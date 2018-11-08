9 av 10 nordmenn strømmer musikk

70 prosent av unge betaler abonnement, mens halvparten gjør det totalt sett, viser TONO-undersøkelse.

Nesten alle norske innbyggere i alderen 12-65 år streamer nå musikk, men bare halvparten betaler for et abonnement. 38 prosent velger heller å streame gratis via tjenester som YouTube, gratisversjonen til Spotify eller Facebook. Samtidig øker betalingsviljen hos de aller yngste musikklytterne år for år.

Dette kommer frem i undersøkelsen The Polaris Nordic Digital Music Survey 2018, en årlig nordisk undersøkelse om digital musikkbruk utført av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK) og Teosto (FIN).

– Strømming er blitt normalen, og den digitale musikkøkonomien vokser. Halvparten av befolkningen betaler nå for musikkbruken sin hos en av streamingtjenestene, en økning på to prosentpoeng fra i fjor. Det er en positiv utvikling, sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm i en pressemelding.

Samtidig øker også andelen som strømmer gratis fra 33 prosent til 38 prosent.

– Strømmeøkonomien generelt er fortsatt for dårlig for musikkskaperne, med noen få vinnere og en stor majoritet som får lite igjen. Gratistjenestene og gratisversjonene forsterker dette, og gjør det vanskelig for låtskrivere og komponister generelt å skape seg et anstendig levebrød, sier Strøm i meldingen.

Økende betalingsvilje hos de unge

En annen trend i årets undersøkelse er den økende betalingsviljen hos de unge musikklytterne. Blant 12-17-åringene er det nå 70 prosent som oppgir at de har et betalt premiumabonnement. Dette er en økning på hele fire prosentpoeng siden 2017. Tilsvarende sier 71 prosent av 18-29-åringene at de benytter seg av en betalingstjeneste.

– Det betyr at det nå vokser opp unge generasjoner nordmenn som er vante med at musikk er noe man betaler for. Det gir håp for fremtiden, mener Strøm i meldingen.

Gratistoppen

Nesten 7 av 10 nordmenn strømmer musikk eller musikkvideoer på YouTube. 58 prosent av nordmenn bruker Spotify, hvorav 71 prosent betaler for et abonnement og 31 prosent benytter gratisversjonen. 25 prosent strømmer musikk eller musikkvideoer på Facebook.

– Strømming gjør musikk mer tilgjengelig enn før. Men muligheten for gratis musikklytting legger en demper på den generelle betalingsviljen for musikklytting. Og når så mange som 1 av 4 sier at de konsumerer musikk via Facebook er det på tide at Facebook begynner å dele en rimelig andel av inntektene med rettighetshaverne når musikk skaper inntekter for dem, avslutter Strøm meldingen.

Undersøkelsen viser at 40 prosent av nordmenn er enige med Strøm, og synes det er rett og rimelig hvis Facebook også betaler samme beløp for musikkbruk til låtskrivere og artister som andre streamingtjenester gjør. 12 prosent mener dette ikke er rimelig.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Musikklytteren 2018 oppsummert:

– 88 prosent av nordmenn streamer musikk (både gratistjenester og betalte tjenester).

– Betalingsviljen øker noe og 50 prosent av nordmenn betaler nå for et abonnement hos en av strømmetjenestene. Dette er sammen med Sverige (51 prosent) den høyeste andelen i Norden.

– Flest nordmenn bosatt i Oslo/Akershus og Sørlandet (begge 55 %) betaler for å strømme musikk.

– Studenter og nordmenn med inntekt over 700.000 kr betaler hyppigst for musikk.

– Spotify er den desidert mest populære strømmetjenesten (58 prosent) i Norge. Det er hele 7 prosentpoeng flere enn i 2017

– 71 prosent av Spotify-brukerne betaler for et abonnement. Blant 12-17-åringer betaler 83 prosent for Spotify.

– YouTube er den mest populære tjenesten for musikkstrømmin 69 prosent streamer musikk eller musikkvideoer på YouTube. Blant 12-17-åringene gjør 89 prosent dette.

– 25 prosent strømmer musikk eller musikkvideoer på Facebook og 15 prosent deler låter, spillelister eller musikkvideoer på sosiale medier.

– Stadig færre kjøper musikk i form av nedlastinger digitalt og på CD eller vinyl. Men andelen som gjør dette er høyere i Norge enn i våre nordiske naboland.

– Musikkelskende nordmenn som har abonnement strømmer også mer på musikk enn de som ikke betaler – i gjennomsnitt 18,34 timer i uken mot 11,44 timer hos de som kun benytter seg av gratistjenester.

– Radio er fortsatt den viktigste kilden til å oppdage ny musikk blant de over 30 år. Hos de aller yngste (12-17 år) så oppdages ny musikk mest gjennom venner, en strømmetjeneste eller YouTube.

Om undersøkelsen

Digital Music Services in the Nordics 2018 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.