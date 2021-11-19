Ti musikkvideoer, seks premierer. Mye lekker psykomagi fra Margrete, Doddo, Ava Freddy, Mathias Eick, Kate Havnevik, Donner, Jørgen Dretvik, Lorenzo, Caramel 11 og Brudini.

Platehøsten har vært god så langt, med mange fine norske plater innen en rekke stilarter. Det tror vi at vi speiler i denne ukes utgave av Ballade video. Vi presenterer flere nye og lovende navn for våre lesere, og byr på hele seks premierer – en av dem med premiere på norsk nettpublikasjon. Det dreier seg om Margrete, Ava Freddy, Lorenzo, Caramel 11, Brudini og Donner.

Vi trenger ikke si så mye om akkurat det, tror jeg. I stedet ønsker vi bare god fornøyelse – og håper at verden farer godt med dere.

MARGRETE: Fish Hooks

Premiere! Og denne videoen må du få med deg!

Sommeren 2017 la Margrete Skretting Bergset ut den selvkomponerte og egenproduserte synthpop-låten «Teen» på Urørt. Den førte til opptredener i semifinalen i Årets Urørt, spilling på BBC Radio 1 og oppvarmingsjobb for Vampire Weekend-vokalisten Rostam.

I 2018 vant Margrete dessuten et NOPA-stipend, og har senere spilt på både Vill Vill Vest, Bylarm og Klubbøya. Musikken hennes er også å høre i NRK-serien Unge Lovende (2018), og BBCs kritikerroste I May Destroy You (2020).

Ett år etter debut-EP’en «All These Stages» slipper Margrete sin nye single «Fish Hooks» på Residence Records. Låten er medprodusert sammen med Andrew Baardsen i Luft Recordings. Musikkvideoen er det tredje samarbeidet mellom Margrete og regissør Frøydis Fossli Moe.

– Å jobbe med Frøydis er fantastisk. Den forrige musikkvideoen vi lagde sammen, «Charizard», ble nominert til Gullstolen på Grimstad Kortfilmfestival 2021, sier Margrete til Ballade video.

– Med «Fish Hooks» har vi utforsket både det å føle seg innestengt og utenfor, og å prøve å passe inn og bryte ut. Det var ikke en enkel prosess å finne lokasjon under et nedstengt Norge med strenge restriksjoner.

– Derfor ble innspillingen utsatt flere ganger, og vi måtte hele tiden tenke nytt. Endelig, rett før sommeren, fikk vi napp hos Sunnaas sykehus og et tomt basseng. Resultatet er her i dag.

– I 2022 håper jeg å få spille masse konserter rundt omkring i Norge. Min første konsert er allerede den 7.januar, så det gleder jeg meg masse til. Og selvfølgelig fortsetter jeg å lage musikk.

Foto er ved Daniel Yul Kim, mens Christian Stangeby har stått for klipping. Danserne i den flotte videoen er Rebekka Andresen, Kristine Vestby Holstad, Frida Fiona Fuglseth, Martine Hattestad Kveli og Sanyu Christine Nsubuga.

DODDO: Hun er oppe, hun er nede

Doddo er både musiker og forfatter, og vil for mange være kjent som frontfiguren i det fine bergensbandet Unge Frustrerte Menn. Her har vi single nr. 2 fra hans tredje og kommende album Ballader fra et ekteskap.

Med en svært fin video i regi av Fransisco Munoz, med danseren Nora Svendsgård i sentrum.

– Jeg lagde denne sangen om et menneske jeg kjenner godt, en kvinne som ofte flyr høyt og like ofte faller dypt. Teksten beskriver en ulykkelig femme fatale. I arrangementet for strykekvartetten har derfor arrangør Ørjan Matre latt seg inspirere av fransk cafémusikk og chanson-tradisjon, sier Doddo til oss.

– Hovedpersonen er, slik jeg opplever det, styrt av følelser, plutselige innfall – og av menn. Hun lytter til deres behov og ignorerer sine egne. Hun vet ikke selv at denne valsen handler om henne, og ikke tror jeg at hun vil oppdage det. Hun er for opptatt med å kjempe seg videre i livet.

Doddo forteller at det kommer to låter til, i desember og februar, før hele Ballader fra et ekteskap foreligger 18. mars. Da blir det konserter med strykekvartetteten. Platen er for øvrig et samarbeidsprosjekt med samtidskomponist – og to ganger Spellemannprisvinner – Ørjan Matre.

– Men først skal jeg spille på utestedet Stereo i Bergen 24. november – og på Salt i Oslo 25. november.

AVA FREDDY: Things I Tell Myself

Premiere! Og nok en flott låt fra Ava Freddy!

Ava Freddys samarbeid med den visuelle kunstneren Linnea Syversen har ført til en ny musikkvideo. «Things I Tell Myself» er hentet fra hennes flotte utgivelse The Tree, som ble sluppet på Nordic Records i oktober.

– På noen måter er dette kanskje et litt overraskende valg for oss, da videoen følger den mest emo sangen fra mitt siste album, sier Ava Freddy til oss.

– «Things I Tell Myself» er en sang om ulike måter å forholde seg til ensomhet på. Musikkvideoen med Kristof West fremhever lagene i låta på finurlig vis, synes jeg.

The Tree beskrives som en produksjon fylt av vill natur, destruktive relasjoner, håp og kjærlighet. Tema for albumet er den kontinuerlige prosessen i forsøket på slå rot.

– Jeg ville ikke spare på noe, bare la alt tyte utover, det satte meg fri til å lage Treet, sier artisten.

Vi hører her Ava Freddy (vokal, gitar), Ketil Kielland Lund (flugelhorn), Hanna Sannes Aanonsen (bass) og Espen Fladmoe Wolmer (trommer, perkusjon).

MATHIAS EICK: Arvo

«Arvo» finner du på det nye albumet til Mathias Eick. Det heter When We Leave, og kom ut på ECM i slutten av september. Nå er det også lagd en video til sangen.

When We Leave er hans femte album på egenhånd, mens han ellers også har gitt ut plater med blant andre Elvira Nikolaisen. Hans første solo-album kom i 2007, og het The Door. Allerede den gangen var Eick tilknyttet ECM.

Mathias Eick har musisert mye med både Trondheim Jazzorkester og Jaga Jazzist, i tillegg til internasjonale størrelser som Chick Corea og Manu Katché. Men denne gangen valgte han seg hjemtraktene.

– Jeg og filmskaper Bjørn Wad ville skape en «Fargo»-stemning til låta. Den ble filmet i Eidsfoss hvor jeg kommer fra, forteller Eick til Ballade video.

– Vi kjørte og kjørte – en hel dag i kulda. Vi overlevde såvidt, men det var verdt det!

KATE HAVNEVIK: Dream Her to Life

Kate Havnevik har blitt en god venninne av denne spalten, og leverer alltid fine ting. Denne gangen har hun lagd nok en sang med den britiske musikeren Guy Sigsworth, igjen med en stilsikker video av islandske Gotti Sigurdarson.

– Det er en historie av Jorge Luis Borges kalt The Circular Ruins, sier Guy Sigsworth i en kommentar. – Den handler om en trollmann som gjennom intens, fokusert meditasjon klarer å skape en følgesvenn – en sønn – ved bokstavelig talt å drømme ham inn i livet. I prosessen oppdager trollmannen at han også har blitt drømt inn i livet av noen andre.

– Vi ville at videoen skulle ha et luftig, vektløst uttrykk, med et hint av utenomjordisk mysterie, kommenterer Kate Havnevik.

– Vi ville skape en egen verden til denne låta, og gjorde det ved å smelte sammen dans, bevegelse, farger og grafikk. Ved å filme ovenfra klarte vi å skape en følelse av at karakteren svever i vektløst rundt i et svart univers.

Gotti Sigurdarson sydde selv sirkel-jakkene etter eget design, mens Marion Corbett fra Dead Puffins Society står for resten av kostymene. Videoen er produsert av Edna Pletchetero, Kate Havnevik og Gotti Sigurdarson.

Kate Havnevik har ellers annonsert et splitter nytt album, kalt Lightship. Det kommer ut 21. januar 2022 via Continentica Records.

CARAMEL 11: A Quiet Result

Premiere!

– Vi har spilt inn tre live-videoer, og en av dem er av singelen vi slipper i dag, 19. november.

Det sier Caramel 11 til oss i anledning «Distort and Display», som er første singel fra den kommende EP-en Letters for Sea Drift. EP-en inneholder seks låter som henter inspirasjon fra ulike sider av indie, rock og pop, hvor «symfoniske partier med blant annet stryk og cembalo møter energiske trommer og skakke gitarer.»

– EP-en er co-produsert med Matias Tellez, og uttrykker en slags mix av orkestral kammer-pop, skitne Broadcast-aktige synther og fuzzede gitarer, beretter låtskriver Thea E. Grant.

– Låta handler om et skifte fra å ønske å bli sett til å være den som ser. Da vi produserte låta føltes det riktig å understreke dette ved å lage store kontraster mellom det tørre og enkle og det mer svevende og utbroderte. Det endte opp med å bli en slags indie-poplåt som for oss oppleves både drømmende og klar.

Fremover skal Caramel 11 spille noen konserter i forbindelse med EP-utgivelsen i januar.

– Vi har mye ny musikk som vi planlegger å spille inn. Denne videoen er ellers en live-fremføring av singelen vår, filmet i en stue i Oslo av Martin Stuve Strøm. Opptaket er mikset av Håkon Brunborg Kjenstad.

EP-en kommer etter planen ut i januar 2022 på deres egen label, Timechild Records. Caramel 11 består av Thea E. Grant (vokal, låtskriving), Magnus Skaug (gitar), Håkon Brunborg Kjenstad (keyboards, bratsj), Alf Høines (bass) og Ingvald André Vassbø (trommer). Bandet springer ut fra jazzlinja i Trondheim.

DONNER: Andromeda Waltz

– «Andromeda Waltz» er fra det kommende Donner-albumet som slippes 27. november. Dette er en av låtene uten noen gjestemusikere – bare meg og synthene mine, sier Jacob Holm-Lupo til oss.

– Tittelen «Andromeda Waltz» er for så vidt åpen for tolkning, du har jo både astronomiens Andromeda og mytologiens Andromeda. Filmmaker Natalia Drepina valgte den mytologiske vinklingen.

Natalia Drepina er en fotograf fra Russland, og sier selv dette om videoen: – This film is inspired by autumn, a time when nature sacrifices itself, to be reborn again. This story is about three sisters who are tormented by a harsh wind. Andromeda here is a symbol of a victim who manages to avoid an unfortunate fate. No matter how sad this season, there is always hope for the future.

Videoen til «Andromeda Waltz» hadde premiere tidligere denne uken på Fangoria.com – et nettsted som til vanlig mest sysler med skrekkfilmer og beslektede emner. Ballade presenterer den som første norske nettsted.

– Melodien startet egentlig med at jeg samplet noen noter av meg selv som spilte twang-gitar, sier Holm-Lupo. – Nå er twang-samplingene ganske godt begravd i synther, men de er der et sted. For øvrig er det egentlig bare halvparten av låten som går i valsetakt. Synthene jeg brukte er hovedsakelig en Oberheim Matrix-6 og en Kawai K3 – begge 80-talls polyfone synther.

JØRGEN DRETVIK: Min Kjære Hæks

– «Min kjære Hæks» er en påminnelse om å ikke la seg bli besatt av ubevisste frykter, for så å la dem spille seg ut i angrep på andre, sier Jørgen Dreetvik fra Frosta, som skriver om å gå ned i de dypeste avgrunnene i seg selv. Han sier at dét handler om å møte seg selv som det levende paradokset et menneske er.

– «Husk på ka som e sant» er mantraet for å se seg selv i sin helhet uten bedømmelse, som medisin mot demonisering og heksejakt. Låta snakker også om at det er i enden av våre mørkeste avgrunner vi finner det som er sant, godt og gull.

Videoen til «Min kjære Hæks» er spilt inn på Frosta Tinghaug, Åtlostranda, Frosta Pokkverk, Falstad Skogen og Tautra med Jørgen Dretvik og Amina Luc Lotus. Låten er hentet fra det kommende albumet Psykomagi, som dukker opp på Apollon Records til neste år.

Story og idé til videoen er også ved Jørgen Dretvik og Amina Luc Lotus, med kostymer og sminke av Amina Luc Lotus. Videoen er produsert og regissert av Emil Tanem. Dretvik har dessuten akkurat sluppet en ny single fra det kommende albumet, kalt «Satan forklædd som frælser».

I tillegg til Jørgen Dretvik, som står for vokal og gitar her, hører vi også Ole Jonas Storli / Ole Blind (Hammondorgel og trekkspill), Sondre Mikalsen (trommer) og Jon Krogstad (bass).

LORENZO: Fall

Og nok en premiere! Lorenzo slipper singelen «Fall» i dag, fredag 19. november. Det norske indierock-bandet hadde radiohiter som «Late Night Déjà Vu» og «No More Lolitas» på blant annet P3 og P1 på det tidlige 2000-tallet.

Lorenzo ga ut to album og to EP-er, før låtskriverduoen Stein Bjercke og Robert Holm beveget seg videre og dannet sideprosjektet The New Virginity i 2010.

Nå har Bjercke og Holm børstet støvet av Lorenzo, og jobber for tiden med et nytt album sammen med produsent Lars Lien (Motorpsycho, Tre Små Kinesere m.fl.). Han satt også bak spakene på deres debutalbum Lorenzo Is Dead fra 2003.

Om tittelsporet «Fall», og de to b-sidene på singelen, «Strange Lights Flow» and «Shaking Up My Life», sier keyboardist Robert Holm:

– Dette er gamle Lorenzo-innspillinger som ikke er utgitt tidligere. De fant aldri sin plass på skivene våre da. Nå benytter vi anledningen til å gi dem ut før vårt comeback-album neste år.

BRUDINI: Pale Gold

Og premiere igjen!

Også Brudini, aka Erik Brudvik, har vi skrevet om før. Han har lenge bodd i London, der han har jobbet med blant annet alternativ kabaret-musikk og performancekunst. Nå har han vært en tur tilbake til hjembyen.

– Jeg gjorde en opptreden i Bergen for et par uker siden, hvor en låt, «Pale Gold» fra mitt debutalbum, ble filmet. Lyden ble tatt rett fra miksebordet, mens bildene er blitt redigert litt og jobbet litt med. Så dette er en slags live video pluss. Dette er fortellingen om den enslige rytter. Han er drevet av eventyrlyst, men langt hjemmefra har han begynt å stille spørsmål ved egen livsførsel og motiver.

Selve videoen er et liveopptak fra Statsraaden Bar i Bergen, der Brudini var gjest hos Bergen Bonanza med Åse-Britt Jakobsen (perkusjon), Einar Olsson (trommer), Eirik Utne (gitar), Ole Gunnar Eikeland (bass) og Lars Hammersland (keyboards).

– Vi hadde én øving kvelden før, og så klinte vi til. I London har jeg opptrådt mye med ulike jazzmusikere når jeg gjør konserter, og tempoet i byen er slik at man sjeldent har luksusen av å øve mye sammen i forkant. Så det er en setting jeg er vant til. Det skaper en spesiell nerve, man må bare stole på hverandre og vet aldri helt hva som vil skje! Dette ble resultatet.

Red. mrk.: Omtalte Kate Havnevik er første nestleder i musikkorganisasjonen NOPA. Sammen med Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er NOPA medlem av Foreningen Ballade, som er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no.