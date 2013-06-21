TONOs årsrapport er klar

21.06.2013
- Red.

TONO henter mest penger fra Danmark, og betaler mest til Sverige.

For 2012 mottok TONO inntekter fra opphavsrettigheter avregninger til en verdi av 27,9 millioner kroner fra sine søsterselskaper i utlandet. De betalte 161,3 millioner til rettighetsorganisasjoner i utlandet.

Fra utlandet kommer den største summen fra Danmark (6 millioner), mens Sverige og Tyskland også avregner større beløp til Norge.

Det er Sverige som mottar størstedelen av midlene i den norske avregningen. Hele 59,7 millioner kroner ble utbetalt til STIM for 2012. En vesentlig del av dette er angloamerikansk repertoar som følge av at dette repertoaret er subforlagt i Sverige.

Se flere detaljer fra TONOs avregning hos Music Norway.

Ny styreleder i TONO

18. juni ble Bendik Hofseth valgt som organisasjonens nye styreleder.

