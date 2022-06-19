«Mor av en nasjon» fikk Heddaprisen for Beste musikkteaterforestilling

Nosizwe Baqwas «Mor av en nasjon» vant den første prisen i den nye kategorien Beste musikkteaterforestilling under Heddaprisen 2022 søndag.

Heddaprisen skal hedre fremragende prestasjoner i norsk scenekunst. Søndag kveld ble årets priser delt ut av Norsk teater- og orkesterforening (NTO) på Det Norske Teatret i Oslo, under en festforestilling i regi av Belinda Braza.

Fra i år teller Heddaprisen også tre nye kategorier og en splitter ny spesialpris: Beste danseforestilling, Beste musikkteaterforestilling​ og Beste teaterforestilling, i tillegg til hedersutmerkelsen Årets Hedda, som skal gå til en av de nominerte som har utmerket seg spesielt.

Nosizwe Baqwas «Mor av en nasjon» vant Heddaprisen for Beste musikkteaterforestilling, en «presis og livsbejaende produksjon», skriver prisarrangøren, som ble skapt i samarbeid med Riksscenen og SPKRBOX, med regi av Zezé Kolstad.

Nosizwe Baqwa sier til Ballade at det er stort å vinne, og roper et hurra for det frie feltet i scenekunsten:

– Hurra for det frie felt! Vi har jobba beinhardt for å fortelle en historie uten fordommer og frykt, en historie der vi er tro mot oss selv og våre kunstneriske ambisjoner. Og det fikk vi til, uten store institusjoner i ryggen! Det er naturlig for oss å jobbe tverrfaglig, og sveise sammen musikk, videokunst, dans, bevegelighet og tekst. Vi er så takknemlig for juryens begrunnelse, som fokuserte nettopp på det faglige, men også det emosjonelle. Det var viktig å jobbe fra hjertet, med hjertet!

«Mor av en nasjon» vant i konkurranse med fire andre nominerte i kategorien Beste musikkteaterforestilling: Assassins (Stephen Sondheim, John Weidman, Markus Virta), Barberen i Sevilla (Cesare Sterbini, Jetske Mijnssen), Stardust (Hilde Louise Asbjørnsen, Teodor Janson, Mattias Carlsson) og Djevelen og eg (Frode Grytten, regi Lasse Kolsrud).

Beste audiovisuelle design gikk til Xavier Lescat og Vincent Loubière for lysdesign, Raphael Barani og Simon Masson for lyddesign, Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen og Håvard Skaset for musikk og David Lejard-Ruffet for video til forestillingen Moby Dick. Forestillingen er laget etter Herman Melvilles roman, regi Yngvild Aspeli – Plexus Polaire, co-produksjon Nordland Teater, Figurteatret i Nordland, og en rekke internasjonale co-produsenter.

Den splitter nye prisen Årets Hedda gikk til «Utvik Senior» av Nina Wester og Rimfrost Produksjoner, mens «Fem forestillinger om døden» av kompaniet De Utvalgte vant prisen for Beste teaterforestilling. «In first person – the dance» – en grensesprengende og mangfoldig manifestering av hva det vil si å være transperson, forteller prisarrangøren – ble kåret til Beste danseforestilling.

Camara Lundestad Joof, Preben Hodneland, Kjersti Tveterås og Kingsford Siayor var ellers blant vinnerne som ble hedret for sine fremragende sceneprestasjoner, og æresprisen ble tildelt Mira Zuckermann, grunnlegger av tegnspråkteatret Teater Manu, mens Statsteatret gikk av med prisen for Særlig kunstnerisk innsats.

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er ansvarlig arrangør for Heddaprisen. Årets jury med tilhørende fagutvalg har bestått av Andreas Wiese, Hedda Fredly, Anki Gerhardsen, Brynjar Bandlien, Petter Rosenlund, Mode Steinkjer, Hilde Andersen, Rania Broud og Erik Schøyen. Prisvinnerne mottok en Heddastatuett utformet av kunstneren Nina Sundbye, opplyser arrangøren. Les mer om vinnerne av Heddaprisen 2022 her.