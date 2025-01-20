Bildet er til Dagnys låt "Strawberry Dream", som er nominert til pris som årets populærmusikalske låt. (Foto: Torgeir Rørvik)

Musikkforleggerprisen 2025: Her er de nominerte

20.01.2025
- Red.

AURORA, Karpe, Maja S.K. Ratkje, Haley Shea, Ola Kvernberg og Dagny er blant årets nominerte låtskrivere, produsenter og komponister. Prisene deles ut 12. mars.

– Det er skikkelig stor stas å være nominert til Årets opphaver – populærmusikk på Musikkforleggerprisen! Jeg gleder meg veldig til en kveld der vi skal feire og sette søkelyset på opphaverne og forleggerne, som ikke alltid er så gode til å skryte av alt det bra de får til, men som lager og gir ut musikk som fargelegger livene våre hver dag!

Det sier Haley Shea fra Sløtface, en av artistene og låtskriverne som har bemerket seg de siste årene.

Musikkforleggerprisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlemmer av TONO for arbeid og resultater i året som har gått. I år feirer prisen ti år, og holder fest og prisutdeling på Ambassaden i Oslo 12. mars. Prisutdelingen arrangeres av Musikkforleggerne, og i år deles det ut priser i åtte kategorier i tillegg til en ærespris, melder arrangøren.

Nytt av året er kategoriene Årets verk – lite ensemble og Årets verk – stort ensemble. I tillegg deles det ut priser i kategoriene Årets score og Årets synkronisering, som var nye i fjor og som Musikkforleggerprisen er alene om å dele ut.

De nominerte til årets Musikkforleggerpriser er:

Årets opphaver – populærmusikk
Haley Shea / Propeller Music
Aurora Aksnes / Budde Music Publishing
Matias Téllez / Kobalt Music Publishing
Amanda Delara Nikman / GR:OW Publishing

Årets opphaver – klassisk-/samtidsmusikk
Øyvind Torvund / Norsk Musikkforlag
Ingebjørg Vilhelmsen / Norsk Musikkforlag
Maja S. K. Ratkje / Edition Wilhelm Hansen
Tyler Futrell / Edition Wilhelm Hansen

Årets låt – populærmusikk
«Strawberry Dream» – Dagny. Skrevet av Dagny Norvoll Sandvik, Cato Sundberg, Kent Sundberg (Sony
Music Publishing Scandinavia) og Nick Hahn (Concord Music Publishing).

«Piya Piya Calling» – Karpe, Kaifi Khalil, Delara og The Quick Style. Skrevet av Amanda Delara Nikman (GR:OW Publishing), Magdi Ytreeide Abdelmaguid, Chirag Rashmikant Patel, Kaleb Isaac Ghebreiesus (Cassette Publishing/Warner Chappell Music Norway), Aksel Carlson, Thomas Meyer Kongshavn, Eirik Kiil Saga, Mustafa Ahmed, Kaifi Khalil, Zulfiqar Jabbar Khan, Siddharth Amit Bhavsar og Manan Desai.

«Birken» – M4, Dio Mudara og Arif Murakami. Skrevet av Patrick Ford, Anders Rudseter, M4 (Loudkind Music Group) og Arif Nassor Salum.

«ohmygod» – Fay Wildhagen. Skrevet av Fay Wildhagen (Budde Music Publishing).

Årets verk – stort ensemble
«A Whisper, or a Prayer, or a Song» – Maja S. K. Ratkje (Edition Wilhelm Hansen)
«Ingrid fra Barrøy» – Gisle Kverndokk, Ivar Emil Tindberg (Norsk Musikkforlag) og Roy Jacobsen
«Steamdome III: Beyond the End» – Ola Kvernberg (GILT og Norsk Musikkforlag)
«Gespenster» – Torstein Aagaard-Nilsen og Malin Kjelsrud (Norsk Musikkforlag)

Årets verk – lite ensemble
«Shining Through» – Ellen Sherry Lindquist (Norsk Musikkforlag)
«Svire» – Agnes Ida Pettersen (New Note Publishing)
«Only If I Have Come To Be A Whole» – Henrik Hellstenius (Edition Wilhelm Hansen)
«Sårmerkt» – Petra Bjørkhaug (Norsk Musikkforlag) og Ragnhild Jepsen

Årets synkronisering
«Omen» i filmen Nr. 24 av Kristoffer LO (GILT), Hilde Skaar (Warner Chappell Music Norway) og Brynjar Leifsson (SONY/ATV Music Publishing LLC)

«It’s Christmas after all» fra reklamefilmen Frelsesarmeen – Julegryta 2023 av Hilde Skaar og Askjell Solstrand (Warner Chappell Music Norway)

«Rebel Heart» i serien Arcane: League of Legends av Agnete Maria Kjølsrud, Erlend Gjerde og Martin Stenstad Selen (Indie Music Publishing/ Songs by Riot Games Music Publishing/ BMG RIGHTS MANAGEMENT (SCANDINAVIA) AB)

«As Long As You’re Here (Young Royals Remix)» i serien Young Royals av Monika Engeseth (Warner Chappell Music Norway) og Eirik Hella

Årets score
Score til kortfilm «Shadowland» av Kristoffer Lo (GILT)
Score til dokumentarfilm «Misty – The Erroll Garner Story» av Nils Petter Molvær (peermusic Arctic Rights Norway/BMG Rights Management (Scandinavia) AB) og Ernest McCarty (Syzygy 1 Music)
Score til serie «Snøfall 2» av Henrik Skram (Edition Wilhelm Hansen)
Score til reklamefilm «SpareBank 1 SMN feirer 200 år» av Bjarne Christian Berget Bjørnstad Gustavsen (Ohlogy AS)

Årets gjennombrudd
Leo Davadi Sundli – Indie Music Publishing
Anna Kristine Lillestøl Naustdal – Propeller Music
Esteban Muñoz – 777 Music
Monika Engeseth – Warner Chappell Music Norway

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Relaterte saker

Bjørn Müller og Ida Maria – musikkforleggerprisen

Musikkforleggerprisen 2024: Æresprisen til Petter Baarli og Bjørn Müller i Backstreet Girls

– Musikk er best.

Bjørn Müller og Ida Maria – musikkforleggerprisen

Backstreet Girls’ Bjørn Müller er død

Vokalisten i det legendariske rockebandet døde 18. november, 64 år gammel.

Frode Fjellheim æresjoik Musikkforleggerprisen

Frode Fjellheim gir det videre – Ramón hyllet for gjennombrudd – her er vinnerne av Musikkforleggerprisene

Musikkforleggerprisene er nettopp delt ut.

Musikkforleggerprisen Chris Holsten med crew crop

Musikkforleggerprisen 2022: Årets mest spilte låt og Årets verk til Chris Holstens «Smilet i ditt eget speil»

Chris Holsten, Marie Ulven aka girl in red, Maja S. K. Ratkje, Ørjan Matre og filmmusikken til storfilmen «Aksel» var...

Flere saker

Audun Molde på Beatles Symposium i Liverpool – please please me 60 år

«Please Please Me» er 60 år – en norsk musikkviter skal fortelle hvor akkordene skal stå

The Beatles’ første LP-plate, «Please Please Me», kom til verden 22. mars 1963. Nå arrangeres et internasjonalt Beatles-symposium i hjembyen...

Håkon Thelin

Norsk folkemusikk for første gang på kontrabass

Han har vært med på å dra andres musikk i overraskende retning før. Nå tar Håkon Thelin tradisjonen dit berre...

Mariann Bjørnelv på Folken i Stavanger,Foto: Erik Furulund

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.

Sier daglig leder for studenthuset Folken, Mariann Bjørnelv.