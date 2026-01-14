Ari Bajgora, Synne Vo/Tobias Sten og Ståle Kleiberg

NOMINERTE: (Fra venstre, øverst og med klokka) Ari Bajgora, Ståle Kleiberg, Synne Vo/Tobias Sten. Når Musikkforleggerne slipper nyheten om hvem som er nominerte til Musikkforleggerprisen 2026, inkluderer det disse.(Foto: Sture Nordhagen / Marius Sørgjerd / Morten Antonsen)

Musikkforleggerne: – Her er de nominerte til årets gjeveste

14.01.2026
- Red.

Fra store, historiske verk og hits, til profilert filmmusikk: Disse er nominerte til Musikkforleggerprisen 2026.

Musikkforleggerprisen arrangeres av Musikkforleggerne, og i år deles det ut priser i ni kategorier, i tillegg til en ærespris.

I pressemeldinga trekker Musikkforleggerne fram blant annet låtskrivere som Synne Vo: – Blant dem som kan vinne priser under Musikkforleggerprisen 2026 finner vi blant andre Ari Bajgora, Sigrid, Synne Vo, Highasakite og Nils Petter Molvær. Vinnerne blir offentliggjort under prisutdelingen 4. mars på Ambassaden i Oslo, skriver de.

Musikkforleggerprisen sier at de er den eneste prisutdelingen i Norge som deler ut priser i kategoriene Årets score og Årets synkronisering. Tidligere vinnere inkluderer blant annet Ina Wroldsen, girl in red og Eivind Buene.

Synne Vo er en av artistene og låtskriverne som har bemerket seg stort de siste årene, og er for tiden aktuell med Hver gang vi møtes på TV2. Hun vant Årets gjennombrudd under Musikkforleggerprisen i 2023, og i år er hun nominert til Årets låt (populærmusikk) sammen med Tobias Sten for «Ingen her e deg». Hun kan også vinne prisen for Årets opphaver – populærmusikk. Om nominasjonene sier hun:
– Det er veldig stas å bli anerkjent, ikkje berre for det ein gjer som artist, men for det arbeidet ein gjer som låtskrivar! Låtskriving er grunnen til at eg gjer dette, og eg sett veldig pris på at Musikkforleggerprisen kastar lys på opphaverane bak all musikken.

«Over hav mot en høyere himmel» av Ståle Kleiberg, gitt ut av Norsk Musikkforlag, handler om de første nordmennene som utvandret til USA. Verket er nominert sammen med Maja S. K. Ratkje, Henrik Hellstenius og Daniel Herskedal i klassen for Årets verk for stort ensemble.

Musikkforleggerprisen deles ut i Oslo 4. mars.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

