Kamara: Gammel popsjel med et par nye sanger

Pophåp innfrir i delikat lyd. Men.

Kamara – «The Long Way Home» (EP, Sony Music)

… eller skal vi heller kalle Kamara, bergenseren i tjueårene, for en bråvoksen popsjel? Lydbildet er i alle fall – tidsriktig, fortsatt – deilig retro.

Den beste popmusikken er den som du ikke helt kan beskrive hvorfor fenger. Som bare sitter. Refrenget på Kamaras «Carry You Home» er sånn. Låta la jeg rett i lista over «Best igjennom året 2021» umiddelbart, uten å tenke over det. Denne 80-tallssmektende, kjørbare saken har allerede gått noen runder på norsk radio – det samme gjelder sporet som ligger etter på debut-EPen hennes: «20 Something», full av voksesmerter søtet med soulens lede.

Disse to låtene gir et veldig tydelig bilde av personligheten(e), meget vellykka. Og så er det dette, som jeg var innom sist jeg tenkte over musikken til Kamara, båret på høye basser og voksenpopharmonier: Repetetisjonene «figure it out, figure it out, figure it out» er så velvoksne. Kobla til en sjanger jeg har vokst opp med å knytte til de flinke, de skolerte innen jazzprega pop.

Men på Kamaras nye EP er jo sånn egentlig spørsmålet: Har du noe mer å komme med?

Ja, den funky produksjonen på «Hi, OK» er ganske kilen og tar igjen en del på at melodien ikke er helt der oppe med de to nevnte singlene. Ideene som Prince la ut i musikkhistorien til oss er synlige, men Kamara og medskaper Edvard Tronstad tar’n aldri helt ut. Gjennomgående knallbra – men også ganske kontrollert. Med en stemme full av holdning og et tydelig ønske om å stå for noe eget, er det ennå litt å gå på her. «Young Dumb Foolish Girl» avslutter EPen: en ballade som er litt kjedelig. Også åpningssporet er småforgjengelig, omenn delikat.

Sist jeg anmeldte Kamara var det som én av mange nysgjerrige på denne unge satsinga til Sony. Nå er hun endelig klar med et knippe låter innspilt, og sjøl om jeg kunne ønska meg noe uforutsigbart, noe litt mer spennende, er det digg å høre på tre av disse sangene, flere ganger om igjen.

The Long Way Home er ute fredag 12. mars. Her kan du høre «Carry You Home»: