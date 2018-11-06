AktueltBransjen

20 år med EDVARD-pris markeres under TONOs 90 års-fest

Publisert
06.11.2018
Skrevet av
Aslaug Olette Klausen

Viktig å dele ut prisene på arenaer som oppleves som nære og naturlige for mottakerne, sier kommunikasjonssjefen. Her er årets nominerte.

TONO, et samvirke som eies og styres av norske komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikforlag og som forvalter fremføringsrettigheter i musikkverk, har delt ut EDVARD-prisen til komponister og tekstforfattere årlig (unntatt i 2009) siden 1998. Prisen består av et trofe, et diplom samt kr 50 000.

– Komponister og sangtekstforfattere gjør et viktig arbeid med betydning for både enkeltpersoner, samfunnet og bedrifter som bruker musikken deres. Med en pris som dette ønsker TONO å rette oppmerksomheten mot dette arbeidet, og samtidig skape interesse for nyskrevet musikk, sier kommunikasjonsjef Willy Martinsen til Ballade

Det har i prisens 20-årige historie blitt delt ut 94 priser, og Martinsen fremholder at de TONO gleder seg til å dele ut årets priser under organisasjonens 90 års-fest senere i november. Det er også et poeng at prisen kan markere eget jubileum.

– EDVARD-prisene har vært delt ut på ulike måter gjennom prisens historie. Det første året ble den sendt på NRK TV, og senere har vi typisk delt den ut individuelt på konserter med vinnerne. Men, vi har også hatt mer kuriøse utdelinger, for eksempel til Stein Torleif Bjella på kafeteriaen på kjøpesenteret på Ål i 2014, og på café på Grünerløkka til Cashmere Cat i fjor, hvor hans mor og far stilte med kake.

Martinsen forteller videre at det er har vært viktig for TONO å dele ut prisene på arenaer som oppleves som nære og naturlige for mottakerne.

– Dette er en pris de får fra sine komponist- og tekstforfatterkolleger. Vi tenker at det prisen kanskje mangler av glamour og rød løper tar den igjen i verdighet og troverdighet. Ofte, men ikke alltid, har vi overrasket vinnerne når de har fått prisen. Det har ingen dypere årsak enn at det er gøy å lage overraskelser, både for oss og for mottakerne.

– Det er en svært takknemlig oppgave å dele ut disse prisene fordi de settes så utrolig pris på. Det er uten unntak svært ydmyke og takknemlige mottakere. Det tenker jeg henger sammen med at det å være komponist og sangtekstforfatter er et ensomt yrke, og at det er godt å bli sett og satt pris på av sine kolleger, avrunder Martinsen.

Her er de nominerte til EDVARD-prisen 2018:

Populær:
Broen – I <3 art (Album)
Sigrid Raabe og Martin Sjølie – Don’t kill my vibe (Single)
Kristoffer Cezinando Karlsen & Ole Torjus Hofvind – Noen ganger og andre (Album)

Samtid:
Kristine Tjøgersen – Mistérios do Corpo
Håkon Berge – Bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet
Jonas Skaarud – (forthwith a change came over the waters) and the serenity became less brilliant but more profound

Åpen:
Ola Kvernberg – Steamdome (Album)
Marius Neset – Circle of chimes (Album)
Sigrid Moldestad – Vere her (Album)

Utfordrer:
Espen Reinertsen – Nattsyntese (Album)
Ivan Ave – Every Eye (Album)
Fieh – Glu (Single)

Tekst:
Arif – Meg og deg mot alle (Album)
Marthe Wang – Ut å se noe annet (Album)
Levi Henriksen – Verden av i går (Album)

Juryen for EDVARD-prisen 2018 består av Arvid Wam Solvang (juryleder), Hilde Wahl, Stine Lieng, Jan Stefan Bengtsson, Klaus Sandvik, Therese Birkelund Ulvo, Rita Engedalen og Ole Børud.

Om EDVARD-prisen
EDVARD-prisen er oppkalt etter Edvard Grieg. Prisen tildeles opphavere som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år, men det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon.

EDVARD-prisen deles i år ut i en lukket markering av TONOs 90-årsjubileum den 27. november.

edvard-prisedvardpristono

