Ballade video: September i Firenze

Hils høsten med plateaktuelle Tom Roger Aadland og Kine Nesheim, Hedvig Mollestads Weejuns, Superlynx, Simon Moholt, Maud, Randi Oline, Gunerius, Birds Are Better, Abagas og Kvelertak.

– «September» var den første sangen som ble ferdig til Skyer-albumet. I likhet med flere av de andre nye låtene, føler jeg at den ble skrevet mer på intuisjon enn med et bevisst ønske eller plan om å fortelle en historie. Hele sangen startet med åpningslinjene, som falt ned i hodet mitt da jeg var ute på langkjøring med bilen, sikkert til eller fra konsert.

De beste timane i døgnet / va skrevne sirligt på din hud.

– Jeg hadde ingen anelse om hva det betydde, men jeg ble veldig nysgjerrig på å finne det ut. Så jeg dro hjem og skrev sangen ferdig. Veldig ofte starter sangene mine med teksten. Hvis jeg er heldig, kommer musikken av seg selv samtidig som jeg arbeider med teksten. Det er ofte et tegn på at det blir en bra låt.

Det uttaler Tom Roger Aadland til oss, i forbindelse med at vi i dag har premiere på hans nye video til «September», en av låtene på det ferske albumet Skyer. Vi har også mange andre fine videoer på blokken, inkludert et par andre premierer. Fra pop til metal, visesang til elektrisk jazz og hip hop.

TOM ROGER AADLAND og KINE NESHEIM: September

– «September» er en sang som kanskje handler aller mest om savn, et tema som går igjen i mye av det jeg skriver, sier Tom Roger Aadland til Ballade video.

– Teksten i broa ble også til uten at jeg visste helt hva det handlet om: Huske du Firenze / San Marco, der me skilte lag. Da sangen var ferdig, håpet jeg inderlig at det faktisk var et sted i Firenze som het San Marco. Og det er det jo. En kirke og et kloster, som nå er museum. I renessansen var klosteret tilholdssted for den kjetterdømte munken Girolamo Savonarola, som lyrikeren Kolbein Falkeid har skrevet et fint dikt om.

– Thomas Mortveit er en videoregissør med base i Haugesund. Han har laget musikkvideoer for blant andre Odd Nordstoga, Vamp og Gone in April (USA). I 2012 besøkte han meg i Sør-Afrika, der jeg skrev sangene til albumet Fløyel og stål. Det ble til en minidokumentar som blant annet ble vist på NRK1. Thomas har gjort en rekke musikkvideoer til låtene mine, og det er han som er fotograf på Skyer-coveret.

– Da vi bestemte oss for å lage en musikkvideo for en av sangene på det nye albumet, falt valget fort på «September». Tilfeldighetene – eller Norsk Tekstforfatterfond – gjorde at jeg oppholdt meg i Firenze i juni. Det endte med at Thomas reiste ned og filmet scenene mine i gatene i Firenze, det meste sent på kvelden. Noen scener gjorde vi ved San Marco-kirken.

«September» er en duett, der vi også møter Kine Nesheim. Hun er en sanger og låtskriver fra Haugesund, som tidligere i år slapp sitt andre album Flyte.

– Hun har en nydelig stemme og framtoning, både sårbar og sterk. Scenene med Kine ble filmet i Haugesund, også de på kveldstid. Thomas hadde en tanke om at Kine og jeg ikke skulle filmes sammen, og det synes jeg er et fint grep. Det er jo avstanden mellom de to karakterene våre sangen handler om.

HEDVIG MOLLESTADS WEEJUNS: Hedvig Mollestads Weejuns

Vi presenterer her et opptak i regi av Bergen jazzforum. Det er fra en konsert på Sardinen USF, som fant sted 28. april i år. Det har ligget ute en tid, men er nå aktualisert med at Hedvig Mollestad 1. september slapp en ny plate, kalt Weejuns.

Hedvig Mollestads Weejuns er et nokså nytt prosjekt, og består av Hedvig Mollestad (gitar), Ståle Storløkken (tangenter) og Ole Mofjell (trommer). Keyboardist og Buddy-prisvinner Storløkken har gjennom en lang karriere vakt oppsikt med blant annet Elephant9, Motorpsycho og Supersilent, mens Mofjell har spilt i band som Brute Force, Emmeluth’s Amoeba og Not On The Guest List.

Hedvig Mollestads Weejuns beskrives som «et mestermøte på tvers av generasjoner», der trioen åpner døren på vidt gap «mot et stort, fritt og stemningsmettet univers – mens de tunge og rocka riffene fortsatt står sentralt».

Hedvig Mollestad ble i utgangspunktet kjent for Hedvig Mollestad Trio. Hun kan ellers se tilbake på tre soloplater, to spellemannpriser på to år, Edvard-prisen og bestillingsverk som Ekhidna til Vossajazz 2019. Og ikke minst oppdraget som Artist in residence under årets Moldejazz. Der endte hun opp med å gjøre hele ni bejublede konserter.

Weejuns er ute nå, og er sluppet på Rune Grammofon. Det er et dobbelt live-album, med fire spor som er spilt inn på det nye Munchmuseet i Oslo.

SUPERLYNX: Cycle

Premiere! «Cycle» er den andre singelen fra det kommende Superlynx-albumet 4 10. Bandet selv kaller sangen en de tyngre låtene på platen, basert på ett enkelt riff gjennom hele låten – som med ulike variasjoner nesten beveger seg i en syklus.

– Låta handler om de store tingene som er langt utenfor menneskelig kontroll, og som vi bare må akseptere, sier bassist og vokalist Pia Isaksen til oss.

– Uansett hvor mye vi prøver å planlegge, sikre og kontrollere virkeligheten og livene våre er det så mye skjer som ingen har noen kontroll over – liv, død, naturkrefter, tilfeldigheter, hell og uhell, ulykker, sykdom og så videre. Hva som helst kan skje når som helst, og livet føles nesten som en syklus mellom begynnelser og slutter, orden og kaos, sorg og glede.

– Låta prøver vel å si noe om at vi må bare akseptere at vi ikke kan kontrollere alt i livet og ikke bekymre oss så mye hele tiden over alt som kan skje til enhver tid.

Bandklippene i videoen er filmet på Revolver i Oslo av Kai Simon Fredriksen. Det nye albumet kommer ut 29. september. Denne gangen er all musikken improvisert frem, før alt ble spilt inn live av Crowtown Recordings ved Ole Teigen, som også er trommeslager i bandet.

– Albumet låter veldig som oss, men har nok fanget mer hvordan vi høres ut live – med et litt mindre innadvent uttrykk enn de tidligere albumene. Tematisk er det også mer preget av inspirasjon, fantasi og drømmer enn før.

– På slippdagen 29. september blir det lyttefest på Brewgata i Oslo sammen med våre venner i Dwaal, som også slipper sitt nye album samme dag. Helgen etter, 6. oktober, slår vi oss også sammen for dobbel slippkonsert på Krøsset i samme by.

SIMON MOHOLT: På Min Mikk Shiiiit (ft. annas.)

– Etter over to år uten noen offisielle slipp, er jeg klar med masse nye prosjekter, forteller Simon Moholt til Ballade video.

– Jeg gikk i dybden av meg selv og fant ut at jeg hadde lyst til å ha en en mer levende tilnærming til musikken. Ut av dette kom band-prosjektet Simon Moholt & Pilgrim, som har spilt over 60 konserter og øvd inn utallige låter.

– Opp i all rock, folk, poesi, munnspill, gitarer og fioliner innså jeg samtidig hvor høyt jeg elsker og savner hip hop. Derfor har jeg på siden jobbet med en rekke dyktige produsenter. Det første albumet fra mine sidesprang med min første kjærlighet, hip hop, kommer ut 22. september. Det får tittelen Simba.

«På Min Mikk Shiiiit» er en slags hyllest og hjemkomst, hvor Simon Moholt i refrenget name dropper og refererer til 12 (!) amerikanske rappere som har betydd mye for ham.

– Når det gjelder videoen, så savner jeg litt the good old days, hvor du ikke måte ha 25 k i budsjett og masse folk og utstyrt involvert. Du trenger bare noen kompiser, et kamera, en dop låt og et par opptak, og så sette du deg ned noen timer for å klippe.

– Det er litt konseptet med Simba også. Det skal være hip hop, det skal være morsomt – og det skal være raw.

Låten er produsert av Simon Moholt og Sandro Purple Green. Videoen er filmet av Tomas Liberg & Doris. Les gjerne vår store presentasjon av Simon Moholt fra 2021 her.

MAUD: Stranger

Bak navnet Maud finner du den nordnorske artisten og produsenten Kristine Hoff. Hun er fra Bodø, og slapp i fjor sitt selvtitulerte og egenproduserte debutalbum. Det fikk ros av britiske, australske, franske og nordamerikanske bloggere, og førte også til en spillejobb på årets utgave av Øyafestivalen.

Andre opptredener har vært på Tallinn Music Week, Vill Vill Vest, Insomnia, Festspillene i Nord-Norge, Trænafestivalen og Bodø Jazz Open. Alt før platedebuten ble hun signert på det britiske managementet Killing Moon, etter å ha blitt oppdaget på bransjefestivalen Sørveiv i Kristiansand.

– Jeg er veldig glad i atmosfæriske, store synther, og svevende, prosessert vokal. Jeg liker at lydbildet er drømmende, eterisk og nærmest litt overjordisk. For meg er Maud en forlengelse av meg, en annen persona, der jeg kan stå helt fritt til å være hvem jeg vil, fortalte hun i fjor til NPS.

Den britiske bloggen A1234 skriver følgende: The past few years Norway has produced some iconic musicians, ranging from Sigrid all the way to Aurora, and I wouldn’t be surprised if Maud finds her name with them in the future. She’s a gem in the Norwegian underground scene.

«Stranger» er filmet og klippet av Magnus Westerlund, med visuelle bidrag fra Signe Dige.

RANDI OLINE: Hvis du bestemmer deg

Sist Ballade skrev om Randi Oline, var da hun i sommer fikk Norsk Viseforums artiststipend. Det innebar 30 000 kroner til produksjon eller formidling av egen musikk, oppfølging fra en erfaren mentor i samarbeid med Musikkontoret MØST – og minst tre konserter booket av Norsk Viseforum.

Randi Oline Mæhlum er fra Brøttum i Ringsaker, og har tidligere i år gitt ut singlene »Er dette til å overleve», «Hvis du bestemmer deg» og «Gatene fylles av farger». I begrunnelsen for stipendet trakk Norsk Viseforum frem nettopp den sistnevnte sangen:

– Randi Oline skriver tidsaktuelle tekster om viktige temaer, som i «Gatene fylles med farger», som omhandler terroren under fjorårets Pride. Hun både viderefører og reaktualiserer visesjangeren. Med sin særegne stemme og tilstedeværelse i musikken er hun en artist vi har stor tro på, og gleder oss til å følge videre.

Her er det «Hvis du bestemmer deg» som har fått en fersk video, med regi, foto og klipp ved Martinius Selmer Tollin. Kaja Vik har vært produsent, og opptrer også sammen med artist og låtskriver Randi Oline. Nína Solveig Andersen har vært assistent.

GUNERIUS: Snesbaby

– Denne låta er ikke på albumet Kapitalysme Nå!, men til gjengjeld er den TikTok-vennlig med en spilletid på under ett minutt.

Det sier Gunerius, aka Thomas Gunerius Berggren, til oss. Og det er selvsagt et argument vi bare må bøye oss for – med tilhørende premiere.

– Gjennom mine plater generelt, og med Gunerius spesielt, vil jeg ikke bare formidle en mulighet for et u-perfekt sound. Jeg vil kjempe for å presse gjennom flere skavanker i lydbildet og musikken som når ut til folket.

– Det er mye debatt om kroppspress og usunne skjønnhetsidealer. Det samme kan man si om det kunstneriske estetikk-presset, hvor toner skal treffes på piano-tonen. Ting flyttes på grid, og alt blir mer og mer «riktig».

– Jeg mener ikke at all pop-musikk lider av dette, for jeg har hørt en en god del moderne popmusikk som ikke lider av disse skavankene – eller mangelen på skavanker. Men mye av det man hører på radio, eller får servert i form av bevegelig bilde med lyd, er tydelig presset inn i et unaturlig format. Det påfører unge et unaturlig press om ultra-virtuose utøver-skills.

– Selv er jeg rimelig teknisk kapabel på gitar som er mitt hovedinstrument, men jeg merker oftere og oftere at jeg heller vil blæste ut «tilfeldige» toner og klustere enn å spille en imponerende kjapp og melodisk solo. Problemet med det glatte soundet er at det sprer seg ut i andre sjangere som ikke er pop i utgangspunktet.

BIRDS ARE BETTER: The Loop

«The Loop» er den nye singelen til Birds Are Better, aka Stian Fjelddal. Denne artisten fra Lyngdal kjenner nok en del av våre faste lesere ifra før, helt tilbake til første gang vi presenterte ham i august 2021.

– «The Loop» skled inn på Spotifys liste med nordiske folk-artister sist uke, og – av en eller annen grunn! – på New Music Friday Iceland. Dette er andre singel fra mitt kommende andre album med dette prosjektet. Det skal hete The Island – Part Two og kommer i slutten av januar neste år.

Stian Fjelldal har gitt ut musikk på norsk under eget navn i en del år, men begynte å skive litt på engelsk for noen år siden etter en skrivesperre. Da tok han samtidig navnet Birds Are Better. The Island – Part One ble sluppet i mai i år.

– «The Loop» handler om kjærlighet, tap, svik og romreiser. Det er den første låten hvor jeg spiller inn, produserer, mikser og mastrer alt selv. Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man slipper noe slikt.

– Da er det desto mer gledelig å se at den har blitt plassert inn i såpass godt selskap. Så vet jeg i hvert fall at jeg ikke er helt ute å kjøre. Videoen er også noe jeg har stabla sammen selv, og så gir jeg jo ut alt på eget selskap. Så dette er skikkelig hjemmelaga greier.

ABAGAS: The Sun Always Shines On TV

Trondheimsbaserte Agabas gir i dag ut sitt debutalbum A Hate Supreme. Bandet består av Sondre Sørensen Brønstad (vokal), Oskar Myrseth (gitar), Jarand Aga Baas (gitar), Alexander Dellerhagen (saxofon), Johan Jamtfall (bass) og Bjørn Syverinsen (trommer).

– Siden vi startet Abagas har vi prøvd å finne et sound som kombinerer den vanvittige fullhastighets-ubarmhjertigheten til ekstrem metal med intensiteten og lekenheten til jazz. Samtidig ønsker vi å finne en balanse mellom det avantgarde-aktige og det tilgjengelige – noe du kan headbange til, hoppe til og moshe til.

– A Hate Supreme er en ode til John Coltranes plate A Love Supreme fra 1964 – tidenes største jazzplate. Vår er selvfølgelig dens onde tvillingbror med blastbeats og forvrengte gitarer.

– Sangene på albumet er i stor grad inspirert av band som Gojira, Meshuggah og The Dillinger Escape Plan, med en vanvittig nonstop-jazzsaxofon. Vi kaller det Deathjazz – og synes det er veldig gøy.

A Hate Supreme er produsert og mikset av Oskar Myrseth i Piir Studio i Trondheim. Videoen er filmet av Ole Martin Andreassen. «The Sun Always Shines On TV» er en cover av a-has andre single, og er det avsluttende sporet på albumet.

KVELERTAK: Endling

Alt ska forgå / Det skye te på himmelen / Gjør ein pakt med djevelen …

Sist uke presenterte vi to lyric videos av Kvelertak, i anledning av at de slapp sitt femte album Endling. Denne gangen er de tilbake med en langt mer komplett video, som setter levende bilder til tittelkuttet.

En endling er den siste av sitt slag. En slik skikkelse er Helmut von Botnlaus, som har inspirert flere av tekstene på dette albumet. Om ham har Kvelertak og vokalist Ivar Nikolaisen blant annet skrevet dette:

Lite vet vi sikkert om Helmut von Botnlaus, men noe har vi fått greie på. Det meste gjennom turfolk, bønder og jegere, men også noe fra lokalhistorikere, som riktignok ikke kan bekrefte utsagnene. Enkelte kilder har uttalt seg noe reservert, og de aller fleste har ønsket å være anonyme. Hvorfor så mange har forholdt seg slik er jeg usikker på, men frykt for egen sikkerhet kan være grunnen.

Les gjerne hele historien om von Botnlaus på denne siden. Videoen til «Endling» er klippet og regissert av Adam Holmkvist, og er produsert av Fredrik Bergström for Monolitt. Niklas Panthell har filmet, mens settet er designet av Linnéa Holmkvist og Lars Berg.

Dette er utgave nr. 197 av Ballade video.

