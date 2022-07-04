Øyvind Larsen er ny direktør for Nasjonal jazzscene

Går fra stillingen som sjef for Oslo jazzfestival til å lede hele landets helårsscene for jazz.

– Jeg er utrolig glad for den tilliten styret i Nasjonal jazzscene har vist meg ved å gi meg muligheten til å være med å videreutvikle denne viktige institusjonen for norsk jazz, sier den nye direktøren i en pressemelding fra arrangøren.

Øyvind Larsen har hatt sentrale oppgaver for jazz i Norge siden 1997, da han var sivilarbeider i Norsk jazzforum. Han har jobbet på Blå, vært ansvarlig for jazz og klassisk i Universal Music, prosjektleder i Music Export Norway og fagansvarlig i Norsk jazzforum. I 2019 ble han sjef for Oslo Jazzfestival, og nå går han videre til Nasjonal jazzscene på Karl Johan i hovedstaden.

Øyvind Larsen fortsetter som festivalsjef for Oslo Jazzfestival til september 2023, når han overtar direktørstillingen på Nasjonal jazzscene etter Jan Ole Otnæs.

Stiftelsen Nasjonal jazzscene driver spillestedet Victoria i Oslo og samarbeider med norske og internasjonale spillesteder og organisasjoner om konserter, turneer og talentutvikling.