Disse er nominert til Musikkforleggerpriser

Lydsporet til reklamefilmen for «Lego Star Wars» og årets greske bidrag i Eurovision Song Contest er to av nominasjonsbidragene. Prisene deles ut i mars.

I slutten av mars deles Musikkforleggerprisen ut for niende gang. Prisen hedrer opphavspersoner i norsk musikkbransje, og her konkurrerer Highasakite, Maja S.K. Ratkje, Synne Vo, Broiler og Dutty Dior om priser, side om side med opphaverne bak lydsporet til reklamefilmen for «Lego Star Wars» og årets greske bidrag i Eurovision Song Contest (ESC), for å nevne noen av dem Musikkforleggerne omtaler i dagens pressemelding.

Se hele nominasjonslisten nederst.

– Årets nominerte representerer et enormt spenn i norskkomponert musikk og blant norske komponister og låtskrivere! Fra fengende K-pop til mystiske instrumentallåter og hjerteskjærende synth-musikk, til banebrytende samtidsmusikk og perfekt tilpassede originalkomponerte verk til reklameproduksjoner. Dette gjenspeiler i stor grad også jobben musikkforlagene gjør med å fremme komponistene, låtskriverne og produsentene både nasjonalt og internasjonalt, uttaler Ingrid Ytre-Arne, prosjektleder for Musikkforleggerprisen.

Onsdag 29. mars går prisutdelingen av stabelen i Kulturkirken Jacob i Oslo. Her overrekkes prisene for Årets verk, Årets gjennombrudd og Årets opphaver i kategoriene Populærmusikk og Klassisk/ Samtidsmusikk. I tillegg deles det ut Ærespris, pris for Årets mest spilte låt, samt prisen for Årets synkronisering.

Internasjonale suksesshistorier

I kategorien «Årets Verk» i Populærmusikk, er «After LIKE» nominert. Låten, som ble en internasjonal megahit i fjor med K-pop-bandet IVE, har generert over svimlende 152 millioner avspillinger på Spotify og lå 19 uker i strekk på den internasjonale Billboard-listen. Låten konkurrerer med flere andre verk med stort internasjonalt nedslagsfelt, nemlig Highasakites «Mother», ARYs «My Awe Sustains» , Broiler og Sofiloud sin «OMG» og «Møllevalsen» av Orions Belte.

– De nominerte i år speiler at norsk populærmusikk spenner vidt, når langt og satser hardt. De nominerte i kategorien angriper det fra ulike musikalske ståsted, men har til felles et ambisjonsnivå og talent av skyhøy internasjonal klasse, sier Jørgen Hegstad (NRK) i pressemeldinga- Han har sittet i årets jury for popkategoriene.

Unik pris

Prisen for Årets synkronisering er den eneste av sitt slag her til lands, og i år er det lydsporene til tre ulike reklamefilmer som er nominert i denne kategorien.

Roy Westad er nominert for sitt verk i reklamen for «Lego Star Wars: «This is how we play», Daniel Løberg for produksjonen “Time To Change” for Jordan og Nils Martin Larsen, som er nominert for musikken til reklamefilmen «Equinor 50».

– De nominerte i kategorien Årets synkronisering i år viste frem fantastisk arbeid med høy kvalitet. Måten de nominerte har skapt harmoni mellom lyd og bilde på er imponerende og de har virkelig gitt det som vises på skjermen en ekstra dimensjon. Det var vanskelig å bli enige om en vinner, men etter mye om og men endte vi opp i enighet. Det hadde vært flere vinnere om det lot seg gjøre, sier Alexander Espeseth, som sitter i årets jury (forøvrig også Ballades spillskribent, red. anm.).

Nykommere og gjengangere

Blant de nominerte opphaverne i Årets verk i klassisk og samtidsmusikk er Cecilie Ore, kjent for sin samfunnskritiske musikk om temaer som dødsstraff, vold mot kvinner, religionskritikk til ytringsfrihet. I år er hun nominert for “H2O-Trilogien», som ble urfremført i året som gikk.

Ore er nominert sammen med Torstein Aagaard-Nilsen for verket “Three Fancies For Wind Ensemble” og Henrik Hellstenius for “Together”.

Årets mest spilte låt og Ærespris har ingen nominerte og offentliggjøres og deles ut under selve prisutdelingen.

Hedrer opphaverne

Musikkforleggerprisen arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått. Prisen er den eneste av sitt slag i Norge.

– Musikkforleggerprisen setter fokus på de som skaper musikken. Den er til for å hedre komponistene, tekstforfatterne, låtskriverne og produsentene, samt deres musikkforlag. Musikkforleggerprisen er en gjev og viktig pris for den kreative skapningen av ny, norsk musikk, og for forlagene som står bak.

Prisutdelingen 29. mars vil bli en høytidelig festkveld hvor det skal deles ut et stort antall priser, men også blir en rekke opptredener innenfor flere ulike genre, sier styreleder i Musikkforleggerprisen, Thomas Wettergreen.

Dette er alle nominerte:

Årets verk – Populærmusikk

“Møllevalsen” (Orions Belte)

Kim Åge Furuhaug (Jansen Plateproduksjon AS)

Matias Tellez (Kobalt Music Publishing)

“OMG” (Broiler, sofiloud)

Kristin Marie Skolem (Arctic Rights Management AS/BMG Rights Management (Scandinavia) AB)

Lise Reppe (First Cut)

Simen Auke

Mikkel Christiansen

Trond Oppsahl

Christoffer Huse

“After Like” (IVE)

Anders Nilsen (Warner Chappell Music Norway)

Iselin Solheim (Warner Chappell Music Norway)

Andre Jensen

Dino Fekaris (Universal Music Publishing AB)

Frederick J.Perren (Universal Music Publishing AB)

Ryan Sewon Juhn (Peermusic AB)

Sang Chui Hwang (Peermusic AB)

Mad Clown (Budde Music Scandinavia)

Chaeyoon Kim (Sony/ATV Music Publishing Scandinavia)

“Mother” (Highasakite)

Ingrid Helene Håvik (Propeller Music)

Trond Bersu (Propeller Music)

Øystein Moen

Kristoffer Bonsaksen

“My Awe Sustains” (ARY)

Ariadne Loinsworth (Kobalt Music Publishing)

Paul Michael Williams White (Because Publishing)

Årets opphaver – Populærmusikk

Synne Vorkinn (Synne Vo)

Arctic Rights Management AS/Bmg Rights Management (Scandinavia) AB

Kristoffer Eriemo (Dutty Dior)

Warner Chappell Music Norway

Anders Nilsen

Astra

Ariadne Loinsworth (ARY)

Kobalt Music Publishing

Årets gjennombrudd – Populærmusikk

Amanda Georgiadis Tenfjord (Amanda Tenfjord)

Propeller Music

Synne Vorkinn (Synne Vo)

Arctic Rights Management AS/ Bmg Rights Management Scandinavia AB

Victoria Karlskås Andersen (Victoria Nadine)

Popular Demand / Universal Music Publishing

Årets verk – Klassisk-/Samtidsmusikk

“Together”

Henrik Hellstenius

Edition Wilhem Hansen

“H2o-Trilogien”

Cecilie Ore

Norsk Musikforlag

“Three Fancies For Wind Ensemble”

Torstein Aagaard-Nilsen

Norsk Noteservice, Vigmostad & Bjørke AS

Årets Opphaver – Klassisk-/Samtidsmusikk

Lasse Thoresen

Edition Polaris As

Maja S. K. Ratkje

Edition Wilhelm Hansen

Henrik Skram

Edition Wilhelm Hansen

Årets synkronisering

“Lego Star Wars: This Is How We Play” (Score til reklame)

Roy Westad

Arctic Rights Management AS/BMG Rights Management (Scandinavia) AB

“Time To Change” (Score til reklame)

Daniel Løberg

Ohlogy Publishing

“Equinor 50” (Score Til Reklame)

Nils Martin Larsen

Ohlogy Publishing