Musikkforleggerprisen 2025: Her er de nominerte

AURORA, Karpe, Maja S.K. Ratkje, Haley Shea, Ola Kvernberg og Dagny er blant årets nominerte låtskrivere, produsenter og komponister. Prisene deles ut 12. mars.

– Det er skikkelig stor stas å være nominert til Årets opphaver – populærmusikk på Musikkforleggerprisen! Jeg gleder meg veldig til en kveld der vi skal feire og sette søkelyset på opphaverne og forleggerne, som ikke alltid er så gode til å skryte av alt det bra de får til, men som lager og gir ut musikk som fargelegger livene våre hver dag!

Det sier Haley Shea fra Sløtface, en av artistene og låtskriverne som har bemerket seg de siste årene.

Musikkforleggerprisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlemmer av TONO for arbeid og resultater i året som har gått. I år feirer prisen ti år, og holder fest og prisutdeling på Ambassaden i Oslo 12. mars. Prisutdelingen arrangeres av Musikkforleggerne, og i år deles det ut priser i åtte kategorier i tillegg til en ærespris, melder arrangøren.

Nytt av året er kategoriene Årets verk – lite ensemble og Årets verk – stort ensemble. I tillegg deles det ut priser i kategoriene Årets score og Årets synkronisering, som var nye i fjor og som Musikkforleggerprisen er alene om å dele ut.

De nominerte til årets Musikkforleggerpriser er:

Årets opphaver – populærmusikk

Haley Shea / Propeller Music

Aurora Aksnes / Budde Music Publishing

Matias Téllez / Kobalt Music Publishing

Amanda Delara Nikman / GR:OW Publishing

Årets opphaver – klassisk-/samtidsmusikk

Øyvind Torvund / Norsk Musikkforlag

Ingebjørg Vilhelmsen / Norsk Musikkforlag

Maja S. K. Ratkje / Edition Wilhelm Hansen

Tyler Futrell / Edition Wilhelm Hansen

Årets låt – populærmusikk

«Strawberry Dream» – Dagny. Skrevet av Dagny Norvoll Sandvik, Cato Sundberg, Kent Sundberg (Sony

Music Publishing Scandinavia) og Nick Hahn (Concord Music Publishing).

«Piya Piya Calling» – Karpe, Kaifi Khalil, Delara og The Quick Style. Skrevet av Amanda Delara Nikman (GR:OW Publishing), Magdi Ytreeide Abdelmaguid, Chirag Rashmikant Patel, Kaleb Isaac Ghebreiesus (Cassette Publishing/Warner Chappell Music Norway), Aksel Carlson, Thomas Meyer Kongshavn, Eirik Kiil Saga, Mustafa Ahmed, Kaifi Khalil, Zulfiqar Jabbar Khan, Siddharth Amit Bhavsar og Manan Desai.

«Birken» – M4, Dio Mudara og Arif Murakami. Skrevet av Patrick Ford, Anders Rudseter, M4 (Loudkind Music Group) og Arif Nassor Salum.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

«ohmygod» – Fay Wildhagen. Skrevet av Fay Wildhagen (Budde Music Publishing).

Årets verk – stort ensemble

«A Whisper, or a Prayer, or a Song» – Maja S. K. Ratkje (Edition Wilhelm Hansen)

«Ingrid fra Barrøy» – Gisle Kverndokk, Ivar Emil Tindberg (Norsk Musikkforlag) og Roy Jacobsen

«Steamdome III: Beyond the End» – Ola Kvernberg (GILT og Norsk Musikkforlag)

«Gespenster» – Torstein Aagaard-Nilsen og Malin Kjelsrud (Norsk Musikkforlag)

Årets verk – lite ensemble

«Shining Through» – Ellen Sherry Lindquist (Norsk Musikkforlag)

«Svire» – Agnes Ida Pettersen (New Note Publishing)

«Only If I Have Come To Be A Whole» – Henrik Hellstenius (Edition Wilhelm Hansen)

«Sårmerkt» – Petra Bjørkhaug (Norsk Musikkforlag) og Ragnhild Jepsen

Årets synkronisering

«Omen» i filmen Nr. 24 av Kristoffer LO (GILT), Hilde Skaar (Warner Chappell Music Norway) og Brynjar Leifsson (SONY/ATV Music Publishing LLC)

«It’s Christmas after all» fra reklamefilmen Frelsesarmeen – Julegryta 2023 av Hilde Skaar og Askjell Solstrand (Warner Chappell Music Norway)

«Rebel Heart» i serien Arcane: League of Legends av Agnete Maria Kjølsrud, Erlend Gjerde og Martin Stenstad Selen (Indie Music Publishing/ Songs by Riot Games Music Publishing/ BMG RIGHTS MANAGEMENT (SCANDINAVIA) AB)

«As Long As You’re Here (Young Royals Remix)» i serien Young Royals av Monika Engeseth (Warner Chappell Music Norway) og Eirik Hella

Årets score

Score til kortfilm «Shadowland» av Kristoffer Lo (GILT)

Score til dokumentarfilm «Misty – The Erroll Garner Story» av Nils Petter Molvær (peermusic Arctic Rights Norway/BMG Rights Management (Scandinavia) AB) og Ernest McCarty (Syzygy 1 Music)

Score til serie «Snøfall 2» av Henrik Skram (Edition Wilhelm Hansen)

Score til reklamefilm «SpareBank 1 SMN feirer 200 år» av Bjarne Christian Berget Bjørnstad Gustavsen (Ohlogy AS)

Årets gjennombrudd

Leo Davadi Sundli – Indie Music Publishing

Anna Kristine Lillestøl Naustdal – Propeller Music

Esteban Muñoz – 777 Music

Monika Engeseth – Warner Chappell Music Norway

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.