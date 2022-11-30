Statsbudsjettet: penger til nytt Griegakademi allikevel

Forprosjekt i Bergen blir henta opp igjen etter at SV har ferdigforhandla neste års statsbudsjett.

I budsjettforliket fra SV og regjeringa skriver de at de skal legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg

til Griegakademiet i Bergen fortsetter. Kunnskapsdepartement (KD) har rollen som prosjektbestiller til nybygget.

I følge Kontekst.no reverserte SV beslutninga til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe: de beskriver flere tiår med rapporter om uegnede fasiliteter, og at anbudsrunden som var i gang ble stoppet av KD. Griegakademiet utdanner utøvende musikere på bachelor- og masternivå.

I en pressemelding fra Universitetet i Bergen sier rektor Margareth Hagen:

– Det blir nybygg for Griegakademiet. Det har Stortinget sørget for! I kveld er jeg glad på vegne av kommende studenter og ansatte som en gang vil få gode undervisningslokaler, uten fare for helseplager og dårlige arbeidsforhold.