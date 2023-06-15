Maiken Lien Jørgensen Hilmarfestivalen

Maiken Lien Jørgensen har bakgrunn fra museumsvirksomhet og som leder av Steinkjermartnan, begge deler viktig kompetanse og erfaring i helårsarbeidet Hilmarfestivalen gjør med levende kulturarv og næringsutvikling, sier styrelederen.(Foto: Fredrik Langseth)

Maiken Lien Jørgensen ny leder for Hilmarfestivalen

15.06.2023
- Red.

Folkemusikk- og folkedansfestivalen i Midt-Norge vil posisjonere seg som kulturarvfestival.

– Det er en rivende og spennende utvikling i Hilmarfestivalen, og vi tar nå en tydelig posisjon som en midtnorsk kulturarvfestival med både bredde og spissing i programmet. Med Lien Jørgensen i ledelsen vet vi at det arbeidet som er lagt ned vil bli videreført og videreutviklet, og vi håper å kunne fortsette den gode utviklinga festivalen har hatt, både når det gjelder innhold og besøk i årene som kommer, sier styreleder i Hilmarfestivalen, Turid Hofstad.

Lien Jørgensen har bakgrunn fra museumsvirksomhet og som leder av Steinkjermartnan, som er viktig kompetanse og erfaring i helårsarbeidet Hilmarfestivalen gjør med levende kulturarv og næringsutvikling, presiserer styrelederen.

Årets Hilmarfestival blir en kompakt festival på det nye Kulturhuset i Steinkjer. Det vil være program omtrent døgnet rundt fra onsdag 8. til og med søndag 12. november med «Vilje til å skape» som tema, opplyser festivalen.

Maiken Lien Jørgensen tar over ledelsen av Hilmarfestivalen fra 2024. Årets festival ledes av Astrid Skogseth, som vil være festivalsjef ut året.

 

