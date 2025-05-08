25 år med sanglyrikk

Rockepoet Tom Roger Aadland er aktuell med bok.

Til høsten gir Fonna Forlag ut Alle dei i ei – Songlyrikk 1999–2024, en samling av Tom Roger Aadlands sangtekster fra solokarrieren gjennom 25 år.

Den kritikerroste musikeren og rockepoeten fikk sitt gjennombrudd med Dylan-på-nynorsk-albumet Blod på spora i 2009. Dagbladets Fredrik Wandrup kalte ham «ikke skuggeredd» da Blod på spora ble utgitt, mens Dag og Tid skrev at «som Dylan kan Aadland med noen enkle, suggestive fraser tegne et øyeblikk og lade det med noe som gjør det avgjørende».

Albumet Blondt i blondt, med flere Dylan-gjendiktninger, ble kåret til årets album av NRK P1s Norsk på norsk i 2016, og singelen «20 år på vegen» – som Aadland skrev for Hellbillies – nærmer seg seks millioner strømminger.

Siden den gang har Aaadland markert seg som en av Norges fremste låtskrivere og tekstformidlere – både som soloartist og i samarbeid med artister som Hellbillies, Vamp og Kine Nesheim. Han har også samarbeidet med kjente diktere og komponister som Kjartan Fløgstad, Ragnar Bjerkreim og Trygve Skaug.

«Poesiens misjon er ikke å bruke de største ordene, men å smi de små ordene inn i linjer og vers, gi dem mening», skriver lyrikeren Endre Ruset i forordet til boka. Aadlands sanglyrikk favner både det nære og det store – fra hverdagsbilder til mytologiske perspektiver.

Boka lanseres med en landsomfattende turné, med første stopp på litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger, der han møter biskop Anne Lise Ådnøy til samtale. Aadlands Dylan-tolkninger ble for øvrig spilt under Ådnøys bispevigsling – med selveste H.M. Kongen til stede.

Turnéen avsluttes på Litteraturhuset i Oslo 22. november.