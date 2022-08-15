Kristina Fransson mottok prisen i Oslo Konserthus lørdag 13. august. Usbl Jazztalent 2022, som prisen offisielt heter, ble overrakt av direktøren av bolibyggelaget, Johan Bruun. Til høyre i bildet ser vi leder av Oslo Jazzfestival, Øyvind Larsen. (Foto: Matija Puzar/Oslo Jazzfestival)

Jazztalentpris til trompetist Kristina Fransson

15.08.2022
Red.

Den unge og allsidige musikeren fikk lørdag kveld med seg 60 000 kroner, en diplom illustrert av kunstneren Jan Baker og en konsert som del av hovedprogrammet på neste års festival.

Det er Oslo Jazzfestival som melder om prisutdelingen i forbindelse med åpningen av festivalen lørdag kveld. Festivalen samarbeider med Usbl, som også var de som overrakte prisen til talentet Fransson i Oslo konserthus.

«I duo, band og større ensemble har hun kommet opp til overflaten som en energisk musiker som fargelegger, strekker og tilfører det uforutsigbare til musikken,» heter det blant annet i juryens uttalelse, som ellers begrunner prisen til Kristina Fransson slik:

Kristina Aase Fransson (1999) er en allsidig og ivrig trompetist fra Førde. Hun studerer nå ved Norges musikkhøgskole på Det Frie Kandidatstudie, hvor hun i utgangspunktet søkte seg inn som multiinstrumentalist. Der gled hun fort inn i jazzmiljøet og fant interessen for improvisasjon og elektronikk.

Som et nytt navn for mange gjorde hun seg bemerket under minnekonserten til Jon Hassell, sammen med et stjernelag av store forbilder. Siste året har hun også dukket opp som solist med Thomas Strønen sitt slagverksensemble Extended Ground, spilt inn første plate med jazzpop-bandet LEAH, og spilt ny musikk på Kongsberg Jazzfestival, Copenhagen Jazz Festival og Edinburgh International Jazz Festival.

Med en fot innenfor samtidsmusikken, var Fransson i juni solist med Sinfonietta Rīga på en urframføring av Krists Auznieks. Tilbake i Oslo utforsker hun også elementer av improvisasjon og elektronikk i møte med klassisk musikk.

Med trompet og elektronikk har hun gjennom duoen Jeppsson & Fransson dykket ned i store klanger, lekne beats og elektroniske lydlandskap. I duo, band og større ensemble har hun kommet opp til overflaten som en energisk musiker som fargelegger, strekker og tilfører det uforutsigbare til musikken.

 

Øyvind Skjerven Larsen ny leder for Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival får ny festivalsjef

Øyvind Skjerven Larsen fra Norsk jazzforum skal lede Oslo Jazzfestival de neste seks årene.

Øyvind Larsen

Øyvind Larsen er ny direktør for Nasjonal jazzscene

Går fra stillingen som sjef for Oslo jazzfestival til å lede hele landets helårsscene for jazz.

Drommestipendet

Disse 100 unge kulturutøverne får Drømmestipendet 2016

Utøverne får 10 000 kroner hver av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping som står bak Drømmestipendet. Hvem det blir offentligjøres...

Saksofonist, bandleder og komponist Signe Emmeluth i Emmeluth’s Amoeba under Oslo Jazzfestival

Emmeluth's Amoeba på Oslo Jazzfestival: Alt er avhengig av soniske vekstvilkår

KONSERTMELDING: Siste dag på årets Oslo Jazzfestival vart ei naturfagsførelesing om vekstvilkår like mykje som ein konsert.

5087059734 5e7c0e383b z

– Sosiale medier er et farlig dop

Manager Andy Inglis advarte mot flere rusmidler under Sørveiv, og mener artister bør legge en plan for mengden tid de...

Kristoffer Eikrem (31) fra Molde er jazzmusiker, komponist og fotograf. Nå gir han ut plate sammen med sør koranske Beautiful Disco, som han bare har møtt digitalt.

– «Music is the best passport»

Jazztrompetisten Kristoffer Eikrem er aktuell med et tidsriktig norsk-koreansk samarbeid.

Standard Illustrasjonsfoto 3 SNL mai

Musikkhøgskolen inn i Store norske leksikon

Skal gi nettleksikonet mer faglig tyngde på musikkstoff.