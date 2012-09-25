Uavhengige selskaper taper terreng

Mens de store plateselskapene vinner markedsandeler i en voksende strømmeøkonomi, taper de uavhengige terreng.

– Multiene vokser i markedsandel på streamingtjenestene. Denne trenden forsterkes også av at det er svakere økonomi blant de mindre plateselskapene, og at de derfor ikke kan satse i like stor grad, sier Erik Brataas i Phonofile, den største paraplyorganisasjonen for uavhengige plateselskaper i Norden.

Ballade skrev tidligere i høst om de sterke resultatene til og . De to multinasjonale selskapene har nå over 50 prosent markedsandel til sammen i Norge.

Brataas mener det er en ulempe for de uavhengige plateselskapene å ha mindre kataloger i et digitalisert musikkmarked. Utfordringen blir derfor å styrke konkurranseevnen til de mindre aktørene, mener han.

– Økonomi er naturligvis en viktig del av dette. Men i tillegg legger vi vekt på å bidra til å styrke disse selskapenes kompetanse på nettmarkedsføring og promotering. Her ligger multiene noen hestehoder foran. Det er ingen grunn til at vi skal akseptere at det forblir slik, sier Brataas.

Får ikke gehør

Kirkelig Kulturverksted har sluttet å legge ut nye utgivelser for strømming. Plateselskapet vurderer også å trekke alt materiale som er nyere enn 3 år.

Daglig leder Erik Hillestad sier at han betrakter Spotify og Wimp mer som rene arkiver, som kan generere ekstrainntekter, enn som en hovedinntektskilde.

– Strømmeøkonomien må omformes slik at utbetalingene til nye produksjoner tidobles i forhold til eldre produksjoner. Ikke som i dag, der man sitter igjen med 7-13 øre per stream, sier han.

Kirkelig Kulturverksted hadde 600.000 kroner i strømmeinntekter i 2011, av en totalomsetning på rundt 10 millioner kroner. De har ikke opplevd noen økning hittil i år.

– Vi opplever interesse for våre høyoppløste filer og ser et potensiale der, men disse inntektene kan ikke erstatte et oppegående platemarked, sier Hillestad.

Frykter for fremtiden

Hillestad mener norske nyproduksjoner trenger en inntekt på mellom 300.000 og én million kroner for å kunne stå på egne bein.

– Vi er avhengig av fysisk salg eller nedlastning for å få finansiert platene. De store selskapene har store katalogene som de tjener godt på. De behøver ikke en gang å lage nye produksjoner.

– Er det en fare for at de mindre selskapene forsvinner ut?

– Til de grader. De mindre selskapene blør. Det er et stort spørsmål hvor mange som klarer å overleve.

Flater ut

Daglig leder i Tylden & Co Tom Hovde anslår at det digitale salget står for 20-25 prosent av den totale omsetningen til selskapet.

– Det var et veldig løft for et par år siden, da Spotify kom ordentlig inn på markedet. Omsetningen vokser fremdeles litt for hvert kvartal. Nedlasting har flatet ut, og øker med 2-6 prosent i kvartalet, sier han.

I motsetning til Kirkelig Kulturverksted legger Tylden & Co. ut alt nytt materiale på Spotify og Wimp. Hovde forteller at selskapet har gode erfaringer med å markedsføre nye utgivelser på Wimp, man han er enig med Hillestad i at inntektene fra streaming og nedlastning ikke kompenserer for et fallende CD-salg.

– Streaminginntekter alene er ikke nok til å dekke utgiftene. Vi trenger fremdeles både CD-salg og nedlasting.