NOPA priser 2025 – Sverre Indris Joner

Sverre Indris Joner fikk NOPA-prisen Årets opphaver 2024 for sitt omfattende og mangfoldige virke som komponist, arrangør og musiker.(Foto: André Nesheim/NOPA)

Høstfest og heder til musikkskaperne

28.10.2025
Guro Kleveland- Red.

NOPA-prisene 2025 ble delt ut mandag kveld, der hedersprisen gikk til Åge & Sambandet, Sverre Indris Joner ble utropt som årets opphaver og Sanyu Christine Nsubuga fikk den gjeve tekstprisen.

Foreningen for komponister og tekstforfattere delte ut totalt sju priser under årets høstfest på Rockefeller i Oslo. De kommenterer i en melding at årets utdeling «viste bredden og mangfoldet i norsk musikkliv – fra jazz og elektronika til barnemusikk og formidling».

Den knallsterke blues-, soul- og R&B-sangeren Adama Janlo og bandet spilte under NOPAs høstfest på Rockefeller 27. oktober. (Foto: André Nesheim)

Årets opphaver ble Sverre Indris Joner, som hedres for sitt omfattende og mangfoldige virke som komponist, arrangør og musiker. Juryen kommenterer at verket som har vært til vurdering for prisen «er et gjennomarbeidet og komplekst verk som beveger seg mellom afro-cubanske trommetradisjoner og et modernistisk uttrykk».

Tirsdag morgen kommenterte Joner selv i sosiale medier at han «strever fremdeles med å fordøye at jeg faktisk har blitt tildelt prisen som årets opphaver (komponist)», og forteller der at verket var skrevet til Leif Ove Andsnes og handlet om «lyden av å omfavne virvelvinden»; Abrazando el torbellino.

Tidligere i år vant Sverre Indris Joner også pris under Cubadisco 2025 – Cubas svar på Grammy – for albumet Clasicos a lo Cubano – Live in Havana. Joner er første nordmann til å vinne en Cubadisco-pris, og i et intervju med Ballade omtalte han nominasjonen som «å selge salsa på Cuba».

NOPAs tekstpris 2024 gikk til Sanyu Christine Nsubuga for sangen «You Don’t Hear It (Do You?)». (Foto: André Nesheim)

NOPAs tekstpris gikk til Sanyu Christine Nsubuga for «You Don’t Hear It (Do You?)». Juryen beskriver Nsubuga som en tekstforfatter med en tydelig stemme og stor selvsikkerhet, noe som «gjør at man stopper opp og virkelig lytter til teksten»:

Låtteksten stiller spørsmål ved hva som er sant i møtet mellom stemmene i hodet og den ytre verden. Dette skaper en følelse av uro som får oss som lyttere til å reflektere over våre egne indre stemmer, og vi lar oss rive med av historien. For første gang på lenge går NOPAs tekstpris til en tekst på engelsk – noe som vitner om mottakerens kommando over språket der hun bruker rim, rytme og et rikt vokabular til å invitere lytteren inn i sin verden.

NOPAs formidlingspris ble tildelt Halldor Krogh for hans mangeårige innsats som musikkprodusent, filmkomponist og inspirerende underviser.

NOPAs musikkpris gikk til Natalie Sandtorv, Lars Horntveth og Erlend Mokkelbost (Orbits) for låten «Synthetic Sweetness».

Kardemommestipendet, en gave fra Egner-familien til opphavere som skaper musikk og tekster for barn og unge, gikk til Eir Vatn Strøm og Tatiana Pereira (Miss Tati).

Blåtoneprisen, gitt av Kåre Grøttum og Nina Matheson, ble tildelt Ola Kvernberg for hans nyskapende arbeid i skjæringspunktet mellom jazz, folkemusikk og orkestral filmmusikk.

Åge Aleksandersen & Sambandet fikk NOPAs hederspris for sitt utrettelige arbeid og varige betydning for norsk musikkliv.

NOPAs hederspris til Åge Aleksandersen & Sambandet. (Foto: André Nesheim)

Les mer om prisene og juryens begrunnelser på NOPAs hjemmesider.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

