Musikkforleggerprisen 2025: Vinnerne, visjonene og Åges dikt til Trump

– Det betyr så mye å være sammen med så mange unge, flotte folk, jeg priser meg lykkelig, sa æresprisvinner Åge Aleksandersen før han avsluttet med spesialkomponert dikt om Trump.

Musikkforleggerprisen 2025 ble delt ut på utestedet Ambassaden i Oslo onsdag kveld, stedet som for få år siden var en lukket bunker for alle som ikke hadde særskilte grunner og adgangsbevis til å entre, selv i en tid da USA ikke var så strengt lukket som det med alt å regne med er nå.

Ballades utsendte kom litt uti programmet, og ble tatt med på en lang runde i bygget som har huset noen av verdens største hemmeligheter; superhyggelige ansatte som viser vei, «å, det var ikke her», «her øver nok koret på det som skal synges etterpå»; jeg fikk bli med på en spennende runde i et bygg de fleste kjenner bare fra utsiden, et som hadde noen av de aller største gitterne og strengeste vaktholdene rundt da det var aktivt som amerikanernes hus.

Nå er det åpent, og det er mat, vin, piker og gutter i allsang, og som i kveld; fest i de største lokalene, der man bare kan lure på hva slags lunsjer som ble servert i tida før 2017.

Men akkurat denne kvelden var det dekket og duket for en storslagen fest for Musikkforleggerprisen, som feiret sitt tiårsjubileum.

Det ble delt ut priser i åtte kategorier samt en ærespris, som fra før var kjent tildelt Åge Aleksandersen. I kveld var n’Åge sjøl tilstede, og han fortalte rørende og sterkt, også politisk, om hva prisen betyr:

– Jeg er en mann som skreiv sin første forlagsavtale og plateavtale i 1972. Jeg har vært geni noen år, vært idiot andre år, og sannheten ligger vel sånn midt i mellom. Men det å være sammen med så mange unge flotte folk som her i kveld, det rører meg veldig og jeg priser meg lykkelig for å få være med på dette her. Så jeg sier tusen tusen takk. Og så vil jeg avslutte med et lite dikt te’n Donald Trump:

Narsissus står og venter

ved sitt kassaapparat

onanerer sakte

ser i speilet

betatt

de blinde auan lyse

av grådighet og list

verden kikker på

så merkelig trist *

Det var flere taler fra scenen som var innom både det musikkpolitiske og verdens tilstand. Dirigent Cathrine Winnes, som Ballade-leserne også kjenner fra hennes faste spalte «Tid og kunstnerliv», delte ut pris i kategorien Årets verk – lite ensemble. Hun la vekt på at det var hyggelig å dele ut pris fra utøversiden, men understreket samtidig hvor viktig det er at samtidsmusikken får leve utover sitt momentum:

– Vi som er utøvere og forleggere har en stor del av ansvaret for å promotere musikken til de nålevende kunstnerne ut i verden, slik at musikken ikke bare blir spilt én gang, slik det ofte er i samtidsmusikk; den må bli spilt igjen og igjen og igjen, mange ganger, for det er det som yter kunstneren og opphavspersonen rettferdighet. Og det er ekstra viktig akkurat nå, i en tid hvor ytringsfrihet og demokrati er i ferd med å innsnevres. Vi vet at kunsten kan si det som ord ikke kan si. Da er det ekstra viktig at vi promoterer kunstmusikken og dagens levende komponister slik at deres budskap kan fly langt.

Årets score, som er en pris for musikk skapt for bruk i en audiovisuell produksjon, skal gå til den beste sammenstillingen av musikk og bilde. Prisen tildeles opphaver av verket, forteller Musikkforleggerne. Årets score-prisen gikk komponist Henrik Skram for musikken til serien «Snøfall 2»:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Det er fint å kunne støtte oppunder levende musikk i film, og fortsetter med håndverkstradisjoner. Men det finnes også mange andre måter å skrive filmmusikk på, som vil vise seg i fremtiden, det blir absolutt spennende å følge med på.

– Tid er enormt viktig. Kunstnerisk intelligens krever tid, og kunstig intelligens er noe som går så hurtig, det er en quick fix, supplerer Skrams danske forlegger, Charlotte Paludan, Nordic Head of Synchronization hos det danske forlaget Edition Wilhelm Hansen.

– Prisen betyr en fjær i hatten fra Musikkforleggerne, fortsetter Henrik Skram. – Det er noe jeg har vært opptatt av. Det er ikke mange filmkomponister i Norge som har en musikkforlegger, og det er et relativt nytt fag for den oppvoksende generasjonen i landet. Vi håper at «Snøfall» kan være et av de gode juleminnene å ta med seg i barndommen og opp gjennom. Og så blir vi jo ydmyke av å tenke på at vi har vært med på å skape barndomsminner. Det varmer meg.

Her er alle prisvinnerne:

Årets opphaver – populærmusikk

Matias Téllez / Kobalt Music Publishing

Årets opphaver – klassisk-/samtidsmusikk

Øyvind Torvund / Norsk Musikkforlag

Årets låt – populærmusikk

«ohmygod» – Fay Wildhagen (Budde Music Publishing)

Årets verk – stort ensemble

«Ingrid fra Barrøy» – Gisle Kverndokk, Ivar Emil Tindberg (Norsk Musikkforlag)

og Roy Jacobsen

Årets verk – lite ensemble

«Sårmerkt» – Petra Bjørkhaug (Norsk Musikkforlag) og Ragnhild Jepsen

Årets synkronisering

«Omen» i filmen Nr. 24 av Kristoffer LO (GILT), Hilde Skaar (Warner Chappell

Music Norway) og Brynjar Leifsson (SONY/ATV Music Publishing LLC)

Årets score

Score til serie «Snøfall 2» av Henrik Skram (Edition Wilhelm Hansen)

Årets gjennombrudd

Anna Kristina Lillestøl Naustdal – Propeller Music

Årets ærespris

Åge Aleksandersen

* Diktet Åge Aleksandersen proklamerte denne kvelden er tuftet på en av låtene hans, «24.12», fra albumet Furet værbitt (2011).



Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.