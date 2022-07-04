Øyvind Larsen

Øyvind Larsen starter i jobben som ny direktør for Nasjonal jazzscene i september 2023. (Foto: Peder Ebbesen)

Øyvind Larsen er ny direktør for Nasjonal jazzscene

04.07.2022
- Red.

Går fra stillingen som sjef for Oslo jazzfestival til å lede hele landets helårsscene for jazz.

– Jeg er utrolig glad for den tilliten styret i Nasjonal jazzscene har vist meg ved å gi meg muligheten til å være med å videreutvikle denne viktige institusjonen for norsk jazz, sier den nye direktøren i en pressemelding fra arrangøren.

Øyvind Larsen har hatt sentrale oppgaver for jazz i Norge siden 1997, da han var sivilarbeider i Norsk jazzforum. Han har jobbet på Blå, vært ansvarlig for jazz og klassisk i Universal Music, prosjektleder i Music Export Norway og fagansvarlig i Norsk jazzforum. I 2019 ble han sjef for Oslo Jazzfestival, og nå går han videre til Nasjonal jazzscene på Karl Johan i hovedstaden.

Øyvind Larsen fortsetter som festivalsjef for Oslo Jazzfestival til september 2023, når han overtar direktørstillingen på Nasjonal jazzscene etter Jan Ole Otnæs.

Stiftelsen Nasjonal jazzscene driver spillestedet Victoria i Oslo og samarbeider med norske og internasjonale spillesteder og organisasjoner om konserter, turneer og talentutvikling.

Relaterte saker

Øyvind Skjerven Larsen ny leder for Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival får ny festivalsjef

Øyvind Skjerven Larsen fra Norsk jazzforum skal lede Oslo Jazzfestival de neste seks årene.

Bilde fra en konsert på Victoria, Nasjonal jazzscene

Hedres for programprofil

Nasjonal jazzscene mottar europeisk jazzpris for «Adventurous Programming».

Scenekunst og jazz først med Balansemerket

Arbeidet for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet fortsetter. Scenekunstbruket, Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene er de første kulturvirksomhetene som...

Kulturrådet, NMH/utøvere og konsertarrangører møtte til debatt. Øyvind Skjerven Larsen ledet debatten (nest lengst t.h.), musikkstudent Sverker Rundquist initierte

– Sett klimakutt på rideren

Vinjerockfestivalen, professor i musikk Are Sandbakken og musikkstudentene mener det er en felles plikt å kutte egne flyreiser.

Øyvind Skjerven Larsen

Et felles ansvar

Profesjonelle musikerne må kunne få et honorar som de kan leve av. Dette må vi løse i felleskap; det offentlige,...

Flere saker

TONO rapport «Tallene bak tallene»

Håper ny TONO-rapport vil ha en nyanserende virkning på debattklimaet

Det har stormet rundt TONO den siste tiden. Nå går organisasjonen ut med en rapport om pengestrømmene bak TONOs inntekter...

Digitalt forfatterbesøk på hjemmeskolen i DKS Viken, med forfatter Linde Hagerup som leser fra En bror for mye.

Naivt om teknologi og mediepanikk

DEBATTINNLEGG: Slik jeg ser det er det en fare for at langsiktige vurderinger blir tatt basert på en digital unntakstilstand....

Stillbilde – Ballade video

Ballade video: Gi meg solen

Vi myser opp mot himmelen med Martin Hagfors og Tuva Syvertsen, Violet Road, Ole Kirkeng, Moreller, Les Dunes, Sad Chloë,...