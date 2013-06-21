TONOs årsrapport er klar

TONO henter mest penger fra Danmark, og betaler mest til Sverige.

For 2012 mottok TONO inntekter fra opphavsrettigheter avregninger til en verdi av 27,9 millioner kroner fra sine søsterselskaper i utlandet. De betalte 161,3 millioner til rettighetsorganisasjoner i utlandet.

Fra utlandet kommer den største summen fra Danmark (6 millioner), mens Sverige og Tyskland også avregner større beløp til Norge.

Det er Sverige som mottar størstedelen av midlene i den norske avregningen. Hele 59,7 millioner kroner ble utbetalt til STIM for 2012. En vesentlig del av dette er angloamerikansk repertoar som følge av at dette repertoaret er subforlagt i Sverige.

