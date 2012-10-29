Bransjen

Ingen strømmemotstander

Publisert
29.10.2012
Skrevet av
Jens Bugge Wesseltoft

INNLEGG: Jeg er ikke mot strømming, men modellen må endres, skriver Bugge Wesseltoft i et svar til Guttorm Andreasen.

Jeg er ikke imot strømming! Snarere tvert imot synes jeg strømming av musikk og digital distibusjon av lyd og bilde er en fantastisk måte å nå ut til publikum på, med nye og bedre modeller enn CD-plate og fysisk distribusjon som har regjert markedet siste 30 år.

Jeg driver jo siden Gubemusic.com der vi ønsker å tilby bedre lyd enn CD (og vinyl) med 24Bit og surround. I tillegg holder vi på å starte opp en portal for live konsertstrømming. Kjempespennende både for oss og for et interessert publikum!

Feilslått forretningsmodell

Det jeg (vi) er imot er forretningmodellen slik den eksisterer i dag. Grunnen til at strømmetjenestene er en suksess er «all musikk for 99 kr pr. mnd». Problemet oppstår når den store majoriteten av kunder kun hører på den mest kommersielle musikken. Sjekk topplistene på Spotify.

Med den enormt lave fortjenesten per avspilling er det kun denne type musikk som har en sjanse til å tjene penger. De store plateselskapene med millioner av låter i katalogen er også svært fornøyd.

Ingen norske artister kommer noensinne til å tjene penger på Spotify, selv ikke Bjørn Eidsvåg. Etter mine utregninger må han strømmes 300 millioner ganger for å tilsvare platesalget han har i dag (rundt 100.000 solgte). Med fem millioner mennesker i Norge er dette en umulighet.

Selv ikke strømming tilsvarende 10.000 solgte album (ca 30 millioner strømminger) virker oppnåelig. De store artistene som Elton John med store selskaper i ryggen blir vinnerne, mens vi andre, som sørger for «all musikk for 99kr pr.mnd», altså grunnlaget for suksessen og betalingsmodellen, kan aldri noensinne tjene en krone på dette.

Trenger egne kanaler

Vi må endre denne modellen. Flere og flere av selskapene (selv de store) fjerner nå nye innspillinger fra strømming. Små plateselskaper må tilby sin musikk fra egen strømming/nettportaler.

Spotify må og vil bli ett sted for allerede innspilt og inntjent musikk. En slags moderne jukebox.

Ny og spennende musikk må lage sine egne kanaler med bedre lyd, gode anbefalinger, bakgrunnsstoff, debatter, konsertstream med mer. Jeg har med Gubemusic drevet med dette i snart seks år. Fremdeles selger iTunes og WiMP musikken sin i mp3 format.

