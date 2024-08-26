Alvorlig situasjon for Miniøya

Den årlige kulturfestivalen for barn er i en alvorlig økonomisk situasjon. Flere aktører har opprettet støttetiltak for den populære festivalen, blant dem Hærverk Forlag med en oppdatert utgave av boka «Gutta. På veien med Jokke og Valentinerne».

«Stiftelsen Miniøya manøvrerer i et krevende økonomisk terreng, og den triste sannheten er at vi er i en alvorlig situasjon etter årets festival,» skriver ledelsen på barnefestivalens facebook-side. De utdyper at «årsaken til dette er mangefasettert. Dyrtiden traff oss hardt, både i form av økte utgifter og svekkede inntekter. Utfordringer med å skaffe tilstrekkelig offentlig og privat støtte, kombinert med mer uforutsigbare faktorer som dårlig vær, har brakt festivalen ut på tynn is. De som ikke allerede er sagt opp i administrasjonen, bruker nå all sin tid på å redde festivalen. Miniøya har verdens viktigste publikum og drives av et sterkt ønske om å tilby barna kulturopplevelser av høy kvalitet.»

En musikkarbeider og småbarnsfar har opprettet en Spleis (plattform for støtteinnsamlinger, red.mrk.), i tillegg melder Hærverk Forlag at de har lagt ut 100 eksemplarer av en nylig oppdatert versjon av boka Gutta. På veien med Jokke og Valentinerne av May-Irene Aasen for salg, der inntektene i sin helhet går til «Oslos enestående barnefestival».

Som en støttespiller kommenterer: «Gutta støtter alle barna: Miniøya trenger vår hjelp. Derfor selger Hærverk Forlag boka Gutta til støtte for et viktig kulturarrangement for barn og unge. Når Øvrigheta og bevilgende organer svikter, stiller undergrunnen opp.»

Miniøya var tidligere i år en av de nominerte til Arrangørprisen 2024 for sitt tiltak «Miniøyas festivalskole», der målet var å vise ungdommer at kulturfeltet er en næring med spennende jobbmuligheter.

Festivalen selv er takknemlige for alle initiativ, bidrag og heiarop, og kommenterer avslutningsvis: «Kvelertak satte et knallsterkt punktum for 2024, men forhåpentligvis ikke et endelig punktum for Miniøya. Vi håper vi ses igjen i 2025! »

