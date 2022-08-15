Jazztalentpris til trompetist Kristina Fransson

Den unge og allsidige musikeren fikk lørdag kveld med seg 60 000 kroner, en diplom illustrert av kunstneren Jan Baker og en konsert som del av hovedprogrammet på neste års festival.

Det er Oslo Jazzfestival som melder om prisutdelingen i forbindelse med åpningen av festivalen lørdag kveld. Festivalen samarbeider med Usbl, som også var de som overrakte prisen til talentet Fransson i Oslo konserthus.

«I duo, band og større ensemble har hun kommet opp til overflaten som en energisk musiker som fargelegger, strekker og tilfører det uforutsigbare til musikken,» heter det blant annet i juryens uttalelse, som ellers begrunner prisen til Kristina Fransson slik:

Kristina Aase Fransson (1999) er en allsidig og ivrig trompetist fra Førde. Hun studerer nå ved Norges musikkhøgskole på Det Frie Kandidatstudie, hvor hun i utgangspunktet søkte seg inn som multiinstrumentalist. Der gled hun fort inn i jazzmiljøet og fant interessen for improvisasjon og elektronikk.

Som et nytt navn for mange gjorde hun seg bemerket under minnekonserten til Jon Hassell, sammen med et stjernelag av store forbilder. Siste året har hun også dukket opp som solist med Thomas Strønen sitt slagverksensemble Extended Ground, spilt inn første plate med jazzpop-bandet LEAH, og spilt ny musikk på Kongsberg Jazzfestival, Copenhagen Jazz Festival og Edinburgh International Jazz Festival.

Med en fot innenfor samtidsmusikken, var Fransson i juni solist med Sinfonietta Rīga på en urframføring av Krists Auznieks. Tilbake i Oslo utforsker hun også elementer av improvisasjon og elektronikk i møte med klassisk musikk.

Med trompet og elektronikk har hun gjennom duoen Jeppsson & Fransson dykket ned i store klanger, lekne beats og elektroniske lydlandskap. I duo, band og større ensemble har hun kommet opp til overflaten som en energisk musiker som fargelegger, strekker og tilfører det uforutsigbare til musikken.