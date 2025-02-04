Åge Aleksandersen Musikkforleggernes ærespris

Åge Aleksandersen og Mia Hallesby, styreleder i Musikkforleggerne. (Foto: Ingrid Ytre-Arne / Musikkforleggerne)

Musikkforleggernes ærespris til Åge Aleksandersen: – For en eldre herre er jo dette stor stas

04.02.2025
- Red.

Musikkforleggerprisens ærepris 2025 tildeles den folkekjære artisten og sangdikteren for hans enorme innsats for norsk musikk gjennom mange tiår.

– Det er hyggelig for meg å få en klapp på skuldra fra en så viktig aktør i bransjen. Det er klart at jeg setter stor pris på det. Det har vært en liten stim det siste året, må jeg innrømme. For en eldre herre er jo dette stor stas. Jeg soler meg gjerne i glansen.

Åge Aleksandersen mottok nyheten om æresprisen i studioet sitt på Brattøra i Trondheim, med NRK til stede. (Foto: Ingrid Ytre-Arne / Musikkforleggerne)

Utmerkelsen deles ut under Musikkforleggerprisen på Ambassaden i Oslo 12. mars. Styret i Musikkforleggerne bestemmer hvem som skal motta Årets ærespris, og styreleder Mia Hallesby fortalte NRK at valget var enkelt i år:

– Det er fordi han har hatt en stor påvirkning på norsk musikk. Åge Aleksandersen har vært med å definere norsk rockehistorie, og ikke minst har han åpnet opp for at generasjoner etter han kan skrive på det norske språket. Det verdsetter vi som musikkforleggere. Vi er opptatt av de som skaper musikken og teksten.

«Åge Aleksandersen mottar Årets ærespris på Musikkforleggerprisen 2025 for sin enorme innsats for norsk musikk gjennom veldig mange år,» skriver juryen i sin begrunnelse, og utdyper:

«Åge Aleksandersen er en av Norges mest innflytelsesrike og folkekjære artister og låtskrivere. Han er kjent for å ha brakt norske tekster inn i rockemusikken, for sin lange og suksessrike karriere og han har mottatt mange utmerkelser, inkludert Spellemannprisen og St. Olavs Orden. Æresprisvinneren har hatt en betydelig innvirkning på norske låtskrivere, både gjennom sin musikk og måten han formidler hverdagslige temaer og følelser på en måte som resonnerer med mange. Som en pionér innen å bruke norsk i rockemusikken, viste han tidlig at det var fullt mulig å skrive dype og følelsesladde tekster på norsk og samtidig nå ut til et bredt publikum.»

Det deles ut åtte priser i ulike kategorier foruten æresprisen. Se egen sak om de nominerte her.


Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

