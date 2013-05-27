Stor strømmeøkning for uavhengige plateselskaper

Phonofile har opplevd en økning på 45 prosent i årets tre første måneder. Daglig leder Erik Brataas ønsker seg likevel en målrettet kulturstøtte for uavhengige plateselskaper.

– Det er ingen tvil om at det har vært en betydelig vekst i den samlede digitale omsetningen. For første gang på lenge var det en markedsvekst i Norge i fjor. Mesteparten av veksten tas ut av de store selskapene, men vi ser at veksten er omfattende også for oss, sier daglig leder i Phonofile Erik Brataas.

Aggregatoren Phonofile distribuerer en stor del av det digitale repertoaret til uavhengige norske plateselskaper til strømmetjenestene og nedlastningsbutikkene. De har sett en økning på 45 prosent i inntekter fra digital musikk i årets første tre måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Brataas er også styremedlem i Merlin, en internasjonal interesseorganisasjon for uavhengige plateselskaper, som forrge uke meldte at 92 prosent av deres medlemmer har økt inntektene fra strømming. For en tredjedel av medlemmene har inntektene økt med over hundre prosent det siste året.

– Ingen hallelujastemning

I fjor høst der de store selskapene tjente gode penger, mens de uavhengige tapte terreng. De multinasjonale selskapene Universal og Sony hadde for første gang en markedsandel på over 50 prosent til sammen i Norge.

Til tross for at de siste tallene tyder på at omsetningen fra salget av digital musikk vokser også for uavhengige aktører, mener Erik Brataas at det er behov for en målrettet kulturstøtte.

– Det er ingen hallelujastemning blant alle plateselskapene ennå. Små aktører og den smalere musikken har større utfordringer enn store kataloger med popmusikk. Fallet i omsetning fra CD-er er ikke blitt hentet inn igjen av den digitale veksten ennå, og overgangen til abonnementstjenester innebærer likviditetsutfordringer for mange plateselskaper, sier Brataas.

Brataas tror ikke nødvendigvis at det er i fordelingen av strømmekronene problemet ligger. WiMP og Spotify hevder at rundt 75 prosent av inntektene går tilbake til rettighetshaverne med dagens modell.

– Dette er ikke urimelig overfor plateselskapene, men vi trenger ytterligere vekst i markedet for at modellen skal bli bærekraftig for flere av rettighetshaverne, sier Brataas.

Satser på profilering

Phonofile at de ville satse på å styrke den digitale kompetansen hos plateselskapene. Phonofile har blant arbeidet med opplæring og kursing innen Google Adwords og Facebook-annonsering, og de har også utviklet verktøyet Analytics, som gir plateselskapene tilgang på dag til dag-rapporter fra de største musikktjenestene.

Brataas mener at dette arbeidet har begynt å gi resultater allerede.

– Noen er veldig flinke og har brukt mye tid og ressurser på å utvikle arbeidsrutiner og kunnskaper om digital markedsføring og bruk av sosiale medier, men det er fortsatt et stykke igjen. Det er foreløpig for få norske plateselskaper som lykkes optimalt på dette området, sier han.

Arbeidet med å profilere musikk krever mye tid, men mange av verktøyene er til gjengjeld gratis, påpeker Brataas.

– Det gjelder å utvikle en sosial profil og å få noe igjen for den, både i antall følgere og med tanke på å få disse til å konsumere og dele musikken, sier han.

Solgte musikk i 100 land

I motsetning til for eksempel GramArt, som flere ganger har ytret misnøye med mangelen på åpenhet rundt andelsøkonomien til strømmetjenestene, opplever Phonofile at de har god oversikt over utviklingen.

– Vi kjenner oss ikke igjen når det snakkes om manglende transparens og innsyn. I Phonofile legger vi betydelige ressurser ned på å gjøre tall så gjennomsiktige og etterprøvbare som mulig. Min påstand er at muligheten for åpenhet aldri har vært større enn i dag, sier Brataas.

Det er allerede rundt 15-20 internasjonale musikktjenester på det nordiske markedet. I forrige uke kom nyheten om at Google lanserte en egen strømmetjeneste.

Det er liten tvil om at bransjen opplever en maktkonsentrasjon, med færre og mer globale aktører, mener Brataas.

– Vi, og særlig gjennom Merlin, er kontinuerlig bekymret for og holder et våkent øye med hvordan disse forvalter makten. Samtidig åpner globaliseringen også tilgang til nye markeder, en utvikling som er positiv for norske utgivelser som finner publikum i nye territorier.

Phonofile registrerte omsetning i rundt 100 land i januar 2013. Det er små tall i mange land, men markedet vokser.

– Dette er et marked i sin spede barndom. Enhver aktør som kommer til markedet, behandler rettigheter på en anstendig måte og som tilbyr konkurransedyktige betingelser er velkommen. Sterke aktører med evne til å åpne nye markeder bør være kjærkomment. Vi trenger videreutvikling av kommersielle tjenester for å skape ytterligere omsetningsvekst for rettighetshaverne, sier Brataas.