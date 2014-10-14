Et felles ansvar

Det finnes grep for klubbmarkedet som både arrangører og musikere kan dra nytte av. I en kommentar fra Erik Honoré til Jon Olav Hovdes «Den enes og andres død«, nevner Honoré publikums betalingsevne i lys av hva en middag eller en drosjetur koster på byen. Det syns jeg er en interessant tilnærming.

Nå som det digitale musikk-konsumet er ensbetydende med at innspilt musikk er tilnærmet lik gratis, er det på tide at musikkfeltet i sin helhet justerer billettprisen opp. Etablerte artister som Prince og The Rolling Stones, og mange flere med dem, har skjønt dette allerede. Samtidig vil det være et publikumsvennlig grep om arrangører landet over starter konsertene tidligere. Å gå på scenen klokken ti eller senere en tirsdagskveld er for sent for de fleste konsertgjengere som skal på jobb eller skole dagen etterpå.

Det spissede klubbfeltet

Svein Bjørge skriver i sitt innlegg at de små og mellomstore artistene må innse at klubbmarkedet er et promotionmiddel der de må ut for å spille og vinne markedet. Det Bjørge og andre må innse er at ikke alle musikere og artister har mål om VG-listeplassering og å stå på scenen Oslo Spektrum eller Sentrum Scene. En rekke musikalske uttrykk ligger langt under radaren til Live Nation. Mange musikere innenfor for eksempel folkemusikk, jazz eller samtidsmusikk har klubbmarkedet som arbeidsplass. Det er dette de lever av. Vi ønsker et stort kulturelt mangfold og da er vi avhengig av bredde. Vi skal heller ikke undervurdere publikum. Det er mange som er på søken etter nye opplevelser i en hverdag hvor terskelen for å finne nye musikk er lavere enn noensinne. Da må vi også tilby konsertopplevelser utenfor de store byene.

Klubbstøtten må økes

Jeg er enig med Svein Bjørge at klubbstøtten må økes, og særlig for de små arrangørene med sårbar økonomi.

Skal musikken blomstre er gode vilkår for både arrangører og musikere essensielt. Og det er særlig viktig at musikere i det frie feltet som ikke styrer sin kunstneriske visjon etter markedskreftene tas vare på i denne debatten. Profesjonelle musikerne må kunne få et honorar som de kan leve av. Dette må vi løse i felleskap; det offentlige, organisasjoner, arrangører og publikum.

Øyvind Skjerven Larsen er prosjektansvarlig i Norsk jazzforum