og har også hatt sitt eget band Pilgrim siden 2020. Det beskrives som et tekstbasert prosjekt, med fokus på tradisjonelle og melodiøse elementer fra sjangere som rock, hip hop, folk og jazz.

Denne høsten skal Simon Moholt & Pilgrim ha en stor konsert på Cosmopolite på Torshov i Oslo.

– Dette blir neste nivå for oss, der vi presenterer en historie og en rød tråd gjennom hele showet, med bruk av video og lys-show som også bringer frem historien, pluss gjestemusikere og dansere, sier Moholt til oss.

– Det blir nesten som et teaterstykke, bare med fokus på musikk. Og med masse nye låter og tekster.

Simon Moholt & Pilgrim har enda ikke har gitt ut noen offisielle utgivelser, men har spilt konserter på blant annet Rockefeller, Parkteatret og John Dee. I sommer spilte de 30 konserter på en sommerturné rundt om i Norge.

Les gjerne det store intervjuet som Ballade hadde med Simon Moholt våren 2021. Konserten på Cosmopolite i Oslo er 15. november.

UTAN DOM. med Frode Fivel: Jag släpper dig inte

Utan Dom. ga nylig ut det doble albumet Och man äter inte Nuggets vid en sjö. Det har fått svært fine anmeldelser flere steder – blant annet av undertegnede i Musikkmagasinet til Klassekampen. Den 14. september var det slippfest på Glenghuset i Sarpsborg.

»Jag släpper dig inte» er en av låtene på den nye platen, som er produsert og mkset av gitarist Lars-Jørgen Hansen Gabestad. Her er Frode Fivel fra Frode Fivel Band med som gjest, noe han også er på denne live-versjonen. Gjesteopptredenen ble tatt opp på video av Maria Arntzen.

– «Jag släpper dig inte» er en låt vi har vært helt sikre på at vi ikke ville klare å spille live. Det er et eller annet med all de små pausene i låta som gjør timingen veldig krevende. Samt at jeg synger såpass lyst og med lite kraft at det skal utrolig lite til før at tonene «skjærer ut», sier vokalist Lasse Karlsen, som også er låtskriver sammen med tangentmannen Olav Mellum Arntzen.

– Dette er en låt som krever full konsentrasjon. Det samme gjelder den skjøre koringa til Frode, som også er ganske så krevende å få til live. Så hele bandet var stinne av angst under fremføringen – med en ditto stor lettelse da vi skjønte at vi kom oss ganske helskinnet igjennom.

– Slippfesten på Gleng gikk ellers veldig fint, med fullt hus og et veldig lyttende publikum. Det var også fiffig å se aldersspennet, der de yngste var i tidlig 20-åra – og den eldste var 90 år.

Se veldig gjerne vår store video-spesial med Utan Dom., som ellers består av Arnt Martin Brynildsen (gitar, lapsteel, trombone), Torro Sollie (bass), Frederik Bjørnstad (baryton, trekkspill) og Mathilda Juni Arntzen (vokal, kor).

