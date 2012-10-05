Uenig med Kirkelig Kulturverksted-sjefen

Sigvart Dagsland mener strømming er vesentlig i promoarbeid.

Kirkelig Kulturverksted har besluttet å trekke «det meste av vårt materiale som er nyere enn tre år». Det fortalte daglig leder Erik Hillestad til Klassekampen i forrige uke. Årsaken er at selskapet ikke tjener nok penger på strømmetjenestene.

Hillestad sa til at han betrakter strømmetjenestene mer som rene arkiver, som kan generere ekstrainntekter, enn som en hovedinntektskilde for selskapet.

– Strømmeøkonomien må omformes slik at utbetalingene til nye produksjoner tidobles i forhold til eldre produksjoner. Ikke som i dag, der man sitter igjen med 7-13 øre per stream.

Uenig med eget selskap

Kirkelig Kulturverksted-artisten Sigvart Dagsland setter imidlertid spørsmålstegn ved avgjørelsen om å trekke nye utgivelser.

– Jeg må rett og slett si meg uenig med Hillestad her. Å holde musikken tilbake i tre år blir som å rygge inn i framtida, sier Dagsland til Stavanger Aftenblad.

Han mener strømmetjenestene er vesentlige i promoteringsarbeidet.

– En boikott av strømmetjenester vil derfor slå ut enda mer negativt for de unge og mindre etablerte artistene, sier Dagsland.