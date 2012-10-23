Politikk & debatt

Ny musikk viktig

Publisert
23.10.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Om mange nok betrakter strømmetjenestene som arkiv kan det slå beina under selve forretningsmodellen, advarer Per Einar Dybvik i WiMP.

Ferske tall fra WiMP, som ble lagt fram under Klassekampens strømmedebatt mandag, viser at over 1/3 av musikken som spilles er nyere enn seks måneder, mens halvparten av spillingene utgjøres av musikk nyere enn 18 måneder.

Les også:

— Dette har nok sammenheng med at WiMP har en dedikert lokal redaksjon som daglig samarbeider med plateselskapene om å promotere norsk musikk og naturlig nok er det her et stort fokus på nyheter, sier Per Einar Dybvik, daglig leder i WiMP Norge, til Ballade.

— Høy norskandel

Strømmetjenester er forskjellige, understreker Dybvik.

— I WiMP jobber vi hver dag for at ny norsk musikk skal synes og høres.

— WiMP har fortsatt en høy norskandel. På siste ukes topp 20-liste var åtte av låtene norske og når vi promoterer musikk har vi som mål at minst halvparten skal være norsk, sier Dybvik.

Les også:

Kan kullkaste strømmemodellen

Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted har varslet at selskapet ikke lenger vil legge ut nye utgivelser for strømming fordi inntektene er for små. Hillestad betrakter fra nå av strømmetjenestene som en arkivtjeneste for musikk som er tre år gammel eller eldre.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Les også:

— Hva vil det bety for utviklingen i antall abonnenter på WiMP om tjenesten i større grad blir et arkiv, slik Kirkelig Kulturverksted nå betrakter det som?

— Dette vil potensielt kullkaste hele forretningsmodellen til streaming, som snart står for halvparten av inntektene til bransjen, ifølge IFPI, og fortsatt øker sterkt, sier Dybvik.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ved å oppfordre flere til å trekke seg ut, vil man oppleve vesentlig mindre kundeoppslutning om de lovlige tjenestene og at piratkopieringen øker igjen, mener Dybvik.

— Det som er den interessante debatten nå er ikke hvordan man skal stoppe utviklingen og gå tilbake i tid, men hvordan pengene fordeles, for pengene er der i stadig økende grad, sier Dybvik, som gjentar oppfordringen fra debatten og inviterer bransjefolk til dialog for å finne nye og tilfredsstillende løsninger.

