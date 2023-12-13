Kvelertak

Kvelertak anno 2023 er Ivar Nikolaisen (vokal, i front), Bjarte Lund Rolland (gitar), Vidar Landa (gitar), Marvin Nygaard (bass), Maciek Ofstad (gitar) og Håvard Takle Ohr (trommer).(Foto: Stian Andersen)

Kvelertak til Miniøya i juni

13.12.2023
Guro Kleveland- Red.

Og musikk- og kulturfestivalen for barna blir den eneste muligheten til å oppleve Kvelertak i Oslo neste sommer.

– Kvelertak omtales som et av verdens beste liveband. Den opplevelsen bør ikke være forbeholdt voksne. Med sin rause og energiske rock er Kvelertak det perfekte bandet til å overraske og engasjere barna på Miniøya.

Det sier Laila Egeberg, kunstnerisk leder for Miniøya, landets største musikk- og kulturfestival for barn som arrangeres hvert år i Tøyenparken i Oslo.

– Et av målene våre er å bringe generasjoner sammen gjennom sterke kunstopplevelser. Med Kvelertak på plakaten ligger alt til rette for å sprenge skalaen for barnemusikk, og åpne ørene for nye favoritter. Kvelertak er lekne og kompromissløse, akkurat sånn vil vi ha det på Miniøya, sier Egeberg.
– Endelig er det barnas tur til å oppleve Norges råeste liveband.

Bilde fra Miniøya i juni 2023. (Foto: Bård Gundersen)

Kvelertak har holdt det gående siden 2007, og har gjennom årene gjort omfattende turneer i inn- og utland. De har vært oppvarmere på turné med Metallica i to omganger (2014 og 2017/18), gjort to USA-turneer med franske Gojira og amerikanske Mastodon, og Europa-turneer med Slayer og Anthrax. De har vunnet fire Spellemannpriser, og i november mottok bandet også Rolf Gammlengs ærespris 2023.

Søndag 9. juni 2024 skal hardcore-/metal-bandet rocke med barna på Miniøya. Det unge publikummet vil bli servert både gamle hits og nye bangers fra Kvelertaks nyeste album, det femte i rekka, Endling. «Albumet har blitt hyllet for å være like rått og organisk som et barns latter, med riff og melodier som vokser vilt, akkurat som barnas fantasi», sier Miniøya i sin omtale.

Miniøya har 16 års øvre aldersgrense, som betyr at alle besøkende over 16 år må komme i følge med barn. Men ett barn kan selvfølgelig ta med seg så mange voksne hen vil på Miniøya, så lenge alle har billett, opplyser festivalen.

