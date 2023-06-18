Heddaprisen 2023 til «Semper Eadem» og «Romeo og Julie»

Mimmi Tambas «Semper Eadem» fikk prisen for beste musikkteater, «Romeo og Julie» for beste audiovisuelle design.

Heddaprisen 2023 ble delt ut på Det Norske Teatret i Oslo søndag kveld.

Sanger, komponist og skuespiller Mimmi Tamba ga ut albumet Semper Eadem i januar 2020. Tre år etter var den kritikerroste musikken satt til scenen på Det Norske Teatret i konsertforestillingen med samme tittel, med regi ved danser, koreograf og skuespiller Belinda Braza.

Søndag kveld fikk produksjonen Heddaprisen i kategorien Beste musikkteaterforestilling. Juryen omtaler forestillingen som presis, sterk og vakker, og roser de sceniske virkemidlene, formidlingen og musikkuttrykket:

De sceniske virkemidlene utvider historien, opplyser den og løfter formidlingen gjennom et originalt teaterspråk i et transparent rom, som brukes på en ny og poetisk måte. Kontrastene blir voldsomme, fra det overveldende til det helt enkle og nakne. Det musikalske uttrykket er fylt av en intens stemmeprakt, med originale og utfordrende orkesterarrangementer som skaper en egen dybde til teksten. Musikken er både tung, intens og svært engasjerende med topp musikere og med en overraskende besetning. Vi fengsles av et ungt menneske på søken etter seg selv, formulert av et ungt menneske som gjennom sin personlige musikalske visjon gir oss en ny forståelse av hva musikkteater kan være. Opplevelsen er rystende og sterk, og inntrykket forestillingen gir sitter i lenge.

De andre nominerte i kategorien var Danse med skjebnen av Vidar Kvalshaug, Eli Stålhand, Dance with a Stranger og regissør Hanne Tømta (Teatret Vårt) og Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart og Emanuel Schikaneder, regissør Simon McBurney og Rachael Hewer (Bergen Nasjonale Opera, Musikkselskapet Harmonien og Edvard Grieg Korene).

Prisen for Beste audiovisuell design gikk til Mads Sjøgård Pettersen, Erik Hedin, Oscar Udbye og Michaela Vyskocil Gettwert for videoregi, lyddesign, lysdesign og kameraføring til Romeo og Julie. Dramaet av William Shakespeare ble vist på Den Nationale Scene i regissør Kjersti Horns versjon – som selv fikk Heddaprisen for beste regi og hedersutmerkelsen for særlig kunstnerisk innsats.

Juryen omtaler det audiovisuelle designet som et presist samspill mellom kameraføring, musikk, lyd og lys, som «fører kjærlighetsdramaet inn i vår hyperfiksjonaliserte tid», og fortsetter:

Det gir en ramme der en kjent tekst blir som ny i møte med vår samtid.» Lysdesignen åpner opp ulike og uventede rom på film og på scenen, og rytmer og synth gir en drivende puls som ustoppelig jager ensemblet framover mot pasjon, begjær, og død. Det audiovisuelle grepet gir rom for komedien i tragedien.

De andre nominerte i kategorien var Frode Fjellheim og Per Sundin for musikk og lysdesign til Allaq – Dållen gïelle, ildens stemme av Cecilia Persson, med regi ved Peter Oskarsson (Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater og Turnéteatret i Trøndelag, i samarbeid med Sámi Našunálateáhter Beaivváš/Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš), og Torkel Skjærven for lysdesign til Semper Eadem av Mimmi Tamba, regi Belinda Braza (Det Norske Teatret).

Juryen bak Heddaprisen 2023 var Hilde Andersen, Anki Gerhardsen, Rania Broud, Erik Schøyen, Mode Steinkjer, Tone Pernille Østern, Andreas Wiese og Grace Tabea Tenga.

