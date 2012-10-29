WiMP vil samle bransjen

INNLEGG: Susanna Wallumrøds forslag er interessante, men situasjonen er kompleks, skriver Per Einar Dybvik i WiMP, som vil ta initiativ til å samle bransjen, også artistene, for en «oppstartsdiskusjon» før nyttår.

Vi i WiMP setter stor pris på engasjementet til , og , og mener en konstruktiv debatt og konkrete forslag er viktig for å komme frem til bedre løsninger på utfordringene knyttet til fordeling av inntekter fra streaming.

— CD en tapt kamp

Diskusjonen må dreie seg om hvordan vi kan gjøre streamingmodellen bedre. Når 61 % av befolkning sier de har tilgang til en streamingtjeneste og ca. halvparten av inntektene til musikkbransjen kommer fra streaming så er det åpenbart her fremtiden ligger.

CD-distribusjon var en god modell for mange aktører i musikkbransjen, men dessverre velger forbrukerne bort CD helt uavhengig av suksessen til streamingtjenestene. Omsetningen i musikkbransjen var nesten halvert før streaming ble lansert for få år siden.

Vi foreslår at vi lar argumenter om hvor bra CD er i forhold til streaming ligge. Dét er en tapt kamp for massemarkedet, uansett om det dreier seg om sammenligning av inntektsfordeling eller lydkvalitet. Med riktig fokus så skal vi løse disse utfordringene.

Ett felles prinsipp vanskelig

Wallumrød tar til orde for flere nye fordelingsmodeller som alle er interessante å forfølge. Hun vil gjerne se at vi bare «fikser» dette. Verden er dessverre langt mer kompleks. Dagens fordelingsmodell omfatter hundretusenvis av artister og hundrevis av leverandører, ikke bare i Norge, men globalt.

Det er også viktig å påpeke at WiMP ikke har avtaler med artister direkte, men med distributører og plateselskaper. Hvert enkelt plateselskap og hver enkelt distributør kan selvsagt fritt velge å utbetale basert på modeller som Wallumrød foreslår. Det vil være langt enklere å gjennomføre enn at en hel bransje skal bli enige om et felles prinsipp.

WiMP er ikke i posisjon til å endre dette alene, men vi ønsker å gjøre vårt for å finne en modell som skal sikre mangfold og fokus på utvikling av nye talentfulle artister.

Vi vil ta initiativ til å samle sentrale aktører som IFPI, Gramo, TONO, Gramart, distributørene, plateselskapene, og ikke minst artistene, til en oppstartsdiskusjon i løpet av året. Vi trenger et forum for å dele erfaringer, bekymringer og kunnskap.