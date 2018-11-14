Lager gratis Nobel-konsert foran rådhuset i Oslo

Nobels Fredsfest er et initiativ fra Arthur Buchardt og eventselskapet All In etter at det ble kjent at den tradisjonelle Nobelkonserten tok pause i år.

Da det ble kjent at Nobels Fredspriskonsert tok en pause inneværende år, tok Arthur Buchardt kontakte med. Det Norske Nobelinstitutt og Nobelkomiteen, som viste interesse for et alternativt konsept i år. Sammen med Jan Fredrik Karlsen i eventselskapet All In, har de nå fått satt opp en konsert på Fridtjof Nansens plass i Oslo, også kalt Borggården. Dette er Nobels Fredsfest 2018.

– Vi ønsket med Nobels Fredsfest 2018 å hedre prisvinnerne med et arrangement prisvinnerne verdig. Det viktigste både for oss som arrangør og artistene som stiller opp, er selvfølgelig å rette oppmerksomheten mot den innsatsen Denis Mukwege og Nadia Murad har lagt ned i kampen mot seksualisert vold i krigssituasjoner. Samtidig ønsket vi å skape en folkefest for prisvinnerne som alle kan ta del i, sier Arthur Buchardt i en pressemelding.

Jan Fredrik Karlsen forteller i meldingen at det har vært lett å få artistene til å være med på dette prosjektet til ære for de to prisvinnerne. Konserten skal ledes av NRKs Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes. Artistene som stiller opp 9. desember er så langt:

Christel Alsos

Eva Weel Skram

DDE

Fargespill

Freddy Kalas m/ Redd Barna synger «BlimE»-sangen

Isák

Kurt Nilsen

Matoma

Vises på NRK TV

Konserten skal overføres på NRK TV om lag en time etter at den finner sted i Oslo sentrum. Arrangøren håper selvfølgelig likevel at flest mulig tar turen til Borggården.

– Vi ser allerede nå i planleggingsfasen at dette kommer til å bli et helt spesielt arrangement med noen helt spesielle musikalske opplevelser. Vi setter stor pris på at NRK har sagt seg villig til å være med på dette arrangementet, og jeg tror vi kan slå fast at nordmenn bare kan gjøre klar opptaksfunksjonen på TV, sier Karlsen i meldingen.

Nobels Fredsfest gjennomføres kun i 2018, og Berit Reiss-Andersen, leder i Den Norske Nobelkomite, forteller at man ganske umiddelbart syntes at Buchardt og Karlsens tanker var spennende etter at de ble presentert.

– Når man først bestemte at den tradisjonsrike konserten skulle ta en pause i år er det flere grunner til at vi satt så stor pris på henvendelsen. Først og fremst ville det vært synd å ikke hedre årets prisvinnere med en konsert, men vi mener også det er viktig å ha et arrangement hvor absolutt alle kan delta.

Reiss-Andersen forteller at det i 2018 også er inngått et samarbeid med Oslo kommune og Universitetet i Oslo for å skape Oslo Peace Days. Dette blir en arena der hele befolkningen kan lære om, og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter.

– Å bringe Nobels fredspris nærmere til folk flest har vært et mål for oss lenge. Vi tror både Nobels Fredsfest og Oslo Peace Days vil sette spor på hvert sitt vis.

Slik får du billett til arrangementet

Selv om det er et gratisarrangement, trenger publikum imidlertid billett for å komme inn.

– Disse vil man kunne få ved å gratis laste ned en app som heter Nobels Fredsfest. Her kan hver enkelt hente opp til fire billetter, forteller Karlsen.

Billettene vil være tilgjengelig fra fredag 23. november. Det vil også settes opp en Facebookside der ny informasjon om arrangementet vil bli lagt ut.

– Førstkommende mandag setter vi opp en Facebook-side for Nobels Fredsfest, og dette vil være det eneste stedet vi går ut med informasjon om hva som skal skje. Her vil vi på en enkel måte lenke til et nettadresse hvor man kan laste ned app og billett. Dette kommer til å bli så enkelt at selv jeg får det til uten noen problemer, sier Karlsen.