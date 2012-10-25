Fortsatt aktuell 75-åring

Skillet mellom kunstmusikk-komponister og populærmusikk-komponister er blitt mye svakere. Men jubilanten NOPA har ikke utspilt sin rolle, mener styreleder Ragnar Bjerkreim.

– Det gamle skillet mellom populær og seriøs musikk er i ferd med å viskes ut, og frontene mellom oss og Komponistforeningen er ikke lenger så harde som de engang var, sier Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA.

NOPA, fra gammelt «Norske Populærautorer», i dag Norsk forening for komponister og tekstforfattere, fyller i år 75 år, og jubileet feires i dag med seminar, prisutdeling og konsert med Kringkastingsorkesteret.

Foreningen er en medlemsorganisasjon under TONO, med søsterforeningen Norsk Komponistforening som det tradisjonelle alternativet for mer «seriøse» komponister.

Mindre gnål

– Ta Gaute Storaas. En dag skriver han et komplisert verk for strykeorkester. Nest dag lager han et poparrangement for en etablert popartist, og tredje dagen spiller han bass i et jazzorkester. Gaute symboliserer mange av våre medlemmer, fortsetter Bjerkreim.

Han tror imidlertid ikke at det betyr at de to foreningene vil fusjonere.

– Jeg tror ikke vi går mot noen full integrasjon. Men vi samarbeider mer, og respekterer at mange jobber innenfor forskjellige sjangre. Nå heier vi på hverandre i stedet for å gnåle mot hverandre, for å si det sånn. Det er viktig at opphavsmenn og -kvinner snakker med én stemme for eksempel overfor politikere, sier han.

Dagens seminar skal handle om det Bjerkreim omtaler som det hotteste for NOPAs medlemmer om dagen, nemlig digital musikkdistribusjon og strømming, og avholdes i samarbeid med TONO.

– Mange av våre medlemmer, låtskrivere, tekstforfattere, komponister og arrangører, kan ikke bare gjøre flere konserter for å tjene penger, for det er ikke de selv som spiller, sier Bjerkreim.

Seminaret gjestes av blant annet TONO-direktør Cato Strøm, Petter Singsaas fra Universal, og Sveinung Rindal fra WIMP.

– Selv om Norge er fremst i verden og har høyest tariffer til låtskriverne, er vi på ingen måte i mål. Hele bransjen, fra tekstforfattere til lydteknikere til produsenter og artister fortviler for ny norsk tekst og musikk, og det er nettopp hvordan nye verk skal finansieres som vi skal diskutere med produsentene.

Det skal også deles ut stipender og priser, før jubileumskonserten i Store Studio klokken 19.30, med musikk av de tidligere og nåværende NOPA-medlemmene Geirr Tveitt, Henning Sommerro, Otto Nielsen, Geir Bøhren, Bent Åserud, Jon Eberson, og Stian Carstensen.

Må droppe julebordet

Jubileumskonserten er et av 75 prosjekter NOPA har bevilget penger til gjennom jubileumsåret. Så mange prosjekter har det faktisk vært, at foreningen må droppe julebordet.

– Vi har gitt bort alle pengene, så sånn måtte det bli i år. Noen er nok litt skuffet, for julebord er jo tradisjon.

Bjerkreim antyder imidlertid at det i stedet kan bli «et lite nachspiel» etter konserten i kveld.