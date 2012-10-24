– Vi må se radikalt på strømmemodellen

INNLEGG: Påstanden om at man rykker tilbake til fortiden ved å verdsette det man skaper er å snu saken på hodet, skriver Erik Hillestad.

Det som gikk galt på 2000-tallet var at vi svarte på piratvirksomheten og den ulovlige fildelingen med å senke prisene på CD’er og innføre strømmetjenester, i stedet for å slå ned på piratene.

Koster penger

Det finnes ingen annen vei tilbake til en bærekraftig musikkbransje enn å gjenerobre folks bevissthet om at det koster penger å produsere musikk. Det samme gjelder avis, film, bok og TV. Hvis vi ikke skal ende med at det bare er slagerparader som lønner seg på kulturfeltet, så må vi vise mot og verdsette det vi skaper.

Påstanden om at man rykker tilbake til fortiden ved å gjøre det, er å snu saken fullstendig på hodet. En teknologisk utvikling som ender med en evig resirkulering av gårsdagens musikk, bare i dårligere utgaver rent lydmessig, representerer ingen fremtid.

Tekniske mangler

Hvis bransjen på sikt skal kunne bruke strømmetjenestene på en bærekraftig måte, må vi se radikalt på modellen. Det er ikke nok med litt flikking på nåværende utgave.

Den har store tekniske mangler fordi den byr oss en lydkvalitet som tærer på sjela, og den har en urealistisk lav pris ut til kunden samtidig som fordelingsnøkkelen er drastisk skeiv, ettersom den ikke skiller mellom nytt og gammelt, komplekst og enkelt, langt og kort, nasjonalt og internasjonalt.

Erik Hillestad er daglig leder i Kirkelig Kulturverksted.