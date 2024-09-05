Pønk i Norge hyller Jokke på 60-årsdagen med 66 låt-tolkninger over firedobbel LP

8. september skulle Joachim «Jokke» Nielsen ha feiret 60 år. Han døde i 2000 av en overdose heroin, bare 36 år gammel. Nielsen etterlot seg en formidabel sangskatt, og nå kommer 66 av låtene i nye tolkninger av band fra hele landet, både etablerte og ukjente. (Foto: May-Irene Aasen / coverart ved cut-art-kunstneren Gammelsnuten)

05.09.2024
Guro Kleveland

Søndag 8. september skulle Joachim «Jokke» Nielsen ha fylt 60 år. Fucking North Pole Records har trommet sammen 66 band fra den norske undergrunnen, som alle har gjort sin hyllest til rockepoeten og låtskaperen som gikk bort i oktober 2000, så altfor tidlig.

I september 2024 ville Joachim «Jokke» Nielsen ha fylt 60 år. Det hadde vært kult å satt sammen et hyllestalbum med norske pønkband som gjør sine favorittlåter med Jokke… I boka mi så er det få andre låtskrivere i Norge som holdt den kvaliteten han holdt. Bare en tanke som slo meg. dersom det er stemning for noe slik, så bidrar jeg gjerne til en utgivelse.

Robert Dyrnes i Fucking North Pole Records postet dette innlegget på Facebook-siden «Norsk Punk» høsten 2023. Og responsen var umiddelbar og enorm, forteller han i omslagsteksten til den fire LP-er store utgivelsen som blir sluppet fredag 6. september.

Få timer etter at innlegget var lagt ut, så hadde det fått flere hundre «likes» og kommentarer fra folk som gjerne ville kjøpe plata og ikke minst fra band som gjerne ville delta på albumet. Min første tanke var «dæven så kult!». Dagen etter, med meldinger i alle kanaler, så tenkte jeg at nå må jeg ta et skritt tilbake. Jeg måtte sortere litt og få oversikt over alle henvendelsene. Totalt hadde jeg fått meldinger fra ca. 100 band og artister som ville være med. Vi skjønte at dette fort kom til å bli noe mer enn en enkelt LP-plate med hyllest-låter. Her måtte det struktureres og lages en tidsplan for utgivelse. Vi måtte sette en deadline og jeg måtte finne et system for å holde orden på hvilke band som skulle gjøre hvilke låter. Jeg tok også kontakt med Påsan, som igjen kontaktet både storebror Christopher Nielsen og May-Irene Aasen fra Valentinerne. Alle ga sin godkjenning til prosjektet. Vi fikk i tillegg låne foto av Jokke fra May-Irene som pryder albumcover. En stor takk til henne for det!

Coverbildet Dyrnes refererer til her (platecoveret er hovedbilde til denne saken) er tatt av May-Irene Aasen, trommeslager i Valentinerne, og brukt i hennes bok Gutta. På veien med Jokke & Valentinerne (2005). Boka er nettopp oppdatert og oppgradert med – i følge Hærverk Forlag mange flere bilder, papir som passer foto på trykk og forord av Terje Thorsen, og selges akkurat i disse dager til inntekt for økonomisk kriserammede Miniøya.

Den omfattende musikkutgivelsen med Joachim Nielsens musikk er også digital. (Se liste over artister og låter nederst i saken.) Til Ballade forteller Robert Dyrnes at prosjektet var «meget morsomt, men også meget omfattende».
– Det å holde styr på 66 pønkband er litt av en jobb, sier han med et stort smil. – Dette er det største og mest omfattende prosjektet vi har gjort. Helt sykt mange armer og bein…men alt er gjort med hjerte og sjel!

Scampi Chips Dip & Campari fra Bergen er et av bandene på utgivelsen, og det eneste bandet som består av kun kvinner. Foruten disse fire er det skrint med kvinner blant de andre bidragsyterne  på den omfattende utgivelsen, så langt Ballade kunne se. Scampi Chips Dip & Campari har tolket låten «Hvorfor (er jeg alltid nr. 2)». (Foto: Privat)

Ballade spør hvordan de har gjort utvalget og funnet artistene, og Dyrnes forteller:
Jeg inviterte med band ganske fritt og åpent, og veldig mange tok kontakt. Få dager etter innlegget ga jeg grønt lys til de første bandene for å sette i gang. Vi satte aller siste frist for levering av ferdig låt til 1. februar. Vi hadde noen kriterier, og det var at det skulle være pønk (i det utvidede pønkbegrepet), og at alle skulle gjøre sin versjon med respekt og kjærlighet til originalen. Noen av de bandene som hadde meldt seg på falt av underveis av ymse årsaker, men ved en endelig opptelling etter fristens utløp satt vi igjen med totalt 66 ferdige låter.

Det var nok flere av artistene vi ikke hadde hørt om. Men flesteparten er kjente, enten i form av tidligere eller nåværende band de spiller i. Og det er jo alltid morsomt å bli kjent med nye band, også, fortsetter initiativtakeren og produsenten Robert Dyrnes.

Blödbüse er fra tettstedet Greåker i Sarpsborg. «Vi har fått æren av å gjøre vår versjon av låta ‘Halv’,» skriver de på Facebook. «Dani spellær trommer og korer, Tom Stian spellær gitar, Han Geir spellær bass og korer, Torro gauler og spellær gitar. Med oss har vi også: Anders Odden som har sitti bak spaker og knapper, pluss at han har lagt solo gitar.» (Foto: Privat)

Det virker som de aller fleste hadde et forhold til Jokkes musikk, og langt på vei de fleste digger Jokke, og han har vært en inspirasjon for mange av bandene. Flere av de har jo i ulike sammenhenger, enten som ferske band i øvingssituasjon eller live, gjort Jokke-låter med bandet tidligere, sier Dyrnes.

Blindtärm omtaler seg selv som «pønk fra halden mekka av tre drittunger!!». Guttane er de yngste på samleplata, og tolker «Eller var det en drøm» på Pønk i Norge hyller Jokke. (Foto: Privat)

Det er direkte rørende og ikke så rent lite motiverende å oppleve engasjementet fra over 280 musikere og et ukjent antall teknikere, fotografer og andre gode hjelpere, skriver Dyrnes i omslagsteksten til albumsamlingen.

Her takker han alle som har bidratt til «denne – etter vår mening – fantastiske samlingen Jokke-hyllester, fordelt på fire LPer og én syvtommer», Emil Bekkevold for mastring og cut-art-kunstneren Gammelsnuten, som er plateselskapets faste coverdesigner i Pønk i Norge-serien.

I god tid før jul begynte vi å samle flasker og rydde i boden for å få finansiert det hele. Det holdt hardt, og jeg trodde i lange perioder underveis i innsamling og prosjekteringsarbeidet at vi både kom til å gå konkurs og på langt nær klare å skaffe penger til å forhåndsbetale trykken av de fem skivene. Det holdt så vidt, og alt av både oppsparte midler og cash som var mulig å oppdrive er nå puttet inn i prosjektet. Nå gjenstår det å se om vi klarer å få solgt noen av platene… Uansett hvordan det vil gå, så har vi hatt det helt sykt morsomt underveis, og så har vi gjennom dette prosjektet virkelig gjenoppdaget tekstene og låtene til Jokke. Noen bidrag er tro mot originalene, andre har virkelig tøyd strikken og både forandret tempo, uttrykk og ikke minst sunget tekstene på en helt annen dialekt enn den opprinnelige. For en sangskatt Jokke har etterlatt seg! Den er uten sidestykke i Norge.
Gratulerer med dagen, Jokke!

Ballade slutter seg til: Det er en vektig katalog med norsk rock sangdikteren og komponisten Joachim «Jokke» Nielsen har gitt oss. Godt jobbet av Robert Dyrnes, Fucking North Pole Records og hele teamet å få samlet alle disse låt-tolkningene! Og ikke minst: Gratulerer med dagen.

Artister: Diverse artister
Tittel: Pønk i Norge hyller Jokke
Label: Fucking North Pole Records
Format: 4 x LP / Digitalt
Sjanger: Pønk/rock
Geografisk tilhørighet: Hele landet
Slippdato: fredag 6. september


Liste over artister og låter:

Pønk i Norge hyller Jokke Vol. 1

  1. Wikstrand og De Fryktløse – Aldri stol på en fyllik
  2. Royal Abuse – Ut av byen
  3. The Screwups – Paranoid
  4. GOPE – (Da har du) Driti deg ut igjen
  5. Exploding Head Syndrome – Sitte
  6. Deciböllene – Hvis jeg var deg
  7. Døden 505 – Æ e go
  8. Hayeminol – Et hundeliv
  9. Småkryp – Selskapssjuk
  10. Dead Dispute – Nederlag
  11. Ingen Naade – Narkoman
  12. Lübben Düe – Oldiser
  13. The Pink Eye And Grave Danger – En skabbete hund krysser sine spor
  14. Deepthroat Diaré – Lei av deg
  15. Petroleum – Action


Pønk i Norge hyller Jokke Vol. 2

  1. Midtlivskrise – Sitter på en bombe
  2. Blodbüse – Halv
  3. Suicidal Ninja Monkeys – Gutta
  4. Skifteretten – Prisen for popen
  5. Hr. Smiths Venner – Alt kan repareres
  6. The Oxydants – Tomgang
  7. Persona Non Grata – St. Olavs Plass 1
  8. Anti Terror – Feig
  9. Andthepanda – Alt kan repeteres
  10. Me and You Va-Va-Voom – Tempo
  11. The Boogietraps – Klassefest
  12. Off Kurs – Pene ben
  13. Norsk Råkk – Sola skinner
  14. Krøsteleg Folkeparti – Her kjem vinteren
  15. Tommy Luger – Stopp!


Pønk i Norge hyller Jokke Vol. 3

  1. Blakk – Dere får meg ikke til å le
  2. Anti-Lam Front – Ingen har skylda
  3. Gnukk – Gnukk
  4. Bjørn Berg – Er du helt sikker
  5. Anti Social Rejects – Misforstått
  6. Göttemia – Selvmedlidenhet (er en synd)
  7. Lazy Sodz m/Petter Baarli – Aleine
  8. Thomas & The Love Rug – Hvor har du vært
  9. Daman Shurek – De fire årstider
  10. Freedumb – Ikke gå
  11. Sugar Louise – Verdiløse menn
  12. Nykter – Spenn
  13. Scampi Chips Dip & Campari – Hvorfor (er jeg alltid nr. 2)
  14. The Voids – Tilbake til deg
  15. The Hope Solos – Gjeld
  16. Blindtärm – Eller var det en drøm
  17. Juks – Kom igjen


Pønk i Norge hyller Jokke Vol. 4

  1. Light at the End – Kleggen & Knugern
  2. Gjörme – Ække den samma lenger
  3. Evig Oppgang – Midt i en drøm
  4. Hard Luck Street – Du veit aldri når de kommer
  5. Brutal Kuk – Det drypper
  6. Dudes – Spenn
  7. Onkel $ – Mine pupiller
  8. Trøkk 16 – To fulle menn
  9. Kalle Føkk og Føkkekallene – Jeg er redd
  10. Horten Alternative Mannskor – Hvor er du nå
  11. MT Hammed – Suksess
  12. Sonic BoomBooms – Mine klamme hender
  13. Oslo Skrotum – Søvnløse netter
  14. Trang Hanske – Hr. Smith
  15. The Fects – Han som alltid går
  16. Nekrofile Barnehagetanter – Hvorfor (er jeg alltid nr. 2)
  17. Dirty Toilets – Koteletter


Bonussingel (og som bonuslåter på CD-utgaven/digitalt):

  1. Dårlig Hjort – Positiv Kjærlighetssang
  2. Rotvelt – Annie
Fucking North Pole RecordsJoachim «Jokke» NielsenJoachim NielsenjokkeJokke & ValentinerneJokke med TourettesJokke-hyllestNorsk PunkRobert Dyrnes

