Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen, som Griegakademiet sorterer under.

(Foto: Andrea Magugliani)

Statsbudsjettet: penger til nytt Griegakademi allikevel

30.11.2022
Siri Narverud Moen

Forprosjekt i Bergen blir henta opp igjen etter at SV har ferdigforhandla neste års statsbudsjett.

I budsjettforliket fra SV og regjeringa skriver de at de skal legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg
til Griegakademiet i Bergen fortsetter. Kunnskapsdepartement (KD) har rollen som prosjektbestiller til nybygget.

I følge Kontekst.no reverserte SV beslutninga til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe: de beskriver flere tiår med rapporter om uegnede fasiliteter, og at anbudsrunden som var i gang ble stoppet av  KD. Griegakademiet utdanner utøvende musikere på bachelor- og masternivå.

I en pressemelding fra Universitetet i Bergen sier rektor Margareth Hagen:
– Det blir nybygg for Griegakademiet. Det har Stortinget sørget for! I kveld er jeg glad på vegne av kommende studenter og ansatte som en gang vil få gode undervisningslokaler, uten fare for helseplager og dårlige arbeidsforhold.

GriegakademietStatsbudsjettet 2022

Krise ved Griegakademiet

For et par uker siden kunne Ballade melde om en aksjon blant studentene ved Griegakademiet, som protesterte mot at biblioteket...

Porsgrunn Ska og Reggaefestival,

Porsgrunn Ska- og Reggaefestival: Fra betong til karibisk oase

Festivalen byr på blant andre Queen Omega, Ska’N’Ska, MT Hammed og Alex Rosén. – Det er DIY, det er internasjonalt,...

Akuvi med danseren Awissi Idunn Lakou fra Melafestivalen sist helg

– Vi har tapt møteplassen vår for i år

«Mr. Mela», Khalid Salimi, mener 2020-versjonen av festivalen hans mister noe av sin mening i møte med koronaen. Allikevel var...

Tuva Færden, Jon Hjellum Brodal, Maja Gravermoen Toresen

Ballade radio: Hvor er folkemusikkbookerne?

Noen må hjelpe oss med å booke turneer. Slik oppsummerer bandet Vrang utfordringene for norsk folkemusikk.