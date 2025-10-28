Høstfest og heder til musikkskaperne

NOPA-prisene 2025 ble delt ut mandag kveld, der hedersprisen gikk til Åge & Sambandet, Sverre Indris Joner ble utropt som årets opphaver og Sanyu Christine Nsubuga fikk den gjeve tekstprisen.

Foreningen for komponister og tekstforfattere delte ut totalt sju priser under årets høstfest på Rockefeller i Oslo. De kommenterer i en melding at årets utdeling «viste bredden og mangfoldet i norsk musikkliv – fra jazz og elektronika til barnemusikk og formidling».

Årets opphaver ble Sverre Indris Joner, som hedres for sitt omfattende og mangfoldige virke som komponist, arrangør og musiker. Juryen kommenterer at verket som har vært til vurdering for prisen «er et gjennomarbeidet og komplekst verk som beveger seg mellom afro-cubanske trommetradisjoner og et modernistisk uttrykk». Tirsdag morgen kommenterte Joner selv i sosiale medier at han «strever fremdeles med å fordøye at jeg faktisk har blitt tildelt prisen som årets opphaver (komponist)», og forteller der at verket var skrevet til Leif Ove Andsnes og handlet om «lyden av å omfavne virvelvinden»; Abrazando el torbellino.